Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express

Dan Alexa s-a despărțit de Andrada, soția lui, însă apar la iveală detalii interesante cu privire la momentul în care s-a produs ruptura. Totul s-a aflat la ediția din 21 octombrie a emisiunii Asia Express 2025, când vedetele au primit o scrisoare din partea celor dragi. Iată ce s-a întâmplat în această ediție.
Concurenții Asia Express 2025 au primit scrisori de acasă
În ediția din 21 octombrie, concurenții Asia Express au primit din partea celor dragi de acasă scrisori. Unele vedete s-au emoționat până la lacrimi, în timp ce altele au încercat să își țină lacrimile și emoțiile în frâu.
„Scrisori…”, a spus Dan Alexa când a primit plicul de la echipa de producție. El a citit rândurile scrise de fiica lui cea mare, Casiana. Antrenorul s-a emoționat foarte tare când a citit de la cine era scrisoarea.
„Dragă tata, îmi este foarte dor de tine și abia aștept să te întorci acasă. Știu că experiența Asia Express este una grea, dar și extraordinară. Eu sunt foarte mândră de tine că ai avut curajul să pleci în această aventură. Mă bucur că ai reușit să ieși din zona ta de confort. Ai fost mereu un exemplu pentru mine și, chiar dacă sunt momente dificile, nu uita că toți de aici te susținem”, a citit Dan Alexa și a spus că se oprește, pentru că emoțiile l-au copleșit.
Apoi, el a deschis o altă scrisoare, de data aceasta de cealaltă fiica a lui, Antonia.
„Dragă tata, îți scriu această scrisoare cu dor și dragoste. Știu că ești departe, trăind aventura Asia Express. Îmi lipsesc poveștile tale, dar știu că te vei întoarce acasă. Sunt atât de mândră de tine și pentru curajul și determinarea cu care ai înfruntat fiecare provocare”, i-a scris fetița lui.
Momentul despărțirii a venit când Dan Alexa s-a întors, însă pare că acesta a fost doar momentul când au oficializat divorțul. Totul s-a întâmplat după ce Andrada a fost surprinsă acasă la Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.
