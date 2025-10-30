Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți

Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori și are doi copii din a doua căsnicie. Ultimul iubit cu care s-a afișat public a fost senatorul Mihai Fifor, de care s-a despărțit în 2018, iar în prezent nu se cunosc detalii despre viața ei sentimentală.

Cu cine a fost căsătorită Anca Alexandrescu și câți copii are

Anca Alexandrescu (53 de ani) a reușit, în ultimii ani, să-și țină viața personală privată. Despre jurnalista de la Realitatea Plus, care și-a anunțat recent în lacrimi candidatura la primăria Capitalei, se știe că are doi copii gemeni și a fost căsătorită de două ori. Totodată, despre ea se cunoaște faptul că s-a despărțit de senatorul Mihai Fifor în 2018, deși ar fi avut planuri să-și oficializeze relația, potrivit unei surse Cancan.ro.

Primul soț al Ancăi Alexandrescu a fost jurnalistul Dan Andronic

Primul soț al Ancăi Alexandrescu a fost jurnalistul Dan Andronic. Alexandrescu și Andronic au fost căsătoriți între anii 1996 și 1998, nu au avut copii împreună și nu au rămas în relații bune după divorț. Mai mult, în ultimii ani, cei doi și-au aruncat acuzații dure reciproc.

De unde a pornit conflictul?

Dan Andronic susține că a fost „atacat jegos” de fiica lui Maricel Păcuraru, afaceristul care controlează Realitatea Plus, după ce ar fi refuzat să-i cedeze acestuia din urmă publicațiile Evenimentul Zilei și Capital. Jurnalistul a răspuns la acuzațiile Alexandrei Păcuraru pentru ca mai apoi să fie acuzat din nou, de această dată de fosta soție.

Și-au aruncat acuzații grave unul celuilalt după divorț

În anul 2023, Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Dan Andronic că le-a furat soțiile unor prieteni și că „a profitat din plin de pe urma afacerilor cu statul paralel”.

„S-a pornit o avalanșă de jigniri atât la adresa mea, cât și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider că sunt ultimele care au dreptul să ne dea lecții de moralitate. Am văzut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzată pe nedrept că eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind plecată în concediu.

Dar, am văzut că domnia sa dorește surse credibile; eu cred că sunt o sursă credibilă, având în vedere faptul că Dan Andronic a fost soțul meu. Nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre defectele fizice ale cuiva și nu o voi face. Dar nu cred că Dan Andronic are calitatea morală să ne certe pe noi, pe familia Păcuraru și pe ceilalți prieteni ai Realității Plus.

„El trebuie să răspundă despre legăturile pe care le-a avut cu statul paralel”

El trebuie să răspundă despre legăturile pe care le-a avut cu statul paralel despre care știe toată lumea și eu confirm că le-a avut încă de pe vremea lui Adrian Năstase, nu a lui Victor Ponta. Așa cum dânsul a stat la masă cu Florian Coldea și apoi, după ce s-au separat apele, a trecut în altă barcă, așa cum a stat la masă cu domnul Traian Băsescu, așa cum a putut să încaseze comisioane grase pe firmele sale, inclusiv în dosarul Microsoft, cred că este ultimul care ar trebui să ne dea nou lecții morale.

Nu fac acuzații despre viața personală, dar cu atât mai puțin un om care a luat nevestele a doi prieteni are calitatea morală să ne dea nouă lecții și să vorbească, atât în public, cât și în privat, despre mine și despre colegii mei de la Realitatea”, a declarat Anca Alexandrescu în 2023, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Reacția lui Dan Andronic la acuzațiile Ancăi Alexandrescu

Abia doi ani mai târziu, Dan Andronic a răspuns la aceste acuzații.

„Am răspuns (la acuzațiile Alexandrei Păcuraru – n.red.), am explicat despre ce este vorba, însă imediat, doamna Alexandrescu (l-a atacat – n.red.). E fosta mea soție, ca să fie clar. Am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul: doi ani, în perioada ’96-’98, și nu avem niciun copil împreună, slavă Domnului!

Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu, pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii. Dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească. Acum este în familia lui Maricel Păcuraru. Și de acolo mă atacă în mod constant.

„De multe ori am vrut să-i răspund, dar de fiecare dată m-am gândit că are doi copii mari”

Pot să bănuiesc că, într-un fel sau altul, are niște probleme din trecut, dar a cam depășit o limită. De multe ori am vrut să-i răspund, dar de fiecare dată m-am gândit că are doi copii mari, care poate nu vor să audă anumite lucruri.

Dar doamna Alexandrescu nu o face decât ca reprezentantă a unui trust care s-a bazat pe șantaj, pe presiune, care a reușit să ia două milioane de la AUR, două milioane de la PNL, vreun milion jumate de la PSD. Bani buni. (…)

Nu voi ceda la șantaj, nu voi trece de partea trustului de șantaj mediatic Realitatea PLUS, nu mă impresionează faptul că au zeci de pagini de Facebook pe care promovează aceleași mizerii. Vorbim de ruși, înțeleg că este o rudă de-a lui Maricel Păcuraru care se ocupă de chestia asta. Am vrut să vă explic de unde se trage toată această poveste, de ce am devenit țintă pentru Realitatea PLUS”, a spus Dan Andronic, potrivit Antena 3 CNN.

Al doilea soț al Ancăi Alexandrescu a fost Adrian Diță

Al doilea soț al Ancăi Alexandrescu a fost Adrian Diță, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Anca Alexandrescu și Adrian Diță s-au căsătorit în primăvara anului 2009 și tot atunci au devenit părinții a doi copii, gemeni, fată și băiat.

„Vreau să îi felicit și aici, pe blog, pe fericiții părinți, Anca și Adrian, și să le urez să aibă numai bucurii alături de Radu și Maria. În valul de știri îngrijorătoare și catastrofice cu care suntem asaltați în ultimele luni, o astfel de veste este, cu siguranță, o binecuvântare. Știu că nașterea celor doi copii va însemna, pentru Anca și pentru soțul ei, deschiderea unui capitol nou și frumos al vieții, care nu le poate oferi decât împliniri”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal, la acea vreme, Anca fiind atunci consiliera lui.

Nu se cunosc detalii despre când s-a produs divorțul lor și nici despre motivele acestuia.

Anca Alexandrescu a format un cuplu și cu senatorul Mihai Fifor, de care s-a despărțit în 2018, după ce l-ar fi ajutat, potrivit curentul.info, să câștige un mandat de senator PSD și să devină chiar ministrul Apărării în guvernele Tudose și Dăncilă.

