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De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi

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Frunzele orhideei se ofilesc și să îngălbenesc pe rând, pe măsură ce îmbătrânesc. Planta generează continuu frunze tinere, mai ales la începutul sezonului cald. Dar când frunzele orhideei se îngălbenesc mai multe odată și se ofilesc prea repede, este timpul să iei măsuri!

Frunzele galbene sunt unul dintre cele mai frecvente semne care îi îngrijorează pe iubitorii de orhidee. Uneori, însă, nu este nevoie să intervii imediat. O frunză aflată la baza plantei poate îngălbeni pur și simplu pentru că și-a încheiat ciclul de viață.

Dar sunt și situații în care schimbarea culorii poate semnala:

  • prea multă apă,
  • lipsă de nutrienți,
  • lumină prea puternică,
  • temperaturi prea reci,
  • boli sau chiar apariția unor dăunători.
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Secretul este să observi unde începe îngălbenirea, cât de repede se extinde și cum arată restul plantei. Iată care sunt principalele cauze și ce poți face pentru a salva orhideea.

Frunzele de la baza plantei se îngălbenesc în mod natural

Dacă observi una sau două frunze galbene aflate în partea de jos a unei orhidee, nu trebuie să intri în panică. Pe măsură ce îmbătrânește, frunza își pierde clorofila, iar planta recuperează o parte dintre substanțele nutritive pe care le transportă către zonele aflate în creștere.

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Acest fenomen poate fi întâlnit mai ales primăvara, când orhideea intră într-o perioadă de creștere mai intensă. Temperaturile cresc, zilele devin mai lungi, iar planta începe să formeze frunze și rădăcini noi. În această perioadă, o frunză bătrână poate deveni treptat galbenă, până când se desprinde singură.

Nu o smulge agresiv! Cel mai bine este să o lași să se usuce și să-și încheie natural ciclul. Atunci când frunza este complet uscată, se desprinde singură fără efort.

Problema apare atunci când mai multe frunze încep să se îngălbenească într-un timp scurt, mai ales dacă fenomenul pornește din partea superioară a plantei. În acest caz, trebuie căutată cauza.

Prea multă lumină poate îngălbeni frunzele

Orhideele au nevoie de lumină, însă lumina directă a soarelui și foarte puternică poate afecta frunzele. În cazul unei Phalaenopsis, frunzele pot deveni galbene atunci când planta stă prea mult în soare direct. Dacă frunza este încă fermă și cărnoasă, dar și-a pierdut culoarea verde, lumina excesivă poate fi una dintre explicații.

Mută orhideea într-un loc luminos, dar ferit de razele puternice ale soarelui. O fereastră orientată spre nord sau vest poate fi o variantă bună, cu condiția ca lumina să nu fie excesiv de intensă. Pe de altă parte, nici întunericul complet nu este recomandat. Orhideea are nevoie de suficientă lumină pentru fotosinteză și pentru a se dezvolta sănătos.

Prea multă apă, una dintre cele mai frecvente cauze

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Dacă frunzele sunt galbene, primul lucru pe care ar trebui să îl verifici sunt rădăcinile. Prea multă apă poate duce la putrezirea rădăcinilor, iar o plantă care începe să aibă rădăcini bolnave nu poate absorbi corespunzător apa și nutrienții. În cele din urmă, frunzele încep să se îngălbenească.

În schimb, frunzele zbârcite, moi și lipsite de fermitate pot indica deshidratarea. Orhideea nu trebuie udată după un calendar fix. Verifică substratul și rădăcinile înainte de a adăuga apă. Substratul trebuie să aibă timp să se usuce parțial între udări, iar ghiveciul trebuie să permită scurgerea apei.

Dacă suspectezi putrezirea rădăcinilor, scoate planta cu grijă din ghiveci și verifică sistemul radicular. Rădăcinile putrezite trebuie îndepărtate cu o foarfecă sterilizată, iar planta poate fi mutată într-un substrat proaspăt, special pentru orhidee.

Substratul vechi poate sufoca rădăcinile

Orhideele nu trebuie plantate într-un pământ obișnuit de flori. Au nevoie de un substrat aerat și bine drenat, care să permită rădăcinilor să respire. Cele mai bune substraturi pentru orhidee conțin mușchi, bucățele mărunte de scoarță de copac și compost bine afânat.

În timp, componentele organice ale substratului se descompun, se compactează și încep să semene cu un pământ dens. În aceste condiții, rădăcinile primesc mai puțin aer, iar apa poate rămâne prea mult timp în ghiveci. Pierderea rădăcinilor poate fi urmată de îngălbenirea frunzelor.

Dacă substratul s-a sfărâmat, s-a compactat sau are un miros neplăcut, este momentul pentru a schimba ghiveciul. Un amestec special pentru orhidee, care se drenează rapid, este mult mai potrivit.

Lipsa nutrienților poate fi văzută pe frunze

Orhideea are nevoie de nutrienți pentru a produce clorofilă, substanța care îi dă frunzelor culoarea verde. Un aport insuficient de azot și magneziu poate favoriza îngălbenirea frunzelor. Atunci când schimbarea culorii apare în special spre marginile și vârfurile frunzelor, poate exista o problemă cu substanțele hrănitoare care ajung la rădăcinile orhideelor.

Magneziul este deosebit de important deoarece se află în centrul moleculei de clorofilă. În perioadele de creștere intensă, cum este primăvara, o orhidee care nu primește suficienți nutrienți poate ajunge să consume resursele din frunzele mai vechi pentru a susține noile creșteri.

Soluția este fertilizarea regulată, dar în cantități moderate. Un îngrășământ special pentru orhidee, folosit diluat și conform instrucțiunilor de pe etichetă, poate ajuta planta să își refacă rezervele nutritive.

Temperaturile prea scăzute pot provoca îngălbenirea

Orhideele sunt sensibile la schimbările bruște de temperatură. Pentru Phalaenopsis, temperaturile recomandate sunt, în general, de aproximativ 18-27°C ziua și 16-21°C noaptea. Expunerea la temperaturi prea scăzute poate determina îngălbenirea frunzelor.

De aceea, nu ține orhideea lângă o fereastră deschisă în perioadele reci, lângă un aparat de aer condiționat sau într-un loc în care este expusă curenților de aer.

Unele tipuri de Dendrobium sunt și mai sensibile la frig. În cazul lor, temperaturile nocturne care coboară sub aproximativ 13°C pot duce la îngălbenirea și căderea frunzelor. Există însă și varietăți de Dendrobium care își pierd în mod natural frunzele în timpul unei perioade mai reci și uscate de iarnă, pentru a înflori ulterior.

Atenție la căldura excesivă și arsurile solare

De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi

Nu doar frigul poate afecta frunzele. Temperaturile foarte ridicate, combinate cu expunerea directă la soare, pot provoca arsuri. Frunzele unei orhidee expuse la soare puternic pot deveni galbene, iar în cazurile severe pot apărea zone brune sau chiar negre. Temperaturile extreme pot distruge țesuturile plantei. Dacă orhideea este ținută în apropierea unei ferestre foarte însorite, oferă-i lumină filtrată și o bună circulație a aerului.

Umiditatea prea scăzută poate afecta orhideea

Orhideele provin din medii cu umiditate ridicată, iar aerul foarte uscat din locuințe poate deveni o problemă, mai ales în perioada în care funcționează intens încălzirea.

Pentru multe orhidee de interior, o umiditate de aproximativ 40-70% este considerată potrivită. Un umidificator poate ajuta, iar o tavă cu pietricele și apă poate crește ușor umiditatea din imediata apropiere a plantei. Ghiveciul nu trebuie însă să stea direct în apă.

Petele galbene, maronii sau negre pot indica o boală

Este important să faci diferența între o frunză care îmbătrânește și una care este afectată de o infecție.

Dacă îngălbenirea este însoțită de pete maronii sau negre, zone moi, leziuni sau dungi, poate fi vorba despre o infecție fungică sau bacteriană. Infecțiile bacteriene tind să evolueze rapid, în timp ce problemele fungice se pot dezvolta mai lent.

În această situație, izolează orhideea de celelalte plante. Îndepărtează cu instrumente sterilizate țesuturile grav afectate și folosește un tratament destinat problemei identificate.

Dăunătorii pot lăsa pete galbene pe frunze

Frunzele pot îngălbeni și din cauza unor dăunători precum păianjenii microscopici, tripsul, păduchii lânoși sau păduchii țestoși.

Verifică atent și partea inferioară a frunzelor. Uneori, dăunătorii sunt foarte mici și greu de observat la prima vedere, însă pot lăsa pete, decolorări sau pânze fine.

În cazul unei infestări ușoare, frunzele pot fi curățate cu apă, iar insectele îndepărtate manual. Pentru infestări mai serioase pot fi necesare produse special destinate combaterii dăunătorilor.

Ce faci dacă frunzele orhideei s-au îngălbenit

De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi

Înainte să tai o frunză galbenă, verifică substratul, lumina și temperatura, iar în cele din urmă rădăcinile. Dacă este o singură frunză bătrână de la bază și planta arată sănătos, cel mai probabil este vorba despre un proces natural.

Dacă mai multe frunze se îngălbenesc, este nevoie de o verificare mai atentă. Controlează rădăcinile, elimină excesul de apă, schimbă substratul degradat și mută planta într-un loc cu lumină puternică, dar indirectă. În cazul în care suspectezi lipsa nutrienților, fertilizează moderat cu un produs pentru orhidee.

Nu tăia automat toate frunzele galbene. Dacă frunza este încă în proces de retragere naturală, planta poate recupera nutrienți din ea. Atunci când frunza s-a uscat complet și se desprinde ușor, poate fi îndepărtată.

Cum previi îngălbenirea frunzelor

Pentru a avea o plantă sănătoasă și frunze verzi cât mai mult timp, ține cont de câteva sfaturi utile de îngrijire a orhideei:

  • oferă-i lumină puternică, dar indirectă;
  • udă doar atunci când substratul s-a uscat suficient;
  • folosește un ghiveci cu drenaj foarte bun;
  • schimbă substratul atunci când acesta se degradează și se compactează;
  • menține o umiditate potrivită;
  • ferește planta de frig, curenți de aer și căldură excesivă;
  • fertilizează regulat, dar moderat;
  • verifică periodic frunzele și rădăcinile pentru dăunători și semne de boală.

În concluzie, o frunză galbenă nu înseamnă întotdeauna că orhideea moare. Dacă este vorba despre o frunză veche de la baza plantei, schimbarea poate fi perfect normală. Însă atunci când îngălbenirea este generalizată, apare rapid sau este însoțită de pete negre, maronii, rădăcini moi ori frunze zbârcite, planta are nevoie de intervenție. Observarea atentă a frunzelor este una dintre cele mai bune metode prin care poți afla ce încearcă să-ți transmită orhideea.

Foto: Shutterstock



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Libertatea
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