Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, și-a schimbat radical look-ul după mai multe intervenții estetice. Transformările estetice, inclusiv rinoplastia și mărirea buzelor, au făcut-o de nerecunoscut.

Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, este o prezență care nu trece neobservată pe rețelele de socializare. La doar 18 ani, tânăra și-a făcut prima intervenție estetică, alegând o rinoplastie pentru a-și redefini trăsăturile faciale. Aceasta a fost doar începutul unei transformări spectaculoase, care a atras numeroase reacții online.

După operația de nas, Sara a optat pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic, o procedură care i-a schimbat considerabil aspectul. Admiratorii din mediul online au fost uimiți de schimbările vizibile, iar imaginile publicate de tânără continuă să genereze discuții.

În ultimii ani, Sara a locuit în Dubai, unde s-a concentrat pe educație. Perioada petrecută acolo i-a oferit experiențe noi, dar recent, tânăra s-a întors în România, alegând să locuiască din nou alături de mama sa, Brigitte Pastramă.

Fata nu se ascunde atunci când vine vorba de intervențiile estetice, acestea fiind parte din procesul prin care își exprimă identitatea.

Brigitte Pastramă, totul despre operațiile sale estetice

Mama Sarei, Brigitte Pastramă, este la fel de sinceră când vine vorba despre propriile modificări estetice. Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit deschis despre toate operațiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, explicând motivele din spatele fiecărei decizii.

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în „cont” tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: primul implant mamar a fost în 97 (2.000 €), l-am schimbat de două ori, deoarece am născut de două ori de atunci (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei (2.500 €)”, a declarat Brigitte.

Aceasta a continuat, dezvăluind detalii despre alte intervenții: „Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013, în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €). Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia, la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”.

