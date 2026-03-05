Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. „Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!”

România și‑a ales miercuri seară reprezentanta pentru Eurovision 2026, într‑o finală transmisă în direct de TVR și urmărită cu interes de fanii competiției. Dintre cei 12 finaliști, Alexandra Căpitănescu a obținut cele mai multe puncte din partea juriului național, impunându‑se cu piesa „Choke Me”, o compoziție rock cu accente dramatice și o temă introspectivă.

Artista, cunoscută publicului larg după victoria de la Vocea României în 2023, a demonstrat încă o dată că stăpânește scena cu o combinație de forță vocală, expresivitate și autenticitate.

Mesajul piesei „Choke Me”: o luptă cu vocile interioare

Alexandra Căpitănescu a transmis, după anunțarea rezultatului, un mesaj de recunoștință pentru toți cei care au sprijinit‑o și au avut încredere în parcursul ei din această perioadă.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!

Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu a explicat că piesa sa este construită ca un dialog interior, în care confruntă temeri, traume și limite autoimpuse. „Melodia reprezintă un dialog între propria persoană și vocile fantomă care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici”, a declarat artista.

Deși titlul piesei poate sugera o notă întunecată, refrenul transmite un mesaj luminos, centrat pe vindecare și acceptare. „Refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine și transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, pentru că doar așa ajungem la adevăratul nostru potențial”, a explicat Alexandra.

O finală strânsă și așteptări mari pentru Viena

Competiția națională a fost una intensă, cu nume cunoscute și stiluri variate. Pe următoarele două poziții s‑au clasat Alejandro Zandes & Emil Rengle, cu „Bailando Solo”, și HVNDS, cu piesa „DOR”.

Iuliana Marciuc, managerul proiectului Eurovision 2026, a subliniat pentru Libertatea, înainte de finală, importanța unei producții solide și a unei piese memorabile: „Ne dorim calificarea în finală și întoarcerea acasă cu un loc care să ne onoreze. Dorim să fim în top 10, dorim să găsim piesa care să aibă o formulă perfectă pentru Eurovision. Este, într‑adevăr, un song contest, dar este și un show song contest. Trebuie să fie și spectacolul pe măsură.”

Drumul spre scena de la Viena

Alexandra Căpitănescu va urca pe scena Eurovision în luna mai, în a doua semifinală, unde va încerca să readucă România în finală după ani de rezultate fluctuante. Artista a declarat că își dorește ca mesajul piesei să ajungă la publicul european: „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni”, a spus ea, emoționată după victorie.

Cu o voce puternică, o prezență scenică matură și o piesă cu mesaj profund, Alexandra intră în competiție cu ambiția de a reprezenta România cu demnitate și autenticitate.

Foto – arhivă

