Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express

Dan Alexa s-a despărțit de Andrada, soția lui, însă apar la iveală detalii interesante cu privire la momentul în care s-a produs ruptura. Totul s-a aflat la ediția din 21 octombrie a emisiunii Asia Express 2025, când vedetele au primit o scrisoare din partea celor dragi. Iată ce s-a întâmplat în această ediție.

Concurenții Asia Express 2025 au primit scrisori de acasă

În ediția din 21 octombrie, concurenții Asia Express au primit din partea celor dragi de acasă scrisori. Unele vedete s-au emoționat până la lacrimi, în timp ce altele au încercat să își țină lacrimile și emoțiile în frâu.

Oamenii de acasă care le-au scris au fost fie prieteni, părinți, copii sau parteneri de viață, iar majoritatea concurenților au fost extrem de emoționați să primească scrisori de la apropiați.

Un moment aparte a fost legat de Dan Alexa, cel care nu a primit nicio scrisoare de la Andrada, cea care îi era încă soție în timp ce el se afla la filmările pentru Asia Express.

În schimb, Gabi Tamaș, coechipierul lui Dan Alexa, a primit o scrisoare de la Ioana, soția lui.

„Scrisori…”, a spus Dan Alexa când a primit plicul de la echipa de producție. El a citit rândurile scrise de fiica lui cea mare, Casiana. Antrenorul s-a emoționat foarte tare când a citit de la cine era scrisoarea.

„Dragă tata, îmi este foarte dor de tine și abia aștept să te întorci acasă. Știu că experiența Asia Express este una grea, dar și extraordinară. Eu sunt foarte mândră de tine că ai avut curajul să pleci în această aventură. Mă bucur că ai reușit să ieși din zona ta de confort. Ai fost mereu un exemplu pentru mine și, chiar dacă sunt momente dificile, nu uita că toți de aici te susținem”, a citit Dan Alexa și a spus că se oprește, pentru că emoțiile l-au copleșit.

Apoi, el a deschis o altă scrisoare, de data aceasta de cealaltă fiica a lui, Antonia.

„Dragă tata, îți scriu această scrisoare cu dor și dragoste. Știu că ești departe, trăind aventura Asia Express. Îmi lipsesc poveștile tale, dar știu că te vei întoarce acasă. Sunt atât de mândră de tine și pentru curajul și determinarea cu care ai înfruntat fiecare provocare”, i-a scris fetița lui.

Dan Alexa a fost vizibil emoționat și a spus că abia așteaptă să își vadă copiii.

„Chiar că e foarte emoționant… Nu mă așteptam și le mulțumesc mult! Sunt viața mea, sufletul meu și abia aștept să le văd. Să-i văd pe toți”, a spus Dan Alexa.

Nu a primit nicio scrisoare de la Andrada

Cu toate că toți ceilalți concurenți au primit scrisori de la partenerii lor, Dan Alexa nu a primit nimic din partea Andradei, soția lui.

Mulți fani s-au gândit că antrenorul și soția lui s-ar fi despărțit înainte ca acesta să plece la Asia Express, cu toate că antrenorul purta verigheta și la filmări.

Momentul despărțirii a venit când Dan Alexa s-a întors, însă pare că acesta a fost doar momentul când au oficializat divorțul. Totul s-a întâmplat după ce Andrada a fost surprinsă acasă la Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

