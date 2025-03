Jorge s-a luptat cu depresia și a apelat la psiholog: „Puneam capul pe pernă și plângeam”

Jorge a povestit, în cadrul unui interviu, că s-a luptat cu depresia și a apelat și la ajutor specializat pentru a putea depăși perioada respectivă. Întregul proces de vindecare a durat cam un an și jumătate, alături de el în această perioadă fiind familia.

Jorge (42 de ani) este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Pe lângă cariera impresionantă, acesta trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona Prodea, cei doi fiind căsătoriți de 11 ani. Totuși, deși cântărețul este tot timpul cu zâmbetul pe buze, puțini știau că a trecut prin momente dificile, în urmă cu ceva ani, atunci când s-a confruntat cu episoade depresive.

În cadrul unui interviu, Jorge le-a dezvăluit jurnaliștilor că nici măcar el nu și-a dat seama atunci că se confruntă cu depresia. A avut multe momente când punea capul pe pernă și plângea, dar nu s-a gândit vreo secundă că se confruntă cu această tulburare.

Deși avea gânduri negre, nu conștientiza în totalitate ce i se întâmplă, până într-o zi, când a trecut prin cel mai greu moment. Atunci, soția lui i-a spus că s-ar putea confrunta cu depresia, lucru confirmat ulterior de psiholog.

”Până într-o zi, când m-am simțit atât de rău și aveam atât de multe gânduri urâte, încât soția mea mi-a spus că poate trec printr-o depresie. Mi s-a părut imposibil! Cum să fiu eu depresiv? Eu sunt activ, merg la sală, fac sport, muncesc zi și noapte… N-aveam cum! Dar gândul ăsta a început să mă macine. Am ales să merg la un profesionist, la un psiholog, și, la testul de evaluare, am bifat 90% din răspunsuri. Din momentul în care am conștientizat că sunt în depresie, a început și acceptarea, iar de acolo au urmat pașii spre vindecare”, a mai spus cântărețul pentru sursa menționată anterior.

Cum s-a vindecat Jorge de depresie

Primul pas spre vindecare a fost acceptarea, iar mai apoi a început întregul proces, care a durat în jur de un an și jumătate.