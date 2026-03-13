Piesa României la Eurovision, „Choke Me”, cântată de Alexandra Căpitănescu, a stârnit controverse și a fost numită „periculoasă” și „iresponsabilă”. Mai mult, conform publicației britanice The Guardian, aceasta ar glorifica strangularea sexuală, o practică periculoasă. Iată ce spune organizațiile și fanii, care cer descalificarea piesei.

Se cere descalificarea piesei cu care România participă la Eurovision

Alexandra Căpitănescu este reprezentanta României la Eurovision cu piesa intitulată „Choke me”. Totuși, vocile internaționale nu au o părere prea bună legată de versurile melodiei, despre care spun că ar glorifica o practică sexuală periculoasă.

ONG-uri care luptă împotriva violenței sexuale au transmis că piesa a cărui titlu se traduce literar drept „strangulează-mă” „se joacă cu viața femeilor tinere”, conform The Guardian.

Melodia este interpretată de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a concursului Vocea României.

Versuri precum „It’s hard to breathe in” („Îmi este greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă sugrumi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”) se regăsesc în piesă, despre care mai multe organizații atrage atenția că promovează lucruri periculoase.

Mai mult, Clare McGlynn, profesor de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rose of Extrem Porn and How we Fight Back” (Expus: ascensiunea pornografiei extreme și cum luptăm împotriva ei, n.red), a declarat că mesajul „choke me” arată o lipsă „alarmantă de considerație pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor”.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision, precum și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare iresponsabilă a unei practici periculoase. Este o joacă periculoasă cu viața femeilor tinere. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă tinerelor leziuni cerebrale”, a spus McGlynn.

În plus, mai mulți fani cer ca piesa să fie descalificată sau ca versurile să fie modificate.

Cum răspunde Alexandra Căpitănescu

Pe de altă parte, cântăreața româncă spune că metafora din versuri se referă la sentimentul de a fi copleșită de emoții și sufocată de îndoieli.

„Choke me” este un apel de disperare, fiindcă ajungi la limită și tot ce îți dorești este să te „sufoci” cu dragostea de sine și cu blândețea față de propria persoană. Atunci când nu ne punem singuri piedici, ne putem atinge potențialul la maxim. Să spunem ce gândim și să ne eliberăm de fricile trecutului”, a spus Alexandra pentru Libertatea.

