De ce nu e bine să ținem pâinea în frigider

Adina Zamfir
.

Auzim adesea că nu este bine să ținem pâinea în frigider, deși toate alimentele rezistă mult mai bine la rece. Află cât este de bun sfatul conform căruia nu trebuie să ținem pâinea la frigider, care este explicația și care sunt cele mai bune metode de păstrare a pâinii pe termen lung.

Mulți dintre noi cumpărăm cantități mai mari de pâine și vrem să o păstrăm proaspătă mai mult timp. De aceea, sunt multe gospodine care păstrează pâinea la frigider timp de câteva zile, deși se spune că nu este bine să ținem pâinea la frigider. Iată care ar fi explicația și care sunt cele mai bune metode de a păstra pâinea în condiții optime la rece sau la temperatura camerei.

Ce se întâmplă când ținem pâinea în frigider

De ce nu e bine să ținem pâinea în frigider

Mulți oameni au obiceiul să pună pâinea în frigider imediat după ce o cumpără, din dorința de a o păstra proaspătă mai mult timp. În realitate, acest obicei este una dintre cele mai frecvente greșeli din bucătărie. Specialiștii în alimentație atrag atenția că frigiderul nu este un mediu potrivit pentru depozitarea pâinii, indiferent că este albă, integrală sau de casă. Iar sfatul poate fi lărgit pentru toată gama de produse de panificație, de la cornurile pufoase, la checuri, cozonaci sau fursecuri.

Frigul alterează amidonul din pâine

Temperaturile scăzute din frigider schimbă efectiv din punct de vedere chimic textura pâinii și a tuturor produselor pe bază de aluat fraged și pufos. Primul care este alterat este amidonul. Din cauza frigului, amidonul din pâine, chec sau cozonaci se recristalizează, iar acest proces face ca pâinea să devină mult mai repede uscată și sfărâmicioasă.

Prof. Dr. Lisa Young, nutriționist și profesor la Universitatea New York, spune că temperatura scăzută din frigider face ca amidonul să se recristalizeze, fapt ce duce la uscarea pâinii. Astfel, pâinea va avea o textură identică cu o pâine veche de aproape o săptămână după numai două zile de stat la frigider.

Când aluatul de pâine dospește, drojdia fermentează zaharurile provenite din descompunerea amidonului și produce dioxid de carbon (gaz), care rămâne prins în rețeaua de gluten, făcând aluatul să crească. În același timp, amidonul însuși, în parte, se hidratează, înglobează apa și devine ușor gelatinos, mai ales la coacere. Astfel că pâinea capătă acea textură fină, pufoasă și moale care ne place atât de mult.

Dar, dacă ținem pâinea în frigider, amidonul se recristalizează, redevine dur și astfel textura pâinii devine și ea mai aspră, mai sfărâmicioasă, ca o pâine veche.

Aroma apetisantă se pierde

În frigider, temperaturile scăzute accelerează procesul de învechire al pâinii și totodată alterează aroma ei delicioasă, acel gust proaspăt de pâine coaptă. Rezultatul este o textură uscată, sfărâmicioasă și un gust mult diminuat, chiar și după câteva ore petrecute în frigider.

În plus, pâinea absoarbe foarte ușor mirosurile din jur. Într-un frigider plin cu diverse alimente, ea va prelua mirosuri străine, care îi vor altera gustul natural. Trebuie să ambalezi foarte bine pâinea pentru a evita să preia mirosurilor altor alimente.

Același sfat este bun și în cazul checului, cozonacului sau fursecurilor. Știm deja că aceste delicii dulci se păstrează mult mai bine ambalate în șervete de hârtie și apoi în pungi de plastic. Cozonacul nu se va păstra niciodată bine la frigider. Dacă este bine copt, cozonacul rezistă până la 15 zile ambalat în hârtie, la temperatura camerei. De asemenea, fursecurile se păstrează mult mai bine în cutie de carton sau în cutie de metal, la temperatura camerei, învelite în șervete groase de hârtie care pot absorbi umezeala.

Umiditatea favorizează mucegaiul

Dincolo de faptul că pâinea poate absorbi mirosurile celorlalte alimente din frigider, trebuie să știi că aroma ei și calitatea sunt profund afectate de umiditatea specifică a frigiderului. Umiditatea din frigider favorizează apariția mucegaiului, mai ales în cazul pâinii artizanale sau a celei fără conservanți. Ambalajele închise ermetic pot crea un mediu propice dezvoltării sporilor, iar pâinea se poate strica mai repede decât dacă ar fi păstrată corect.

Cea mai bună soluție este depozitarea pâinii la temperatura camerei, într-un loc uscat și aerisit, într-o cutie specială sau într-un săculeț din pânză. Dacă vrei să o păstrezi mai mult timp, congelarea este o opțiune mult mai bună decât frigiderul. În congelator, pâinea își păstrează textura și gustul, iar după decongelare sau încălzire ușoară, poate fi consumată fără probleme. Așadar, frigiderul nu prelungește viața pâinii, ci dimpotrivă, îi grăbește degradarea.

Cele mai bune metode să păstrezi pâinea proaspătă

felii de paine

Dacă ai un stil de viață aglomerat și mergi mai rar la cumpărături, este firesc să cumperi o cantitate mai mare de pâine. Dar ține minte că nu este cea mai bună soluție să ținem pâinea în frigider. Iată cum poți păstra pâinea proaspătă în siguranță, să nu mucegăiască și ce tipuri de pâine rezistă mai bine pentru o perioadă îndelungată.

Fie că iei pâinea din magazin sau o coci acasă, în aceste zile când avem tendința să ne facem provizii, trebuie să știi și cum poți păstra pâinea fără să mucegăiască pentru o perioadă mai mare de timp.

Nu mai păstra pâinea proaspătă în plastic, nici dacă o ții la frigider, nici dacă o ții pe masa din bucătărie. Pâinea se învelește în hârtie de împachetat sau în șervețele groase de bucătărie și apoi se pune într-o pungă curată pentru alimente. Astfel, în hârtie, pâinea nu mucegăiește prea repede și poate rezista timp de 4 – 5 zile la temperatura camerei.

Ținem pâinea în frigider sau nu?

Se crede că pâinea proaspătă și albă se strică cel mai repede, drept pentru care mulți oameni o țin în frigider. Dar nu este recomandat. Mai bine o învelești în hârtie alimentară și apoi într-un prosop de bumbac și o păstrezi într-o cutie de pâine, la temperatura camerei.

Dacă pleci de acasă câteva zile și vrei neapărat să pui pâinea la frigider, ar fi bine să urmezi acest sfat: învelește pâinea într-un șervet curat din bumbac și apoi pune-o într-o pungă din plastic sau din hârtie. Astfel, o poți păstra la frigider în condiții igienice timp de peste o săptămână. Bineînțeles, păstrată la rece, pâinea își pierde textura pufoasă și gustul bun, dar nu riscă să mucegăiască, fiind bine învelită în hârtie sau bumbac.

Șervetul din bumbac absoarbe umezeala și păstrează pâinea suficient de moale pentru a fi plăcută la gust. Pe de altă parte, bumbacul și aerul rece din frigider împiedică apariția mucegaiului

Cum poți păstra pâinea la congelator

Dacă ai nevoie să păstrezi pâinea mai mult timp, câteva săptămâni, o poți ține la congelator. Mai întâi învelește pâinea în folie de aluminiu și apoi în pungă de plastic. Astfel, pâinea îngheață uniform, dar fără să se formeze ace de gheață și se va dezgheța mai ușor când o scoți din congelator.

După decongelare, va fi aproape la fel de bună ca în ziua în care ai cumpărat-o. Pâinea se mai întărește puțin, dar nu se umezește. O poți congela integral sau tăiată felii. Dacă vrei să aibă un gust mai bun, după decongelare o poți băga câteva minute în cuptorul încins, să capete miros de pâine proaspătă.

Ce tipuri de pâine rezistă mai bine

sortimente-de-paine-de-calitate

Ține cont de faptul că pâinea care are cât mai puțină apă rezistă mai mult timp. De aceea, pâinea cu semințe, pâinea cu fibre și cea cu făină integrală trebuie consumate mai repede, deoarece au un procent mai ridicat de apă și mucegăiesc mai ușor.

Iată cât timp rezistă diverse sortimente de pâine, fie că le ții în cămară sau la rece.

Franzela din comerț care conține coservanți:

  • 5 – 7 zile în cămară, ambalată în șervete de hârtie și pungă textilă;
  • 1 – 2 săptămâni în frigider, bine ambalată în șervete de bumbac și pungi de plastic;
  • 3 luni la congelator, ambalată în hârtie și pungi alimentare.

Pâinea cu maia din comerț (pâinea pe vatră)

  • 7 – 10 zile în cămară, doar dacă este ambalată în șervete de hârtie și pungă textilă sau pungă alimentară din plastic;
  • 2 – 3 săptămâni în frigider, doar dacă este bine ambalată în șervete de bumbac sau din hârtoe și pungi de hârtie;
  • 3 – 4 luni în congelator, dacă este ambalată în hârtie și pungi alimentare

Pâinea albă

  • 3 – 7 zile în cămară, dacă este bine ambalată în hârtie și ținută într-o cutie de pâine din lemn;
  • 1 săptămână la frigider, doar dacă este bine ambalată în șervete de bumbac sau din hârtoe și pungi de hârtie;
  • 2 luni la congelator, dacă este bine ambalată în staniol și pungi de plastic.

Lipie cu făină integrală și ulei de măsline

  • 2 săptămâni la rece, în hârtie de copt și șervet de bumbac.
  • 5 – 10 ani în congelator, dacă este învelită în hârtie și apoi în pungi de plastic.

Cum să revitalizezi pâinea învechită

Dacă ai uitat de pâine în dulap și ea s-a uscat, stropește uniform cu picături fine de apă, apoi pune pâinea în cuptorul cu microunde și las-o să se încălzească timp de un minut. Vei obține o pâine moale, cu o aromă plăcută.

O altă metodă să revitalizezi pâinea uscată este să o stropești cu o cantitate mai mare de apă și să o pui la copt în cuptor, pe o tavă de metal sau din sticlă. Urmărește cuptorul și, când pâinea capătă o crustă aurie, este gata de consum. Ea va recăpăta o parte din gustul și aroma ei apetisantă!

foto: Shutterstock

