Cine a fost Vasilica Tastaman și ce trecut amoros zbuciumat a avut. A fost căsătorită cu Emeric Ienei, iubita secretă a lui Gheorghe Dinică și a divorțat după ce s-a îndrăgostit de un actor însurat

Vasilica Tastaman s-a născut pe 6 octombrie 1933, la Brăila și a fost una dintre cele mai carismatice actrițe române. Printre filmele cu care a devenit cunoscută și iubită se numără „Veronica”, „Păcală”, „Nea Mărin miliardar” sau „Brigada Diverse în alertă!”. A fost căsătorită cu regretatul Emeric Ienei, dar a avut un trecut amoros zbuciumat. Iată cine a fost Vasilica Tastaman.

Copilărie și carieră

Vasilica Tastaman s-a născut pe 6 octombrie 1933 în Brăila. A debutat în 1949, pe când avea doar 16 ani, pe scena teatrului din orașul său natal.

A rămas orfană la 14 ani și a fost ajutată de Elvira Petreanu, soția lui Ion Aurel Manolescu, care i-a dat lecții de dicție, de postură și a învățat-o să dea replica pe o scenă.

La 18 ani era deja actriță la Teatrul Giulești, datorită directoarei Elena Deleanu.

A fost apoi ajutată în carieră de actrița Lucia Sturdza Bulandra. Vasilica Tastaman a lucrat la teatrul Municipal București (actualul Teatru Bulandra), condus de Lucia Sturdza Bulandra la acea vreme. La directoare ajunsese zvonul că actrița ar vrea să se întoarcă în Brăila, așa că a chemat-o ca să îi ceară detalii legate de decizie.

Lucia Sturdza Bulandra află că Vasilica nu avea unde locui.

„Doamna Bulandra, eu vreau să plec din Capitală pentru că m-am săturat… să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat ca să am unde să dorm!“, i-a ar fi spus actrița directoarei.

Directoarea s-a dus la Primăria și a cerut personal o locuință pentru Vasilica Tastaman. A fost întâmpinată cu un refuz, așa că a apelat la ultima soluție: s-a așezat în genunchi și a implorat să fie ajutată cu o locuință. A reușit, iar Vasilica Tastaman s-a mutat în noua locuință.

Viață amoroasă

Vasilica Tastaman a fost căsătorită de două ori: cu antrenorul Emeric Ienei, cu care a avut un băiat pe nume Călin, apoi cu Dan Tunaru, fostul soț al Andei Călugăreanu.

„Sunt căsătorită cu un sportiv cunoscut, cu fotbalistul! Emeric Jenei, antrenor la clubul Steaua, şi am un băiat, Călin. În afară de teatru, iubesc mult automobilismul şi teatrul de păpuşi. Dacă nu făceam teatru, aș fi devenit o mamă cu mulţi copii, mulţi… şapte, opt”, a spus actrița într-un interviu din anii 70.

Ulterior, s-a îndrăgostit de actorul Dan Tunaru, așa că a divorțat de Emeric Jenei, iar Dan Tunaru s-a despărțit de Anda Călugăreanu.

Cei doi s-au îndrăgostit în ciuda diferenței de vârstă. El era mai mic cu 11 ani decât ea.

„Eram la Moscova cu ei. Acolo s-a produs un foc voltaic, acolo s-a îndrăgostit Dan de Vasilica. A fost dureros mai apoi, pentru că Dan era căsătorit cu Anda Călugăreanu”, și-a amintit actorul Vladimir Găitan.

Și a doua căsnicie s-a încheiat cu un divorț. Mariajul dintre Vasilica Tastaman și Dan Tunaru a durat mai puțin de 10 ani și a fost unul presărat cu câteva derapaje amoroase ale actriței, în timp ce Dan Tunaru căzuse în patima alcoolului.

Fostul ei soț, Emeric Jenei, și a- refăcut viața cu Ileana Gyulai, fostă campioană olimpică la scrimă.

A fost iubita secretă a lui Gheorghe Dinică

Vasilica Tastaman a fost și iubita secretă a lui Gheorghe Dinică.

„Dinică era foarte discret. Eram odată și îmi zice: ia stai, mă, să-i iau un buchet de flori’. Să înțeleg că a iubit-o? Da, dar acum mulți ani, dar frumos, frumos, sentimente interioare și nu gargară inutilă.”, povestea, actorul Dumitru Rudăreanu în cadrul emisiunii Doamne de poveste.

Boerescu Dan-Silviu a prezentat-o pe Vasilica Tastaman în volumul numit „Vasilica Tastaman. Femeia fatala a României – Volumul X“, drept : „Femeia care a despărțit-o pe Anda Călugăreanu de Dan Tufaru, iubita lui Gheorghe Dinică și a altor vedete, dar și soția celebrului antrenor de la Steaua, Emeric Jenei”.

Acesta a scris că ea „a fost o actriță talentată și cu mult sex appeal, care a răvășit efectiv lumea artistică a României din anii ʼ60-ʼ80. Partenera lui Dem Rădulescu din «Astă seară dansăm în familie» a fost o blondă fatală cu un râs spumos și o voce absolut inconfundabilă. În 1981, s-a stabilit în Suedia, revenind în țară abia 20 de ani mai târziu, pentru a-și aștepta sfârșitul acasă, fiind răpusă de o boală neiertătoare”.

