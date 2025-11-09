  MENIU  
Tom Brady și-a clonat câinele, care a murit în urmă cu doi ani. Cum a reușit acest lucru: „Îmi iubesc animalele"

Tom Brady și-a clonat câinele, care a murit în urmă cu doi ani. Cum a reușit acest lucru: „Îmi iubesc animalele”

Oana Savin
.

Tom Brady susține că a clonat-o pe cățelușa lui Lua, care a murit în urmă cu doi ani. Fotbalistul american spune că Junie, care a intrat în familia lui la scurt timp după dispariția animalului de companie pe care l-a deținut împreună cu fosta lui soție, Gisele Bündchen, este de fapt o clonă.

Tom Brady și-a clonat câinele

Brady a dat vestea marți, 4 noiembrie, coincidând cu un anunț al Colossal Biosciences, o companie de biotehnologie în care este investitor — și care a colaborat cu el pentru a-l clona pe câinele lui, Lua.

Lua, regretatul animal de companie al lui Brady, a fost clonată folosind sânge recoltat înainte de moartea sa, în 2023, a declarat investitorul Colossal într-un comunicat obținut de People.

„Îmi iubesc animalele. Înseamnă enorm pentru mine și familia mea”, a spus fosta vedetă NFL.

„Acum câțiva ani, am lucrat cu Colossal și am valorificat tehnologia lor de clonare neinvazivă printr-o simplă recoltare de sânge a câinelui în vârstă al familiei noastre, înainte ca aceasta să moară”, a explicat Tom Brady.

Compania „a oferit familiei mele o a doua șansă cu o clonă a iubitului nostru câine”, a continuat Brady, adăugând că este „încântat de modul în care tehnologia Colossal și Viagen poate ajuta familiile care își pierd animalele de companie iubite, contribuind în același timp la salvarea speciilor pe cale de dispariție”.

Lua, un membru important al familiei lui Brady – Bündchen

Deși Viagen a făcut furori pentru clonarea animalelor de companie ale unor celebrități precum Barbara Streisand, Paris Hilton și acum Tom Brady, Colossal este cel mai bine cunoscută pentru eforturile sale de salvare a speciilor. cum ar fi proiectul său de lupi mari, lansat în aprilie. În septembrie, compania cu sediul în Texas a anunțat, de asemenea, o descoperire științifică în efortul său de a readuce la viață pasărea dodo dispărută.

Bündchen și Brady, care au divorțat în 2022, au adoptat câinele în timpul căsniciei lor, iar Lua a fost un membru important al familiei de-a lungul anilor.

Tom Brady a postat în mod regulat despre cățeluș pe rețelele de socializare și chiar a jucat alături de el în reclama sa din 2014 pentru un brand din Australia.

Supermodelul, în vârstă de 45 de ani, a anunțat moartea Luei într-o postare pe Instagram, pe 23 decembrie 2023. Ea a distribuit atunci mai multe fotografii cu iubitul animal de companie, inclusiv câteva cu copiii foștilor soți, Benjamin Rein, în vârstă de 15 ani, și Vivian Lake, în vârstă de 12 ani.

La rândul lui, Tom Brady i-a adus un omagiu Luei distribuind o fotografie alături de copiii lui, împreună cu mesajul: „Te iubim, Lua! Odihnește-te în pace!”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu câinele lui Tom Brady

Sursă foto: Instagram, Hepta

