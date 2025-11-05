Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”

Alisa Ienei este unica nepoată a lui Emeric Ienei. Antrenorul de fotbal a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, din cauza unei comoții cerebrale, potrivit Digi24.
Alisa Ienei este fiica lui Călin Ienei, fiul lui Emeric Ienei din prima căsnicie a sa, cu actrița Vasilica Tastaman.
Nepoata lui Emeric Ienei nu a moștenit nici pasiunea lui pentru fotbal, nici pasiunea bunicii sale paterne pentru actorie, ci s-a îndreptat către muzică.
În 2020, Alisa Ienei a participat la X Factor România, unde a interpretat piesa „It’s a Man’s Man’s Man’s World”. Deși momentul a început promițător și a adus zâmbete pe chipurile juraților, la final tânăra l-a făcut pe Florin Ristei să-și pună degetele în urechi, iar pe Ștefan Bănică Junior să oprească negativul. Concluzia juraților a fost că Alisa trebuie să se mai șlefuiască.
„Să știți că am emoții mari. Ea încă este mică, dar are, cel mai bine eu știu, niște momente atunci când cântă în care seamănă oarecum cu Vasilica”, spunea Emeric Ienei, la „Românii au talent”.
În prezent, Alisa Ienei este studentă la Drept în anul trei din patru, potrivit descrierii sale de pe Instagram. Alisa are doar câteva fotografii pe pagina ei de Instagram, printre care și câteva cu iubitul ei, pe nume Patrick.