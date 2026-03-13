Jador, anunț neașteptat la un an de când a devenit tată. Cântărețul se retrage din muzică: „Simt că am nevoie să mă opresc”

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din România. În urmă cu un an, artistul a devenit tătic și a decis să se ocupe mai mult de viața de familie, în detrimentul celei de artist. Acum, cântărețul vine cu un anunț neașteptat pentru fanii lui. El a decis să ia o pauză de la muzică, precizând că nu știe cât va dura.

Jador, lovitură pentru fani. Ia o pauză de la muzică

La aproape un an de când soția lui, Oana Ciocan, i-a adus pe lume un băiețel, Jador a decis să se retragă din muzică și să fie mai implicat în viața de familie și în proiectele sale personale.

Cântărețul a vorbit cu fanii lui și a făcut anunțul privind nevoia unei pauze pe plan profesional. El a ținut să precizeze că este sincer, transparent și nu este vorba despre vreo strategie de marketing.

„Salutare, Jadorașii mei! Vreau să vă spun ceva din suflet și o să fiu sincer cu voi, așa cum am fost mereu. Am decis să iau o pauză de la muzică…Nu știu cât va dura…

Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi și noapte, dar în momentul ăsta simt că am nevoie să mă opresc puțin și să-mi recapăt puterile. Și vreau să fie clar pentru toată lumea: Nu este marketing, nu este o strategie și nu este un film. Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea reală. V-am arătat tot – și momente bune și cele grele. Nu știu ce va urma. Poate e doar o pauză…poate va fi mai mult. Timpul o să spună.

Vreau doar să vă mulțumesc din suflet că mi-ați ascultat muzica și că ați rezonat cu sufletul meu pe care l-am pus în fiecare piesă pentru voi. Sper că v-am alinat durerile măcar o dată și că v-am făcut viața puțin mai frumoasă prin muzica mea. Vă iubesc și vă sunt recunoscător pentru tot!”, a fost mesajul transmis de Jador.

Jador, mai implicat în viața de familie

În urmă cu aproape un an, viața lui Jador s-a schimbat din temelii. Soția lui a adus pe lume un băiețel, făcându-l pe artist tătic pentru prima dată.

Micuțul a primit numele de Avraam, iar artistul și soția lui sunt foarte implicați în creșterea și educația lui.

Mai mult, Jador a început să se concentreze mai mult pe viața de familie și să fie mult mai prezent în momentele importante din viața familiei sale.

Nașterea băiatului său a marcat o etapă foarte importantă pentru Jador și Oana, care sunt mai fericiți și împliniți ca niciodată.

