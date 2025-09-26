Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția

Ador și-a surprins soția, pe Oana Ciocan, cu un cadou extrem de luxos și scump. Artistul a filmat-o pe partenera lui în momentul în care i-a dat surpriza și a reușit să obțină o reacție frumoasă din partea ei. Iată ce i-a cumpărat cântărețul.

Ce cadou i-a făcut Jador soției sale

Ador i-a cumpărat Oanei Ciocan un ceas Rolex din aur alb și diamante al cărui preț este de ordinul zecilor de mii de euro. Bărbatul a vrut să își surprindă partenera care i-a oferit un copil.

Cadoul este unul extrem de luxos, al cărui preț pornește de la 25.000 – 30.000 de euro. Ador și-a filmat soția în timp ce și-a primit cadoul și a făcut și o glumă.

„Orice supărare trece cu un Rolex”, a scris Jador, pe TikTok.

Oana și Jador au împreună un fiu

Cântărețul de manele și soția lui, Oana Ciocan, și-au botezat fiul, pe micuțul Avraam, în cadrul unei petreceri intime. Mama copilului a scris pe internet cât de frumoasă a fost petrecerea, mai ales că ziua a coincis și cu aniversarea ei.

„O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu.

Citește și: Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul în secret. Primele imagini de la creștinarea micuțului Avraam: „O zi pe care nu o vom uita niciodată”

Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel”, a scris Oana Ciocan, în mediul online.

Și-au cumpărat casă

Ador și Oana și-au cumpărat recent o casă nouă pe care au început să o renoveze, după ce familia lor s-a mărit. Ambii au vrut să stea la curte și să aibă mai mult spațiu, așa că au cumpărat o casă pe care au început să o renoveze și urmează să se mute în ea.

Citește și: Medicamentul luat de Jador, din cauza căruia testul antidrog a ieşit pozitiv. Nu a consumat droguri: „Nu vreau să fiu un antiexemplu”

„Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe! Vă aștept la mine la grătar”, a scris Jador pe internet.

Cântărețul și soția lui sunt împreună de mai mulți ani, iar la finalul anului trecut s-au căsătorit. După câteva luni, cei doi au devenit părinți pentru prima oară și acum se bucură de familia lor.

Urmărește-ne pe Google News