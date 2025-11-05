Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”

Alisa Ienei este unica nepoată a lui Emeric Ienei. Antrenorul de fotbal a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, din cauza unei comoții cerebrale, potrivit Digi24.

Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei

Alisa Ienei este fiica lui Călin Ienei, fiul lui Emeric Ienei din prima căsnicie a sa, cu actrița Vasilica Tastaman.

Nepoata lui Emeric Ienei nu a moștenit nici pasiunea lui pentru fotbal, nici pasiunea bunicii sale paterne pentru actorie, ci s-a îndreptat către muzică.

În 2020, Alisa Ienei a participat la X Factor România, unde a interpretat piesa „It’s a Man’s Man’s Man’s World”. Deși momentul a început promițător și a adus zâmbete pe chipurile juraților, la final tânăra l-a făcut pe Florin Ristei să-și pună degetele în urechi, iar pe Ștefan Bănică Junior să oprească negativul. Concluzia juraților a fost că Alisa trebuie să se mai șlefuiască.

Emeric Ienei, cel mai mare susținător al nepoatei lui

În aceeași perioadă, Alisa Ienei și-a încercat norocul și la „Românii au talent”, unde a cântat piesa „Where are you now”, pe care o pereche a dansat.

„Să știți că am emoții mari. Ea încă este mică, dar are, cel mai bine eu știu, niște momente atunci când cântă în care seamănă oarecum cu Vasilica”, spunea Emeric Ienei, la „Românii au talent”.

În prezent, Alisa Ienei este studentă la Drept în anul trei din patru, potrivit descrierii sale de pe Instagram. Alisa are doar câteva fotografii pe pagina ei de Instagram, printre care și câteva cu iubitul ei, pe nume Patrick.

Mesajul Alisei Ienei după moartea bunicului ei, Emeric Ienei

După moartea bunicului ei, Alisa Ienei a transmis un mesaj îndurerat pe rețelele sociale.

„Odihnește-te în pace, campionul meu! Niciodată nu te vom uita. Vei rămâne veșnic în inima mea. Te iubesc pentru totdeauna”, a scris Alisa Ienei la Instagram Story.

Emeric Ienei mai are un nepot, Darius, din partea fiicei lui, Cristina Ienei, pe care o are din a doua căsnicie cu regretata scrimeră Ileana Gyulai.

Emeric Ienei a avut o relație apropiată atât cu cei doi copii, cât și cu cei doi nepoți.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

