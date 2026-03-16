Andreea Popescu a anunțat divorțul de Rareș Cojoc, după zece ani de căsnicie și trei copii. Mama ei, devastată, a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Andreea Popescu, fostă dansatoare a Deliei, a surprins pe toată lumea când a anunțat oficial divorțul de Rareș Cojoc, campion la dans sportiv și partenerul său de viață de mai bine de zece ani. Cei doi au împreună trei copii și au fost considerați unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul autohton. În urma acestei vești, mama artistei a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și durerea profundă.

„Văd doar iubire și o lume de basm și totuși eu mă simt ca într-un coșmar din care tare mult îmi doresc să mă trezesc, tu iubitul meu ginere suflet bun și cald ești și vei fi până la sfârșitul vieții mele tatăl nepoțeilor mei, deci ginerele cel de neînlocuit NICIODATĂ!”, a scris aceasta pe Instagram, într-un comentariu la o postare a fostului ginere, Rareș Cojoc, conform Libertatea.

Andreea Popescu a dezmințit speculațiile despre infidelitatea lui Rareș Cojoc

Andreea a ales să fie sinceră cu fanii săi și a explicat motivele din spatele separării, subliniind că decizia a fost luată de comun acord și că nu a fost vorba despre infidelitate sau alte acuzații vehiculate public.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema”, a spus Andreea.

Fosta dansatoare a evidențiat și impactul emoțional al acestei despărțiri asupra ambilor parteneri, descriind divorțul ca o traumă profundă. „Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare le trăiește în felul lui. Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim”, a scris Andreea pe rețelele sociale.

În ciuda separării, Andreea a subliniat că vor rămâne uniți pentru copiii lor, care sunt „punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră”. Vedeta și-a exprimat recunoștința pentru anii petrecuți alături de Rareș și a promis că, deși familia lor va arăta diferit, va rămâne mereu o familie pentru cei mici.

