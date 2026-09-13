Cum depozitezi corect hainele de vară ca să nu miroasă la iarnă

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Cei mai mulți dintre noi punem hainele de vară în sertare, pe raftul de sus din șifonier sau în saci pe care îi înghesuim în lada patului. Dar nu de puține ori, hainele capătă un miros neplăcut peste iarnă, se șifonează sau se pătează, dacă pătrunde umezeala.

La sfârșitul verii, hainele subțiri și colorate care au fost purtate luni întregi ajung, de obicei, în sertare, în cutii sau în partea mai puțin accesibilă a dulapului. Dacă sunt puse la păstrare fără o pregătire atentă, însă, peste câteva luni pot avea un miros neplăcut de aer închis, pete, cute persistente sau chiar urme de mucegai.

Câteva reguli simple înainte de depozitare pot face diferența, astfel încât hainele de vară să rămână curate, proaspete și gata de purtat atunci când revine sezonul cald.

Spală toate hainele înainte să le pui la păstrare

Una dintre cele mai importante reguli este să nu depozitezi hainele doar pentru că „par curate”. Pe țesături pot rămâne urme de transpirație, sebum, urme de cremă de protecție solară, parfum sau particule de mâncare care, după câteva luni, pot favoriza apariția mirosurilor și a petelor. În plus, aceste reziduuri pot atrage insectele. Hainele de vară ar trebui, prin urmare, spălate sau curățate conform etichetei înainte de a fi puse deoparte.

Este important și să nu le împachetezi imediat după spălare. Oricât de puțină umezeală ar rămâne în fibre, într-un spațiu închis poate favoriza apariția mirosului de mucegai. Lasă hainele să se usuce complet, preferabil într-un spațiu bine aerisit, înainte de împachetare. Pentru hainele din mătase, viscoză sau alte materiale sensibile, respectă întotdeauna instrucțiunile producătorului, deoarece unele articole necesită spălare delicată sau curățare profesională.

Depozitează hainele în funcție de material și croială

Hainele de vară sunt adesea realizate din materiale subțiri și mai delicate, precum mătase, in, viscoză, bumbac fin sau amestecuri de fibre. De aceea, nu este indicat să le îngrămădești pe toate în aceeași cutie. Modul de depozitare trebuie ales atât în funcție de material, cât și de croială.

Rochiile, fustele și sacourile fine de vară, în special cele care se șifonează ușor sau au o croială structurată, pot fi păstrate pe umerașe. Pentru piesele delicate, sunt recomandate umerașele late, eventual căptușite, care nu deformează umerii. În locul foliilor subțiri de plastic de la curățătorie, este mai bine să alegi huse textile sau materiale care permit circulația aerului, deoarece plasticul poate reține umezeala.

Pentru tricourile din bumbac, topurile, pantalonii scurți, cămășile lejere sau hainele care nu își pierd forma atunci când sunt împăturite, sertarele și cutiile de depozitare pot fi o soluție practică. Hainele mai delicate pot fi împăturite cu grijă și separate cu hârtie de mătase sau hârtie de copt, care reduce frecarea dintre țesături și ajută la protejarea materialului.

Muzeele și instituțiile specializate în conservarea textilelor recomandă folosirea hârtiei fără acid pentru obiectele textile, deoarece hârtia obișnuită poate deveni acidă în timp și poate contribui la îngălbenirea sau deteriorarea fibrelor.

Trucul simplu cu foile de hârtie dintre haine

Dacă nu ai la îndemână hârtie specială pentru conservarea textilelor, poți folosi temporar foi curate, albe, însă pentru haine foarte delicate, în special pentru mătase. Ideea este să existe un strat fin între articole, mai ales atunci când depozitezi haine închise la culoare alături de unele deschise.

Nu înghesui însă sertarul sau cutia. Hainele trebuie să aibă suficient spațiu pentru a nu fi presate luni întregi sub greutatea altor articole. Pentru piesele din mătase și alte materiale delicate, împăturirea lejeră și intercalarea cu hârtie de mătase ajută la reducerea cutelor și a frecării.

Lavanda și petalele de trandafiri pot parfuma natural hainele

Un truc foarte simplu pentru ca hainele să miroasă plăcut atunci când le scoți din depozit este să pui în cutii sau sertare săculeți parfumați cu lavandă. Poți folosi și săculeți cu petale de trandafiri uscate, rozmarin sau alte plante aromatice, cu condiția ca acestea să fie bine uscate și să nu intre în contact direct cu țesătura.

Lavanda este folosită frecvent ca repelent natural pentru insecte, iar recomandările pentru depozitarea hainelor includ săculeții cu lavandă sau blocurile de cedru ca alternative naturale pentru protejarea garderobei.

Un detaliu important: nu pune florile, plantele aromatice sau uleiurile esențiale direct peste haine. Uleiurile pot păta țesăturile, iar plantele trebuie să rămână în săculeți din material textil, separați de îmbrăcăminte.

Alege cu atenție cutiile de depozitare

Cutiile de carton sunt o soluție populară pentru depozitarea hainelor, însă nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere pentru perioade lungi, mai ales într-un spațiu umed. Cartonul poate absorbi umezeala și se poate deteriora. Unele recomandări moderne de depozitare preferă recipientele din plastic cu capac bine închis pentru protecție împotriva umezelii și dăunătorilor, în timp ce pentru textilele delicate sunt recomandate cutiile special concepute pentru conservarea hainelor, împreună cu hârtie fără acid.

Dacă alegi totuși cutii de carton pentru hainele de zi cu zi, acestea trebuie păstrate într-un loc uscat, răcoros și ferit de fluctuații mari de temperatură. Nu pune cutiile direct pe podea, mai ales dacă este vorba despre un balcon închis, o debara predispusă la umezeală sau un subsol.

Pungile vidate pot economisi mult spațiu, însă nu sunt potrivite pentru toate materialele și toate articolele. Compresia prelungită poate afecta forma anumitor haine, iar dacă un articol este introdus în pungă când nu este perfect uscat, umezeala rămâne captivă în interior.

Pentru hainele delicate, mai ales mătasea și piesele care trebuie să-și păstreze forma, sunt mai potrivite spațiile de depozitare aerisite. În cazul hainelor obișnuite, recipientele potrivite pot fi o soluție mai sigură decât comprimarea excesivă.

Păstrează dulapul uscat, răcoros și întunecat

Chiar dacă hainele sunt perfect spălate și împachetate, mediul în care sunt depozitate este foarte important. Evită locurile în care există umezeală, condens sau variații mari de temperatură. Un dulap aerisit, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui este mult mai potrivit decât un balcon, un pod foarte călduros sau un subsol umed.

Lumina poate afecta în timp culoarea textilelor, în special a materialelor delicate, iar umezeala favorizează apariția mucegaiului și a mirosului specific de „haine uitate în dulap”.

Un alt truc util este să nu umpli dulapul până la refuz. Lasă puțin spațiu între haine și, dacă depozitezi articole în cutii, nu le îngrămădi atât de tare încât aerul să nu mai poată circula.

Pune un săculeț absorbant pentru umezeală

Dacă locul în care păstrezi hainele este predispus la umezeală, poți introduce în cutie un săculeț absorbant, de tip silica gel, fără ca acesta să intre în contact direct cu hainele. Astfel de produse sunt recomandate pentru limitarea excesului de umiditate în spațiile de depozitare.

Săculețul cu silica gel nu trebuie confundat cu odorizantul pentru dulap. Rolul lui este să reducă umezeala, în timp ce lavanda sau petalele de trandafir sunt folosite în principal pentru parfumarea naturală a spațiului.

Verifică hainele o dată la câteva săptămâni

Nu este necesar să desfaci toate cutiile în fiecare săptămână, dar, dacă hainele sunt depozitate într-un loc cu umezeală mai ridicată, merită să verifici periodic spațiul. Uită-te după condens, miros neobișnuit, pete, urme de insecte sau haine care par umede.

Dacă observi miros de mucegai, nu încerca să-l acoperi pur și simplu cu parfum sau lavandă. Scoate hainele, aerisește-le și identifică sursa umezelii. Spală hainele din nou, dacă miros neplăcut, și lasă-le să se usuce bine într-un balcon însorit și bine ventilat.

În cazul în care apar semne de infestare cu molii, hainele trebuie curățate corespunzător, iar spațiul de depozitare trebuie verificat și igienizat. Moliile sunt atrase mai ales fibrele naturale, iar curățarea hainelor și aspirarea atentă a fisurilor și colțurilor fac parte din măsurile recomandate pentru controlul lor.

Ce faci dacă apare miros de mucegai în haine

Dacă hainele depozitate în dulap au căpătat miros de mucegai, primul pas este să le scoți imediat din spațiul închis și să le speli, apoi să le usuci de preferat afară sau într-un loc uscat și bine ventilat. Nu este recomandat să încerci să acoperi mirosul cu parfum, odorizante sau uleiuri esențiale, deoarece acestea doar maschează temporar problema.

Sortează hainele de vară și verifică atent fiecare piesă pentru pete, puncte negre sau zone decolorate. Hainele care pot fi spălate trebuie curățate conform instrucțiunilor de pe etichetă, iar pentru articolele delicate, precum cele din mătase, lână sau anumite tipuri de viscoză, este mai sigur să apelezi la o curățătorie profesională.

După spălare, hainele trebuie lăsate să se usuce complet înainte de a fi puse din nou în dulap. În cazul în care mirosul persistă, curățarea poate necesita repetare, deoarece sporii și particulele care provoacă mirosul pot rămâne în fibre.

La fel de important este să verifici dulapul și locul în care acesta se află, pentru că hainele nu vor rămâne proaspete dacă sursa umezelii nu este eliminată. Scoate toate articolele, aspiră bine interiorul, șterge rafturile și pereții dulapului cu o soluție pe bază de clor. Verifică dacă există condens, infiltrații, pereți reci sau zone în care se formează umezeală.

Un ultim truc: pune hainele pe categorii

Înainte de a închide cutiile, grupează hainele după tip: rochii, fuste, tricouri, pantaloni scurți, costume de baie, cămăși și accesorii. Etichetează fiecare cutie, astfel încât să nu fii nevoită să răscolești întreaga garderobă atunci când cauți un anumit articol.

La final, regula de aur este simplă: curat, complet uscat, aerisit și ferit de umezeală. Dacă hainele de vară sunt spălate corespunzător, uscate până la ultima urmă de umezeală, împăturite sau agățate pe umerașe în funcție de material și păstrate într-un spațiu potrivit, șansele ca ele să capete acel miros neplăcut de haine nespălate vor fi foarte mici.

Foto: Shutterstock

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