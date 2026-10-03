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Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

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Peștele ar trebui să intre regulat în alimentația noastră. Pentru o dietă echilibrată, este util să consumăm pește de aproximativ 2-3 ori pe săptămână, alegând cât mai variat tipurile de pește. Prepararea contează însă la fel de mult precum alegerea produsului: peștele gătit la cuptor, la grătar, la abur sau în alte moduri care nu presupun prăjirea în baie de ulei este, în general, o alegere mai potrivită.

Peștele furnizează proteine de calitate și o serie de nutrienți importanți, printre care vitamina B12, vitamina D, iodul, seleniul și, în cazul speciilor grase, acizii grași omega-3. Dar înainte de a ajunge în cuptor sau pe grătar, peștele trebuie ales cu atenție. Un produs care arată bine la prima vedere nu este neapărat și proaspăt. Ochii, pielea, solzii, branhiile, carnea și mai ales mirosul oferă indicii importante despre starea peștelui.

De ce este important să alegi pește proaspăt

Prospețimea nu ține doar de gust și de textura preparatului final. Peștele este un aliment perisabil, iar păstrarea lui la temperaturi necorespunzătoare favorizează alterarea și dezvoltarea microorganismelor.

De aceea, peștele proaspăt trebuie cumpărat numai din spații în care este păstrat corespunzător, refrigerat sau expus pe gheață curată, în galantare frigorifice. Există și un detaliu important: un pește proaspăt nu trebuie să miroasă puternic a pește. Aceasta este una dintre cele mai frecvente concepții greșite. Un miros discret, curat, specific apei și speciei este normal. Mirosul puternic, acru, rânced sau asemănător amoniacului este un semnal de alarmă.

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Cum arată peștele proaspăt la galantar

Atunci când cumperi un pește întreg, începe prin a-l privi atent. Nu trebuie să fii specialist pentru a observa câteva semne simple. Un pește proaspăt are, în general, piele lucioasă, aspect umed și o suprafață care pare sănătoasă și elastică. Nu ar trebui să arate uscat, tern sau deshidratat.

Pielea poate avea o anumită peliculă umedă, însă aceasta nu trebuie confundată cu un strat gros, lipicios sau cu mucus abundent. Un aspect excesiv de cleios poate indica faptul că peștele nu mai este în stare bună. Corpul trebuie să fie relativ bine conturat și să nu prezinte zone în care carnea pare moale, turtită sau deteriorată. Un pește vechi poate avea un aspect general mai tern, iar pielea își pierde treptat luciul. În același timp, pot apărea zone uscate sau decolorate.

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Verifică ochii

Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

Unul dintre cele mai cunoscute teste este verificarea ochilor. La un pește proaspăt, ochii sunt limpezi, lucioși și relativ proeminenți, nu complet tulburi și adânciți în orbite. FDA recomandă tocmai observarea ochilor ca unul dintre criteriile de selecție a peștelui întreg.

Dacă ochiul este clar și strălucitor, este un semn bun. Dacă este foarte tulbure, opac, uscat sau vizibil înfundat, este mai bine să privești și celelalte caracteristici cu și mai multă atenție. Totuși, ochii nu trebuie să fie singurul criteriu. Unele specii pot avea în mod natural anumite particularități ale ochilor, iar un pește care a fost congelat anterior poate să nu mai păstreze toate semnele vizuale ale unui pește niciodată congelat.

Ce culoare are peștele

Culoarea este un indiciu util, dar nu trebuie să judeci niciodată un pește doar după culoare. Un pește proaspăt are, de regulă, un aspect viu și natural. Pielea poate fi lucioasă, iar carnea trebuie să aibă o culoare uniformă, fără zone suspecte de brunificare, îngălbenire sau înnegrire.

La fileurile de pește, marginile sunt deosebit de importante. Acestea nu ar trebui să fie uscate, foarte închise la culoare sau decolorate. FDA recomandă evitarea fileurilor care prezintă decolorări, întunecări sau uscarea marginilor.

Solzii trebuie să fie bine fixați

Solzii sunt un alt element pe care îl poți verifica atunci când cumperi pește întreg. În cazul unui pește proaspăt, solzii ar trebui să fie curați, umezi, bine fixați pe piele și să nu se desprindă cu ușurință. Pielea trebuie să pară elastică și să nu fie excesiv de uscată.

Dacă observi mulți solzi căzuți, zone în care pielea este deteriorată sau un aspect foarte uscat, acestea pot fi semne că produsul nu mai este în cea mai bună stare. Totuși, și aici există diferențe între specii. Unele tipuri de pește au solzi foarte mici, altele au o piele diferită, iar în cazul anumitor produse peștele poate fi deja curățat.

Branhiile sunt unul dintre cele mai bune indicii

Dacă ai posibilitatea să vezi branhiile, verifică-le cu atenție. La peștele proaspăt, branhiile sunt de regulă roșii sau roz-roșiatice, umede și fără miros neplăcut. Pe măsură ce peștele își pierde prospețimea, branhiile își pot schimba culoarea și pot deveni mai închise, maronii, cenușii sau gălbui, acoperite cu mucus.

Testul simplu al cărnii

Un alt criteriu foarte util este fermitatea cărnii. Carnea unui pește proaspăt este fermă și elastică. Dacă este apăsată ușor, aceasta ar trebui să revină relativ repede la forma inițială.

Dacă degetul lasă o adâncitură care rămâne vizibilă, dacă peștele pare prea moale sau spongios, este un semn că produsul nu mai are prospețimea dorită. FDA menționează explicit faptul că pulpa trebuie să fie fermă și să revină după apăsare. La fileuri, carnea trebuie să fie compactă, lucioasă și să nu pară apoasă sau desprinsă în exces.

Mirosul este unul dintre cele mai importante teste

Dacă ar fi să alegi un singur criteriu pe lângă aspect, mirosul este extrem de important. Peștele proaspăt are un miros discret și curat. Nu ar trebui să aibă un miros agresiv, înțepător sau greu de suportat. Un miros puternic de amoniac, acru, rânced sau un miros intens de pește poate indica alterarea. Recomandările FDA precizează că peștele proaspăt ar trebui să miroasă proaspăt și blând, nu „a pește”, acru sau a amoniac.

Un lucru important este să nu te lași convins de faptul că „îl speli și îi trece mirosul”. Mirosul neplăcut nu este un defect pe care să îl rezolvi prin spălare sau marinare. Dacă peștele miroase suspect încă din magazin, cel mai sigur este să alegi alt produs.

Cum verifici un file de pește

Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

Când nu cumperi pește întreg, ci file, ai mai puține indicii la dispoziție. Tocmai de aceea trebuie să fii atent la alte detalii. Un file proaspăt ar trebui să aibă carne fermă, umedă și cu aspect uniform. Nu trebuie să prezinte zone uscate, maronii, gălbui sau foarte întunecate.

Marginile sunt importante. Dacă acestea sunt foarte uscate sau închise la culoare, produsul poate fi mai vechi. Carnea nu trebuie să pară moale și apoasă. Dacă fileul se destramă foarte ușor sau pare că și-a pierdut structura, este mai bine să alegi altul.

Ce înseamnă dacă peștele este „proaspăt” sau „decongelat”

Un aspect care poate crea confuzie este diferența dintre peștele proaspăt și cel care a fost congelat anterior. Un produs vândut ca „decongelat” sau „previously frozen” poate să nu mai aibă ochii la fel de strălucitori, carnea la fel de fermă sau branhiile la fel de intens colorate ca un pește care nu a fost congelat. Asta nu înseamnă automat că este alterat. Important este ca produsul să fie etichetat corect și păstrat în condiții corespunzătoare.

Gheața din galantar este un detaliu important

Nu te uita doar la pește. Privește și modul în care este expus. Peștele proaspăt trebuie păstrat la rece, iar produsele neambalate sunt în mod ideal expuse pe un pat suficient de gros de gheață proaspătă sau într-un spațiu refrigerat corespunzător.

Dacă galantarul pare prea cald, gheața este aproape topită sau produsele sunt ținute în condiții care nu inspiră încredere, este mai bine să alegi un alt punct de vânzare.

Eticheta poate spune lucruri importante

Când cumperi pește ambalat, nu te limita la aspect. Citește eticheta.

Verifică:

  • denumirea exactă a speciei;
  • data ambalării și termenul de valabilitate, acolo unde sunt indicate;
  • condițiile de păstrare;
  • dacă produsul a fost congelat anterior;
  • originea;
  • eventualele instrucțiuni de preparare;
  • integritatea ambalajului.

Un ambalaj deteriorat, umflat, desfăcut sau care prezintă probleme de etanșare ar trebui evitat. Pentru produsele congelate, cristalele mari de gheață sau semnele că produsul s-a dezghețat și apoi a fost recongelat pot indica probleme de păstrare.

Nu confunda prospețimea cu lipsa totală a bacteriilor

Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi

Un pește care trece toate testele de prospețime nu este automat lipsit de bacterii sau paraziți. Prospețimea și siguranța microbiologică sunt lucruri diferite. De aceea, manipularea corectă și prepararea termică rămân importante. Peștele crud trebuie ținut la rece, separat de alimentele gata de consum, iar suprafețele și ustensilele folosite pentru pește crud trebuie spălate bine.

FDA recomandă, pentru majoritatea produselor din pește, atingerea unei temperaturi interne de aproximativ 63°C, verificată cu un termometru alimentar.

Ce faci după ce ai cumpărat peștele

Nu lăsa peștele proaspăt pe blatul din bucătărie ore întregi. După cumpărare, pune-l cât mai repede la frigider. Dacă intenționezi să îl consumi în scurt timp, păstrează-l la frigider, la o temperatură de aproximativ 4°C sau mai mică. Dacă nu îl vei găti în perioada recomandată, congelarea este o alternativă mai sigură pentru păstrarea lui.

De asemenea, nu lăsa peștele crud în apropierea alimentelor care urmează să fie consumate fără preparare termică.

Cele mai importante semne ale unui pește proaspăt

Dacă vrei să reții doar câteva reguli atunci când mergi la cumpărături, folosește această listă:

Peștele proaspăt are:

  • ochi limpezi, lucioși și relativ proeminenți;
  • piele umedă și lucioasă;
  • solzi bine fixați, în cazul speciilor care au solzi;
  • carne fermă și elastică;
  • branhiile roșii sau roz-roșiatice și umede;
  • miros discret, curat și specific;
  • fileuri cu aspect uniform;
  • margini care nu sunt uscate sau închise la culoare;
  • depozitare corectă, la rece sau pe gheață.

Peștele vechi poate avea:

  • miros puternic, acru, rânced sau de amoniac;
  • ochi tulburi și adânciți;
  • carne moale, flască sau care rămâne adâncită după apăsare;
  • branhiile foarte închise, cenușii sau gălbui și acoperite de mucus;
  • piele uscată și lipsită de luciu;
  • decolorări neobișnuite;
  • margini uscate sau întunecate la fileuri;
  • condiții necorespunzătoare de păstrare.

Dacă un pește îți ridică semne de întrebare încă din magazin, nu merită să riști. Există suficiente alternative încât să poți alege un produs care arată bine, miroase normal și a fost păstrat corespunzător.

Foto: Shutterstock

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Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
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Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
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