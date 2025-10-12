Cum speli pernele din puf şi pene

Pernele cu puf și pene, pilotele din lână sau din puf au rămas simboluri ale confortului și calității. Chiar dacă pernele din spumă sunt mult mai accesibile la preț și mai ușor de curățat, cele mai comode și cele mai sănătoase rămân pernele din puf și pene moi.

Fețele de pernă se spală săptămânal, dar pernele în sine se curăță mult mai rar. Multe persoane aleg în mod special perne care se spală la mașină, cu umplutură sintetică. Dar cine vrea perne de calitate alege pernele din puf și pene care sunt mai pretențioase, dar mult mai comode și sănătoase. Cu îmbrăcăminte din bumbac de calitate sau din satin mătăsos, aceste perne din materiale naturale sunt recomandate de numeroși specialiști pentru avantajele lor. Află cum să alegi perna potrivită pentru un somn odihnitor, cum să speli pernele din puf și pene și cât de des trebuie curățate!

Cum alegi perna în funcție de poziția de somn

O pernă de calitate și potrivită cu poziția ta preferată de somn te ajută să te odihnești cât mai bine. Dacă nu ai făcut o alegere bună, este posibil să te trezești adesea cu gâtul înțepenit și cu dureri de cap sau de coloană. Perna este la fel de importantă ca și salteaua pentru odihna ta. Dacă ți se întâmplă să te trezești prea des cu dureri de gât sau de spate, poate că nu folosești perna potrivită.

De aceea, ar fi bine să te gândești care este poziția ta preferată de somn, înainte de a cumpăra o pernă nouă. Ea trebuie să îți țină capul într-o poziție ”neutră”, pe aceeași linie cu spatele, și anume coloana vertebrală. Acest lucru înseamnă că perna trebuie să susțină gâtul, iar capul nu trebuie să se încline prea mult pe spate sau într-o parte.

Dacă preferi să dormi pe o parte

Alege o pernă fermă, dreptunghiulară și îngustă, dar suficient de înaltă pentru a umple golul dintre umăr și ureche. Persoanele care dorm pe spate au nevoie de perne mai subțiri, astfel încât capul să nu fie prea ridicat față de restul corpului. O pernă cu o grosime de cel mult cinci centimetri grăsime ar fi suficientă.

Dacă dormi pe spate

Alege o pernă de fermitate medie și subțire, de cel mult cinci – șapte centimetri grosime, ca să nu îți ridice capul prea mult deasupra liniei coloanei. În acest caz este indicată perna cervicală.

Dacă dormi pe burtă

Ți se potrivește o pernă moale și subțire, care să nu îți strivească urechea și obrazul și nici să nu ridice capul prea sus. Ți-ar prinde bine o altă pernă mică și subțire sub abdomen, ca să nu te trezești cu dureri de coloană. Specialiștii spun că persoanele care dorm pe burtă au nevoie de o pernă foarte subțire, aproape plată.

Cele mai bune materiale pentru umplutura pernelor

Pernele cu puf și pene sunt mai scumpe sau cele mai scumpe dintre toate, mai ales dacă sunt îmbrăcate în bumbac ecologic sau mătase naturală. Umplutura din puf și pene este considerată cea mai bună, naturală, hipoalergenică și cea mai ușor de modelat după poziția de somn. Iată care sunt cele mai populare umpluturi pentru perne și care sunt caracteristicile lor.

Spuma poliuretanică: cu cât este mai densă, cu atât este mai dură și fermă; este recomandată pentru persoanele care au probleme legate de coloana vertebrală; este o pernă destul de rezistentă, dar trebuie schimbată după doi – trei ani de utilizare zilnică.

Spuma cu memorie sau latex: își schimbă forma în funcție de poziția capului și reduce punctele de presiune; este utilă câtă vreme își menține textura, dar se uzează mult mai repede decât pernele cu umplutură naturală; în ceea ce privește uzura, este o pernă care trebuie schimbată când își pierde elasticitatea, de obicei după trei ani de utilizare frecventă.

Umplutura din lână sau bumbac: este densă și mai dură, dar are avantajul că rezistă mai bine la umezeală și mucegai; este o pernă recomandată pentru persoanele care sforăie sau pentru cele care au dureri de spate; trebuie schimbată după trei sau patru ani de utilizare frecventă.

Umplutura din puf și pene: este moale și poate fi modelată după preferință, cu cât are mai mult puf, cu atât este mai bună; cantitatea de puf este cea care pune în valoare calitatea pernei; datorită pufului natural și a penelor bine curățate, acest tip de pernă este cea mai rezistentă și recomandată atât pentru dormitul pe spate, cât și pentru dormitul într-o parte; în ceea ce privește uzura, perna de puf sau din pene moi rezistă până la opt sau zece ani și trebuie schimbată doar dacă dă semne de uzură.

Cât de des trebuie să speli pernele

Este recomandat să speli sau să cureți pernele cel puțin o dată la șase luni, deși pernele din spumă este bine să fie spălate la mașină la fiecare trei – patru luni. Ține cont de faptul că transpirația și grăsimea de pe piele și din firele de păr trece de fețele de pernă și ajunge adesea la umplutura din interior. Spuma poliuretanică se încarcă mult mai des de transpirație, pe când puful și penele resping transpirația și sebumul, astfel că pot fi curățate mai rar.

În concluzie, pernele din materiale naturale pot fi curățate cel puțin de două ori pe an, dar pernele cu umplutură sintetică trebuie curățate de trei sau de patru ori pe an. Depinde foarte mult și de cât de mult transpiri, de cât de cald este în casă noaptea și de cât de des folosești perna respectivă.

Cum poți curăța acasă pernele din puf și pene

În timpul somnului, transpirăm mult, iar o cantitate mai mare de sebum ajunge pe pernă, inclusiv la umplutura din interior. Pernele cu puf și pene sunt cele mai apreciate și cele mai moi, iar marele lor avantaj este că se murdăresc cel mai greu. Puful și penele de găină, de rață sau gâscă nu absorb prea multă transpirație, iar aceste perne sunt cele mai rezistente în timp. Cu toate acestea, și ele trebuie spălate sau duse la curățătorie de două ori pe an.

Cum speli pernele cu puf și pene la mașină

Indicat ar fi să cumperi perne cu fulgi confecționate special pentru a fi spălate la mașină, la programul pentru rufe delicate.

Trebuie să fii atentă ce program alegi la mașina de spălat, astfel încât pernele să nu fie rotite cu viteză și să nu fie stoarse la centrifugă. Alege un program care folosește doar prespălare și spălare, fără stoarcere. Este mult mai bine să le storci tu, de mână, prin presare ușoară deasupra unui grătar prin care se scurge apa.

Lasă-le apoi la uscat pe același grătar și întoarce-le din când în când de pe o parte pe alta. După ce încep să se usuce, le poți bate ușor, să distribui cât mai uniform umputura din fulgi. Este chiar recomandat să folosești o riglă sau o nuielușă pentru a bate ușor umplutura de fulgi. Pe măsură ce se usucă, fulgii din interior își recapătă aspectul pufos, iar prin scuturarea și baterea pernelor umplutura de fulgi devine aerată și se distribuie uniform în interiorul pernei.

Cum cureți pernele din fulgi care nu se pot spăla la mașină

Majoritatea pernelor din pene și puf nu se poate spăla la mașină, fără riscul de a le compromite calitatea. Grăsimea de pe firele de păr și transpirația abundentă pătrund prin fețele de pernă și la penele din interior. Ar fi indicat ca pernele cu fulgi să fie îmbrăcate în două – trei fețe de pernă din bumbac satinat, pentru a proteja cât mai bine umplutura delicată din puf.

Dar, o dată sau de două ori pe an și pe acestea trebuie să le speli. Umple cada cu apă caldă și pune puțin detergent lichid pentru rufe delicate și lasă pernele să se înmoaie. Apa nu trebuie să fie fierbinte, pentru că va distruge puful. Spală-le de mână cât poți mai bine, frecând cu un prosop umed zonele pătate de transpirație, și stoarce-le prin presare ușoară.

La clătire, folosește apă cu oțet în proporție de o parte oțet alb și trei părți de apă călduță. Înmoaie bine pernele în apa cu oțet, apoi presează-le ușor pe un grătar, să se scurgă apa în exces. Ideal ar fi să le lași să se usuce în aer liber, la soare. Nu uita să le scuturi din când în când sau să le bați ușor cu o riglă pentru a uniformiza umplutura.

Sfaturi utile pentru întreținerea pernelor

Indiferent de umplutura lor, îmbracă pernele într-o față de pernă din bumbac satinat și apoi cu o altă față de pernă exterioară. Astfel, umplutura va fi mult mai bine protejată și se va păstra curată mai multă vreme.

Cum îți dai seama că o pernă trebuie schimbată! După aproximativ 3 sau 4 ani, orice pernă ar trebui schimbată, oricât de bine ar fi întreținută. Dar cum îți dai seama? E simplu! Îndoiește perna la jumătate și, dacă nu își revine la forma inițială, înseamnă că nu mai este suficient de fermă și de pufoasă pentru un somn odihnitor.

Nu folosi niciodată apă fierbinte când speli pernele de puf și pene. La mașină, setează o temperatură de 40 de grade, iar dacă le speli de mână, folosește apă caldă, dar nu fierbinte.

Evită balsamul de rufe după ce speli pernele. Balsamul este mai greu de clătit din umplutura pernelor, fie că este spumă, fie că este umplutură naturală din pene!

foto: Shutterstock

