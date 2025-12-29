Cornel Păsat a petrecut sărbătorile singur, fără soție și copil: „Cel mai trist Crăciun din viața mea”

Cornel Păsat a sărbătorit Crăciunul singur, fără soție și copil. El a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut la finalul anului acesta, după ce el și soția lui au decis să pună punct căsniciei.

Cornel Păsat și Bianca au încheiat căsnicia

Cornel Păsat a petrecut sărbătorile singur în acest an. El și soția lui au decis să divorțeze, însă acesta i-a impus două condiții soției sale pentru a îi oferi divorțul.

Cei doi au fost separați de Crăciun și coregraful a mărturisit că trece printr-o perioadă foarte grea.

Citește și: Bianca Păsat a plecat iar de acasă. Reacția lui Cornel Păsat: „Problemele dintre noi s-au accentuat și din cauza banilor”

„Probabil cel mai trist Crăciun din viața mea. A fost puțin greu, na, asta e viața (…) Învățam din greșeli și sperăm să nu le mai repetăm (…) Este greu fără Bianca, este greu fără Dryas“, a mărturisit Cornel Păsat, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

Bianca Păsat a petrecut Crăciunul alături de Dryas, fiul ei. Ea a mărturisit că anul 2025 a învățat-o multe lecții.

„Crăciunul, prin ochii lui. Mai puțin despre perfect, mai mult despre prezent. Despre timp împreună, liniște, râsete și lucrurile care chiar contează. Anul ăsta m-a învățat multe. Dar cel mai important: să rămân ancorată în ce e real, simplu și viu. Vă doresc sărbători cu sens, cu oameni dragi aproape și cu voi mai blânde”, a scris Bianca Păsat, pe Facebook.

Ce condiții a impus Cornel Păsat ca să îi acorde divorțul Biancăi

Bianca și Cornel Păsat trec printr-o perioadă extrem de dificilă. Deși au încercat să își rezolve problemele de cuplu, pare că mariajul lor a luat final.

Bianca a plecat din nou de acasă pe 18 decembrie și de data aceasta pare că ar fi o decizie definitivă. Fostul dansator a mărturisit că Bianca locuiește la o prietenă.

Citește și: Cornel Păsat, despre motivele pentru care soția lui, Bianca, i-a cerut divorțul: „Situația e foarte tensionată între noi”

El a pus două condiții pe care dacă le îndeplinește, îi va acorda divorțul. Totuși, nu a vrut să le dezvăluie.

„Nu știu dacă se mai poate înnoda această relație. A plecat de atâtea ori de acasă. De dimineață a plecat iar. Sunt toate motivele pe care ți le poți imagina: gelozie, bani, orgolii…s-au întâmplat de toate. Înșelat, nu. Sau da…eu știu?! Nu știu. Știi ce am întrebat eu? De ce pleci?

Citește și: Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. De ce au renunțat la divorț. „De aceea am și refuzat să merg la notar!”

Mi-a zis că nu mai poate sta alături de mine, Trebuie să se liniștească ea cu gândurile ei. Eu oricum nu sunt acasă, eu plec dimineața, vin seara. Cu ce te deranjez eu? Poate are nevoie de libertate. Libertatea nu e când stai cu bărbatul în casă. Să înțeleagă toată lumea, eu și Bianca nu mai formăm un cuplu”, a declarat Cornel Păsat.

Urmărește-ne pe Google News