Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. Cum au fost fotografiați

Prezentatoarea TV Denise Rifai și antrenorul de fotbal Dan Alexa au fost surprinși împreună la o cină discretă, într-un local exclusivist din centrul Bucureștiului. Cei doi au fost surprinși la un restaurant select, într-o atmosferă relaxată, care a stârnit speculații privind natura relației dintre ei.

Cum au fost fotografiați Denise Rifai și Dan Alexa

Cei doi au sosit împreună cu mașina prezentatoarei, iar comportamentul atent al lui Alexa – care i-a ținut geanta și a ajutat-o să-și aranjeze paltonul – a fost remarcat rapid de paparazzi Cancan care i-au fotografiat. În timpul cinei, Denise Rifai, cunoscută pentru stilul sobru din emisiunea sa, a afișat o atitudine degajată și zâmbete largi pe întreg parcursul întâlnirii.

Pentru întâlnire, prezentatoarea a optat pentru o ținută rafinată: fustă scurtă bleumarin, maletă, bocanci și un palton elegant. Dan Alexa a ales un look relaxat, cu jeansi deschiși, geacă de piele și bocanci, păstrând imaginea de „bad boy” care l-a consacrat în lumea sportului.

Coincidență notabilă: apariția lui Dan Bittman

Seara a fost marcată și de o coincidență interesantă: în același local și-a făcut apariția Dan Bittman, însoțit de fiul său. Momentul nu a părut să afecteze buna dispoziție a celor doi, care au continuat cina într-o atmosferă relaxată.

La plecare, Denise Rifai și Dan Alexa au fost văzuți discutând lângă mașină, zâmbind și părând că nu se grăbesc să încheie seara. Deși niciunul nu a oferit declarații oficiale privind o posibilă relație, gesturile și atitudinea lor au alimentat speculațiile din presa mondenă.

Dan Alexa este proaspăt ieșit dintr-un divorț

Dan Alexa a divorțat anul acesta de soția sa, Andrada, după un mariaj de aproximativ cinci ani. Separarea s-a produs la notar, iar cei doi au stabilit împreună detalii privind custodia fiului lor, Arkan.

Antrenorul Dan Alexa, cunoscut și pentru participarea sa la „Asia Express”, a confirmat oficial despărțirea de Andrada, cea de-a doua sa soție. Decizia de a divorța a fost luată la scurt timp după întoarcerea din emisiunea filmată în străinătate, iar actele au fost depuse în luna mai 2025.

Potrivit avocatului său, motivul invocat în procesul de divorț a fost „imposibilitatea continuării raporturilor de căsătorie”.

Este al doilea divorț pentru Dan Alexa, care anterior a fost căsătorit cu Izabela, mama celor două fiice ale sale. Cu Andrada, Alexa are un băiat, Dan Arkan, pentru care ambii părinți au declarat că vor colabora în creșterea lui, în ciuda separării.

