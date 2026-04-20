Nadia Fares, actrița din „The Crimson Rivers”, a murit la 57 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actrița marocano-franceză Nadia Fares, cunoscută pentru rolul său din thrillerul „The Crimson Rivers”, a murit pe 17 aprilie la vârsta de 57 de ani. Aceasta a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris.

Nadia Fares a murit la 57 de ani

Nadia Farès, actrița de origine marocano-franceză cunoscută pentru rolul său din thrillerul polițist „The Crimson Rivers” a încetat din viață pe 17 aprilie 2026, la vârsta de 57 de ani. Potrivit Variety, aceasta a fost găsită inconștientă într-o piscină dintr-un complex sportiv privat din Paris. Suferise un stop cardiac.

Un alt înotător a încercat să o salveze, acordându-i primul ajutor până la sosirea ambulanței, însă actrița nu și-a mai recăpătat cunoștința, fiind plasată în comă indusă la Spitalul Pitié-Salpêtrière.

Cele două fiice ale sale, Cylia și Shana Chasman, au confirmat vestea tragică într-o declarație pentru Agence France-Presse: „Cu o tristețe imensă, anunțăm decesul mamei noastre, Nadia Farès, vineri. Franța a pierdut o mare artistă, iar noi am pierdut-o pe mama noastră”.

Potrivit ziarului francez Le Figaro, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului care a dus la spitalizarea actriței, însă, la acest moment, nu au fost identificate infracțiuni.

Citește și: Dan Negru explică filosofia sa de parenting: „Evident că sunt schimbări. Încercăm să legăm o prietenie cu ei!” Principiile după care își crește adolescenții

Citește și: Ce spune Andrei Lemnaru despre relația dintre Ella Vișan și Răzvan Kovacs: „După cum s-a văzut, eu…”

Cine a fost Nadia Fares

Născută pe 20 decembrie 1968, la Marrakech, Nadia Fares și-a petrecut copilăria în Nisa, înainte de a se muta la Paris pentru a-și urma visul de a deveni actriță.

Și-a făcut debutul cinematografic în 1992, în filmul „My Wife’s Girlfriends”, dar a câștigat notorietate internațională datorită rolului său din „The Crimson Rivers”, unde a jucat alături de Jean Reno și Vincent Cassel, sub regia lui Mathieu Kassovitz.

Citește și: Cum se menține Ozana Barabancea în formă după ce a slăbit 37 kg: „Încă îmi pasă”

Citește și: Cătălin Măruță, despre viața de cuplu cu Andra, după aproape două decenii de căsnicie: „M-a surprins și pe mine de multe ori!” Cum este în prezent relația lor

De-a lungul carierei sale, Farès a continuat să impresioneze prin interpretările sale, cum ar fi rolul agentului Jade Kinler în thrillerul de acțiune „War” (2007) și personajul Pia din filmul horror „Storm Warning” (2007).

După o pauză în carieră, în 2009 s-a mutat în Statele Unite, unde s-a căsătorit cu producătorul din Los Angeles, Steve Chasman. Cuplul a avut două fiice, însă a divorțat în 2022, moment în care actrița a revenit în Franța.

În 2016, Farès s-a întors pe ecrane cu un rol în serialul dramatic „Marseille”, produs de Netflix.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News