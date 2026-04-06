Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea filmului și a televiziunii americane este în doliu după moartea actriței Dee Freeman. Cunoscută pentru rolurile sale din „Sistas” și „The Young and the Restless”, Freeman s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire artistică profund apreciată.

A murit după o luptă grea cu cancerul

Familia actriței a anunțat trecerea ei în neființă pe 2 aprilie, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale. „A murit în pace, după o luptă curajoasă și neînfricată”, au transmis apropiații, subliniind că Dee Freeman a fost profund impresionată de sprijinul primit în ultimele luni de viață.

Născută în Louisiana în 1959, Freeman a avut un parcurs de viață neobișnuit. După terminarea liceului, s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite, experiență care i-a format disciplina și reziliența ce aveau să o definească ulterior în cariera artistică. După serviciul militar, a debutat în teatru, iar mai târziu a pășit în lumea televiziunii și a filmului.

O carieră marcată de roluri memorabile

Dee Freeman a fost apreciată pentru interpretarea personajului Valerie Barnes în serialul „Sistas”, unde a jucat rolul mamei lui Andi Barnes, personaj interpretat de KJ Smith. De-a lungul anilor, a apărut și în producții precum „The Young and the Restless”, „Shameless” și „NCIS: Los Angeles”. Între 2010 și 2015, a jucat în serialul satiric „Pretty”, unde a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică.

La momentul morții, actrița lucra la o adaptare în format de roman a spectacolului ei solo, „Poison Gun”, inspirat din istoria familiei sale.

Un om respectat, dincolo de actorie

Publicista ei, Desirae L. Benson, a transmis un mesaj emoționant în memoria actriței. „Dee nu a fost doar clienta mea — a fost o persoană pe care am respectat-o și admirat-o cu adevărat”, a spus aceasta. „Avea o grație, o forță și o autenticitate rare. Chiar și în fața unui cancer pulmonar în stadiul 4, a dat dovadă de curaj și demnitate. Dee avea o putere tăcută care impunea respect fără să fie nevoie să îl ceară. Moștenirea ei nu constă doar în munca ei, ci și în felul în care îi făcea pe oameni să se simtă.”

Dee Freeman lasă în urmă doi copii, Amber și Shane, precum și pe mama și pe frații ei. Pentru cei care au cunoscut-o, atât personal, cât și prin rolurile sale, actrița rămâne un simbol al eleganței, al puterii interioare și al autenticității.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News