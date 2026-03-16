Alexandra Căpitănescu, reacție după ce s-a cerut descalificarea piesei sale, „Choke me” cu care a intrat în semifinala Eurovision: „E o metaforă”

Alexandra Căpitănescu a reacționat după ce piesa ei, „Choke me”, cu care a ajuns în semifinala concursului Eurovision 2026, a fost criticată. Mai mult, unele organizații au cerut chiar descalificarea melodiei, spunând că face aluzie la strangularea sexuală, o practică periculoasă.

„Choke me”, piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026, însă presa din străinătate a vorbit despre cum comunitatea internațională a notat că piesa „glorifică strangularea și se joacă cu viața tinerelor”.

Unele voci au spus că piesa ar trebui descalificată din semifinala internațională a Eurovision 2026, care se ține în Austria, Viena.

Alte voci au spus că versurile ar trebui înlocuite, pentru că fac aluzie la o practică sexuală periculoasă și anume asfixierea în timpul actului sexual.

Alexandra Căpitănescu a vorbit despre întreaga controversă din jurul piesei sale și a explicat cum versurile sunt o metaforă pentru cu totul altceva.

„Am văzut reacțiile din jurul piesei «Choke Me» și vreau să spun ce înseamnă această melodie pentru mine. Respect fiecare opinie, dar cred profund și în libertatea de a exprima emoții complexe prin artă. Am o responsabilitate față de fanii care îmi ascultă muzica, vin la concertele mele sau mă urmăresc pe rețelele de socializare.

«Choke Me» este o metaforă despre presiunea pe care uneori ne-o punem singuri asupra noastră. Vorbește despre temeri interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări”, a explicat vedeta.

„Nu a fost gândită să reprezinte ceva sexual”

Alexandra Căpitănescu a explicat faptul că versurile reprezintă o metaforă și nu au fost gândite pentru a reprezenta ceva sexual. Ea și-a exprimat sentimentele prin artă, folosind simboluri.

Cântăreața a spus că versurile sunt despre recâștigarea controlului asupra anxietății și a emoțiilor care te sufocă.

„Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual. Ca autor de cântece folosesc adesea simboluri pentru a da formă unor sentimente care sunt greu de explicat direct. Această piesă vorbește despre greutatea unor lupte emoționale și despre drumul parcurs pentru a-ți recâștiga vocea și autonomia.

Muzica este modul prin care eu procesez emoțiile complicate pe care le am și încerc să-mi înțeleg lumea interioară. Când încetez să mai pun presiune pe mine, îmi ating potențialul maxim. Versurile sunt despre recâștigarea controlului asupra anxietății și a emoțiilor care te sufocă. Sunt recunoscătoare tuturor celor care îmi ascultă muzica și interacționează cu ea cu bună-credință. Vă mulțumesc că ascultați”, a scris Alexandra Căpitănescu pe internet, în engleză, pentru ca publicul internațional să înțeleagă mesajul.

