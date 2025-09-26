Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția

Ador și-a surprins soția, pe Oana Ciocan, cu un cadou extrem de luxos și scump. Artistul a filmat-o pe partenera lui în momentul în care i-a dat surpriza și a reușit să obțină o reacție frumoasă din partea ei. Iată ce i-a cumpărat cântărețul.
Cântărețul de manele și soția lui, Oana Ciocan, și-au botezat fiul, pe micuțul Avraam, în cadrul unei petreceri intime. Mama copilului a scris pe internet cât de frumoasă a fost petrecerea, mai ales că ziua a coincis și cu aniversarea ei.
„O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu.
Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel”, a scris Oana Ciocan, în mediul online.
Și-au cumpărat casă
Ador și Oana și-au cumpărat recent o casă nouă pe care au început să o renoveze, după ce familia lor s-a mărit. Ambii au vrut să stea la curte și să aibă mai mult spațiu, așa că au cumpărat o casă pe care au început să o renoveze și urmează să se mute în ea.