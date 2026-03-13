  MENIU  
Home > Vedete > Scandal la Eurovision legat de piesa României, „Choke me”. ONG-uri: Ar glorifica „strangularea sexuală”. Mai mulți fani cer descalificarea Alexandrei Căpitănescu

Scandal la Eurovision legat de piesa României, „Choke me”. ONG-uri: Ar glorifica „strangularea sexuală”. Mai mulți fani cer descalificarea Alexandrei Căpitănescu

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 13.03.2026, 16:43

Piesa României la Eurovision, „Choke Me”, cântată de Alexandra Căpitănescu, a stârnit controverse și a fost numită „periculoasă” și „iresponsabilă”. Mai mult, conform publicației britanice The Guardian, aceasta ar glorifica strangularea sexuală, o practică periculoasă. Iată ce spune organizațiile și fanii, care cer descalificarea piesei.

Se cere descalificarea piesei cu care România participă la Eurovision

Alexandra Căpitănescu este reprezentanta României la Eurovision cu piesa intitulată „Choke me”. Totuși, vocile internaționale nu au o părere prea bună legată de versurile melodiei, despre care spun că ar glorifica o practică sexuală periculoasă.

ONG-uri care luptă împotriva violenței sexuale au transmis că piesa a cărui titlu se traduce literar drept „strangulează-mă” „se joacă cu viața femeilor tinere”, conform The Guardian.

Citește și: Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026: „Nu mă mai uit la Eurovision, un circ ieftin”. Ce a spus prezentatorul despre Alexandra Căpitănescu

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Melodia este interpretată de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a concursului Vocea României. 

Versuri precum „It’s hard to breathe in” („Îmi este greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă sugrumi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”) se regăsesc în piesă, despre care mai multe organizații atrage atenția că promovează lucruri periculoase.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Recomandarea zilei

Mai mult, Clare McGlynn, profesor de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rose of Extrem Porn and How we Fight Back” (Expus: ascensiunea pornografiei extreme și cum luptăm împotriva ei, n.red), a declarat că mesajul „choke me” arată o lipsă „alarmantă de considerație pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor”.

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision, precum și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare iresponsabilă a unei practici periculoase. Este o joacă periculoasă cu viața femeilor tinere. Dovezile medicale emergente arată că strangularea sexuală frecventă provoacă tinerelor leziuni cerebrale”, a spus McGlynn. 

Citește și: Mihai Trăistariu critică piesa României la Eurovision 2026: „Nu este ce trebuie. România se va clasa undeva între locurile 15 și 20”

În plus, mai mulți fani cer ca piesa să fie descalificată sau ca versurile să fie modificate.

Cum răspunde Alexandra Căpitănescu

Pe de altă parte, cântăreața româncă spune că metafora din versuri se referă la sentimentul de a fi copleșită de emoții și sufocată de îndoieli.

Citește și:  Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. „Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!”

„Choke me” este un apel de disperare, fiindcă ajungi la limită și tot ce îți dorești este să te „sufoci” cu dragostea de sine și cu blândețea față de propria persoană. Atunci când nu ne punem singuri piedici, ne putem atinge potențialul la maxim. Să spunem ce gândim și să ne eliberăm de fricile trecutului”, a spus Alexandra pentru Libertatea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 14 – 20 martie 2026. Luna Nouă în zodia Pești. Soarele va intra în zodia Berbecului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 14 – 20 martie 2026. Luna Nouă în zodia Pești. Soarele va intra în zodia Berbecului
Fanatik
El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB
El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB
GSP.ro
Noul stadion național, aflat la 32 km de capitală, prinde contur » Cele mai noi imagini de pe șantierul arenei de 400 de milioane de euro
Noul stadion național, aflat la 32 km de capitală, prinde contur » Cele mai noi imagini de pe șantierul arenei de 400 de milioane de euro
Click.ro
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Citește și...
Revelația sezonului în SuperLiga, subvenții uriașe de la Primărie! Ponderea salariilor în venituri: 95%! Radiografie financiară
Elena Cârstea, de nerecunoscut! A fost fotografiată în România în scaun cu rotile. Foto
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Melodia României la Eurovision, atacată de activiști. Metaforele din piesa cântată de Alexandra Căpitănescu, citite ad litteram
Mihai Trăistariu critică piesa României la Eurovision 2026: „Nu este ce trebuie. România se va clasa undeva între locurile 15 și 20”
Dan Negru a reacționat după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision 2026: „Nu mă mai uit la Eurovision, un circ ieftin”. Ce a spus prezentatorul despre Alexandra Căpitănescu
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini emoționante de la priveghiul lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul Holograf. Dan Helciug, Ducu Bertzi și Tavi Colen, printre cei care au venit să-și ia rămas bun
Imagini emoționante de la priveghiul lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul Holograf. Dan Helciug, Ducu Bertzi și Tavi Colen, printre cei care au venit să-și ia rămas bun
MC Danilo Boladão a murit la 47 ani. Care a fost cauza decesului artistului
MC Danilo Boladão a murit la 47 ani. Care a fost cauza decesului artistului
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Elle
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Andreea Bălan, în mijlocul unei controverse după finala Eurovision România 2026. Ce acuzații îi aduc membrii trupei HVNDS și cum se apără cântăreața: "Este pură frustrare pentru că..."
Andreea Bălan, în mijlocul unei controverse după finala Eurovision România 2026. Ce acuzații îi aduc membrii trupei HVNDS și cum se apără cântăreața: "Este pură frustrare pentru că..."
Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii, chiar de pe platourile de filmare. De ce Adela Popescu nu îl va vizita anul acesta în Thailanda: "Din păcate..."
Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii, chiar de pe platourile de filmare. De ce Adela Popescu nu îl va vizita anul acesta în Thailanda: "Din păcate..."
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ce mesaj a transmis Marilu Dobrescu, după ce Iustin a anunțat că se căsătorește: „Iubesc din toată inima și mă simt iubită”
Ce mesaj a transmis Marilu Dobrescu, după ce Iustin a anunțat că se căsătorește: „Iubesc din toată inima și mă simt iubită”
Marina Cârnaț, analizată de autoritatea tutelară pentru declarațiile sale controversate: „Copiii mici nu înțeleg decât prin durere. Ei logica nu o înțeleg”
Marina Cârnaț, analizată de autoritatea tutelară pentru declarațiile sale controversate: „Copiii mici nu înțeleg decât prin durere. Ei logica nu o înțeleg”
Jador, anunț neașteptat la un an de când a devenit tată. Cântărețul se retrage din muzică: „Simt că am nevoie să mă opresc”
Jador, anunț neașteptat la un an de când a devenit tată. Cântărețul se retrage din muzică: „Simt că am nevoie să mă opresc”
De ce s-au rupt legătura dintre Connect-R și Alex Velea. Cine a recunoscut toată vina: „Invidie e mult spus. Eu am rupt prietenia”
De ce s-au rupt legătura dintre Connect-R și Alex Velea. Cine a recunoscut toată vina: „Invidie e mult spus. Eu am rupt prietenia”
Observator News
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Libertatea pentru Femei
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă alimentară! Mezeluri contaminate au ucis doi oameni în Franța
Alertă alimentară! Mezeluri contaminate au ucis doi oameni în Franța
HOROSCOP. Aceste ZODII dau lovitura la sfârșitul lunii martie! Fac bani și din piatră seacă!
HOROSCOP. Aceste ZODII dau lovitura la sfârșitul lunii martie! Fac bani și din piatră seacă!
Cât de sănătoase sunt, de fapt, pliculețele cu ceai? Experții avertizează asupra unui pericol ascuns!
Cât de sănătoase sunt, de fapt, pliculețele cu ceai? Experții avertizează asupra unui pericol ascuns!
INTERVIU. De ce este importantă patrupedia (mersul de-a bușilea) în dezvoltarea copiilor?
INTERVIU. De ce este importantă patrupedia (mersul de-a bușilea) în dezvoltarea copiilor?
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton