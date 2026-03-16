Doliu în lumea muzicii rock: Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead și o legendă a heavy metalului, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, vineri, 13 martie. Familia artistului a confirmat vestea devastatoare, dezvăluind că acesta a pierdut lupta după o intervenție chirurgicală complicată și o perioadă îndelungată petrecută la terapie intensivă.
„Cu mare tristețe, vă anunțăm moartea iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață împăcat noaptea trecută, după o luptă îndelungată și curajoasă pe care a dus-o în secția de terapie intensivă, în urma unei operații majore și complexe. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune sub numele de „Bampi”. A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna”, se arată în comunicatul transmis de familie.
Phil Campbell, pe numele său complet Phill Anthony Campbell, a lăsat o amprentă de neșters asupra muzicii heavy metal, alăturându-se trupei Motörhead în 1984. De-a lungul celor trei decenii în care a fost parte din formație, Campbell a contribuit la succesul unor albume iconice precum „Ace Of Spades” (1980), „No Sleep Til Hammersmith” (1981) și „Ironfist” (1982).
După desființarea trupei în 2015, Phil Campbell a continuat să creeze muzică, alături de fiii săi Todd, Dane și Tyla, formând trupa Phil Campbell and the Bastard Sons. Această colaborare a marcat o nouă etapă în cariera sa, menținând spiritul rock viu și inspirând generații de fani.
Vestea dispariției lui Phil Campbell a șocat lumea muzicală, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă din toate colțurile lumii. Cunoscut pentru pasiunea sa nemărginită pentru muzică și pentru personalitatea sa caldă, Campbell a fost mai mult decât un chitarist – a fost un mentor, un prieten și un simbol al rezistenței. Moștenirea sa rămâne înscrisă în istorie, iar hituri precum „Ace Of Spades” vor continua să răsune în sufletele fanilor pentru generații.
Familia și cei apropiați au solicitat discreție în aceste momente dificile, concentrându-se pe celebrarea vieții și realizărilor lui Phil Campbell.
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.