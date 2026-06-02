La 97 de ani, Nancy Olson, ultima supraviețuitoare a distribuției din filmul clasic „Sunset Boulevard” din 1950, a fost surprinsă recent în Los Angeles, emanând eleganță și grație în timpul unei rare ieșiri publice.

Nancy Olson, apariție rară în public la 97 de ani

La vârsta de 97 de ani, o adevărată legendă a Hollywood-ului de altădată, Nancy Olson, a fost surprinsă recent pe străzile din Los Angeles, bucurându-se de o ieșire rară în public.

Îmbrăcată simplu, dar elegant, într-un pulover gri, pantaloni asortați și o eșarfă elegantă, actrița continua să emane acel aer de grație caracteristic starurilor de altădată, atrăgând privirile trecătorilor.

Recunoscută mai ales pentru rolul de excepție din clasicul cinematografic „Sunset Boulevard” (1950) al lui Billy Wilder, care i-a adus și o nominalizare la Oscar, Nancy Olson este ultima membră supraviețuitoare a distribuției acestui film iconic.

La doar 21 de ani și cu puține roluri în portofoliu, tânăra actriță de atunci a fost aleasă să o interpreteze pe Betty Schaefer, o editoare de scenarii și scriitoare aspirantă. Aceasta își intersectează drumul cu cel al personajului lui William Holden, Joe Gillis, un scenarist în dificultate profesională, în povestea dramatică ce avea să rămână în istoria cinematografiei.

Personajul lui Betty, creat pe baza personalității actriței

Nancy Olson își amintește cum regizorul Billy Wilder a conturat personajul lui Betty bazându-se pe personalitatea ei reală.

„Îmi amintesc că am fost foarte impresionată că Billy m-a ales să joc rolul lui Betty Schaefer și, la un moment dat, am realizat că nu voia să interpretez un personaj; voia să fiu eu însămi”, a declarat ea pentru People, în 2025.

Regizorul a petrecut timp cunoscând-o, discutându-i trecutul și ambițiile din viața reală, ceea ce a ajutat la crearea unui personaj autentic.

Cariera lui Nancy Olson a fost una impresionantă, colaborând cu mari nume ale Hollywood-ului, precum William Holden, John Wayne și Fred MacMurray, în anii `50 și `60. Rolurile ei memorabile includ apariții în producții renumite, cum ar fi „Airport 1975”, „Pollyanna”, „Smith!” și „Snowball Express”.

De-a lungul anilor, actrița a demonstrat o versatilitate remarcabilă, trecând de la marele ecran la scenă și televiziune, iar mai târziu, la Broadway.

Cine este Nancy Olson

Născută în Milwaukee în 1928, Nancy Olson nu și-a imaginat inițial că va deveni actriță. După ce a studiat un an la Universitatea din Wisconsin, a decis să se transfere la UCLA, unde un talent scout i-a remarcat potențialul în timpul unei reprezentații teatrale.

Astfel, în 1948, a semnat un contract cu Paramount Pictures, iar viața ei a luat o turnură neașteptată. Doar un an mai târziu, a obținut primul său rol important în „Canadian Pacific”, urmat de „Sunset Boulevard”, care a consacrat-o definitiv.

Viața personală a actriței a fost la fel de plină de evenimente ca și cariera sa. În 1950, Nancy Olson s-a căsătorit cu celebrul textier Alan Jay Lerner, cu care a avut două fiice, Liza și Jennifer. După divorțul din 1957, și-a găsit din nou fericirea alături de Alan W. Livingston, președintele Capitol Records, alături de care a avut un fiu, Christopher. Cei doi au rămas împreună până la moartea lui Livingston în 2009.

Chiar dacă și-a încheiat cariera cinematografică în anii ’80, Nancy Olson continuă să fie un simbol al eleganței și al farmecului Old Hollywood.

Sursă foto: Profimedia

