Actrița argentiniană María Rosa Fugazot a murit la 83 de ani

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María Rosa Fugazot, una dintre cele mai strălucitoare și versatile personalități ale scenei argentiniene, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Buenos Aires.

Cu o carieră de succes care a început în anii 1960 și s-a întins pe parcursul a mai bine de șase decenii, Fugazot a lăsat în urmă o moștenire culturală de neșters, trecând cu o ușurință rară de la umorul efervescent al teatrului de revistă la profunzimea dramatică a cinematografiei și televiziunii.

O viață petrecută sub lumina reflectoarelor

Născută într-o familie cu rădăcini adânci în lumea artistică – fiind fiica muzicianului Roberto Fugazot și a dansatoarei María Esther Gamas –, actrița a urcat pe scenă pentru prima dată la frageda vârstă de 15 ani. De atunci, teatrul i-a devenit casă și refugiu. Publicul a aplaudat-o în zeci de producții memorabile, de la versiunea argentiniană a musicalului Chicago și până la comedii populare precum Șampania le face alintate sau Fetele de calendar.

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Chiar și în ultimii ani de viață, când problemele de sănătate și vârsta înaintată ar fi putut-o îndepărta de scenă, pasiunea ei a rămas intactă. Ultima sa apariție memorabilă a avut loc în piesa „Ucigând-o pe mama”, unde a jucat alături de Inés Estéves și Florencia Raggi, demonstrând o vitalitate care i-a uimit pe critici și colegi deopotrivă.

Epoca de aur a televiziunii și parteneriatele legendare

În televiziune, María Rosa Fugazot a debutat în 1967 în legendara emisiune de umor Operațiunea Jaja, sub bagheta fraților Sofovich. Această colaborare i-a deschis porțile către inimile a milioane de telespectatori, actrița devenind rapid un chip familiar și iubit în întreaga țară. Adaptabilitatea sa remarcabilă i-a permis să strălucească în formate extrem de diverse, de la telenovele și seriale de comedie ca Nepotul lui don Mateo și Kachorra, până la producții dramatice complexe precum Timpul final sau apreciatul serial Liderul din 2011.

Marele ecran i-a consolidat statutul de icoană a culturii populare argentiniene. Fugazot a făcut parte dintr-o generație de aur a cinematografiei de comedie, formând un trio de neuitat alături de titanii Alberto Olmedo și Jorge Porcel. Filme precum „Cavalerii patului rotund” au definit umorul unei epoci, iar chimia sa cu partenerii de platou a transformat aceste producții în clasice absolute ale cinematografiei naționale. Legătura cu Alberto Olmedo a fost atât de strânsă încât legendarul comic a devenit nașul de botez al fiului ei, René Bertrand.

Durerea din spatele scenei și un testament de solidaritate

Dincolo de aplauze și succes, viața actriței a fost marcată și de tragedii profunde. Anul trecut, în luna iunie, María Rosa a suferit cea mai grea pierdere a vieții sale: moartea fiului ei, actorul și regizorul René Bertrand. Deși profund afectată de această tragedie, Fugazot a găsit puterea de a merge mai departe, onorând prin fiecare apariție publică moștenirea artistică a familiei sale.

În ciuda clipelor grele, actrița a păstrat până în ultimul moment o viziune plină de optimism și înțelepciune asupra vieții. Într-unul dintre ultimele sale interviuri radiofonice, ea a lăsat un mesaj emoționant, care astăzi sună ca un adevărat testament spiritual pentru publicul care a iubit-o.

„Generației mai în vârstă îi spun: nu lăsați garda jos. Bucurați-vă de nepoți. Bucurați-vă de fiecare zi, fie că plouă sau e soare, pentru că totul are valoare. Nu este de ajuns ca omul să fie bine doar el însuși. Trebuie să încercăm să întindem o mână de ajutor și celor aflați în dificultate”, mărturisea actrița cu nostalgie și generozitate.

Dispariția Mariei Rosa Fugazot lasă un gol imens în peisajul cultural, însă memoria ei va continua să trăiască prin râsetele pe care le-a stârnit, lacrimile pe care le-a emoționat și generațiile de artiști pe care le-a inspirat.

Foto – captură video

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