Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Frunzele de dafin, cimbrul și mărarul se numără printre plantele aromatice folosite frecvent în bucătăria românească. Fie că pregătim o ciorbă de legume, o tocăniță, o mâncare de fasole, o friptură la cuptor sau o porție de cartofi, aceste plante oferă preparatelor arome delicate și un gust mai bogat.

Conservarea plantelor aromatice este o practică veche, gospodinele obișnuiau să le usuce, să le păstreze în borcane sau să le pregătească pentru depozitare în cămară. Unele metode s-au păstrat până astăzi, iar altele au fost adaptate pentru bucătăriile moderne, unde congelatorul și recipientele etanșe fac conservarea mult mai simplă.

Pentru a păstra cât mai bine aroma, culoarea și proprietățile plantelor, este important să alegem frunze sănătoase și să folosim o metodă potrivită pentru fiecare. Frunzele de dafin se păstrează mai bine uscate, în timp ce mărarul și cimbrul pot fi conservate atât prin deshidratare, cât și prin congelare.

Frunzele de dafin, un ingredient nelipsit din multe preparate tradiționale

Frunzele de dafin sunt apreciate pentru aroma lor intensă, ușor rășinoasă, cu note lemnoase și discrete accente amărui. Se folosesc în cantități mici, deoarece parfumul lor este puternic și poate influența semnificativ gustul mâncării.

În bucătăria românească, dafinul este adăugat frecvent în pilafuri, tocănițe, sosuri, mâncăruri de fasole, preparate din carne și marinade. De asemenea, este utilizat la murături, în combinație cu boabe de piper, sare și muștar.

Ce proprietăți au frunzele de dafin

Frunzele de dafin conțin uleiuri volatile și diverși compuși vegetali aromatici, responsabili pentru mirosul caracteristic. Printre substanțele identificate în dafin se numără cineolul și alți compuși terpenici, a căror proporție poate varia în funcție de soi și de condițiile de cultivare. Datorită acestor componente, dafinul este studiat pentru potențialele sale efecte antioxidante.

În alimentație, rolul principal al dafinului rămâne cel de condiment. O frunză bine păstrată poate oferi o aromă plăcută preparatelor gătite lent, fără să fie nevoie de cantități mari de sare sau de alte condimente.

Cum se păstrează frunzele de dafin pentru iarnă

Uscarea este una dintre cele mai simple și eficiente metode de conservare a frunzelor de dafin. Acestea își păstrează aroma o perioadă îndelungată dacă sunt uscate complet și depozitate în condiții potrivite.

Pentru început, se aleg frunze mari și sănătoase, fără pete sau urme de mucegai. Se spală, se usucă, apoi se așază într-un singur strat pe o tavă, pe o sită sau pe o bucată de hârtie curată. Se păstrează într-un loc uscat, bine aerisit, ferit de lumina directă a soarelui. În funcție de umiditate și de temperatura încăperii, uscarea poate dura de la câteva zile la aproximativ două săptămâni.

O altă variantă este uscarea în buchețele mici, legate cu o sfoară și agățate într-un spațiu aerisit. Este important ca frunzele să nu fie înghesuite, să nu apară mucegai. Frunzele sunt gata atunci când devin uscate și casante. Se pot pune în borcane curate și uscate, cu capac, sau în pungi de hârtie perforate.

O altă metodă este congelarea. Frunzele proaspete se curăță, se spală dacă este necesar și se usucă foarte bine. Apoi se introduc în pungi pentru congelator sau în recipiente etanșe, în porții mici. Pot fi folosite direct din congelator în mâncărurile care fierb, fără să fie nevoie de decongelare prealabilă.

Frunzele de dafin uscate se păstrează, în general, bine timp de aproximativ 6-12 luni, dacă sunt ferite de căldură, lumină și umezeală. Pentru o aromă cât mai intensă, este indicat să fie folosite în primul an. Înainte de servire, frunzele întregi se îndepărtează din preparat, deoarece rămân tari și greu de mestecat.

Cimbrul, planta aromatică potrivită pentru mâncărurile consistente

Cimbrul este un alt ingredient nelipsit din bucătăria românească, apreciat pentru aroma sa intensă, ușor piperată și pământie. Se potrivește foarte bine cu fasolea, varza, cartofii, carnea de porc, puiul, legumele la cuptor și diferite sosuri.

Spre deosebire de mărar, care oferă o notă proaspătă, cimbrul are un parfum mai concentrat, care rezistă bine în timpul gătirii. Din acest motiv, poate fi adăugat atât la începutul preparării unei tocănițe, cât și în marinade sau amestecuri de condimente.

Cimbrul conține uleiuri volatile și compuși aromatici, printre care timolul și carvacrolul. Aceste substanțe sunt cercetate pentru proprietățile lor antioxidante și antimicrobiene. În bucătărie, cimbrul este apreciat pentru gustul său persistent.

Cum se păstrează cimbrul pentru iarnă

Cimbrul se păstrează foarte bine prin uscare, iar această metodă este potrivită pentru gospodăriile care doresc să aibă condimente aromate la îndemână pe timpul iernii.

Se recoltează tulpini sănătoase, preferabil într-o zi uscată, după ce roua s-a evaporat. Se îndepărtează părțile îngălbenite sau deteriorate, se spală cu apă rece și se lasă să se zvinte bine înainte de uscare.

Cum se depozitează crenguțele de cimbru

Tulpinile se leagă în buchețele mici și se agață cu vârfurile în jos într-un loc umbros, uscat și bine aerisit. Alternativ, se pot întinde pe o sită, fără să se suprapună. Uscarea durează, de regulă, câteva zile până la aproximativ două săptămâni, în funcție de umiditate, temperatura din încăpere și grosimea tulpinilor. Cimbrul nu trebuie ținut în soare puternic, deoarece lumina și căldura excesivă afectează aroma.

După ce planta s-a uscat complet, frunzele se desprind ușor de pe tulpini. Se pot păstra întregi sau se pot mărunți înainte de depozitare. Pentru o aromă mai bună, este recomandat să fie mărunțite doar cantitățile necesare, chiar înainte de folosire.

Cimbrul uscat se pune în borcane curate, bine închise sau în pungi de hârtie. Dacă este păstrat corect, își poate menține calitatea aproximativ 6-12 luni.

Cum se congelează cimbrul proaspăt

Cimbrul poate fi congelat sub formă de crenguțe întregi sau tocate. Se spală, se tamponează cu șervețele de hârtie, se pune în pungi și apoi la congelator, în porții potrivite pentru o singură mâncare. Pentru o depozitare mai eficientă, se poate elimina cât mai mult aer din pungă înainte de închidere.

De regulă, poate fi păstrat aproximativ 6-12 luni la o temperatură constantă de -18°C, deși aroma se poate diminua treptat. Pentru rezultate bune, se recomandă etichetarea pungilor cu data congelării și evitarea decongelării și recongelării repetate.

Mărarul, aroma proaspătă care completează mâncărurile românești

Mărarul este una dintre cele mai îndrăgite plante aromatice din bucătăria românească. Aroma sa proaspătă, ușor dulceagă, se potrivește cu ciorbele, supele, cartofii, mazărea, fasolea verde, mâncărurile de dovlecei și sosurile pe bază de iaurt sau smântână. Frunzele fine de mărar sunt folosite și la salate, brânzeturi, omlete, preparate din pește și diferite conserve de legume.

Ce proprietăți are mărarul

Mărarul conține uleiuri volatile și diverși compuși vegetali aromatici. Frunzele proaspete oferă vitamine și minerale, compuși cu efecte antioxidante. În alimentația obișnuită, însă, cel mai important rol al său este acela de a adăuga gust și aromă preparatelor.

Mărarul proaspăt este sensibil la temperaturi ridicate și își poate pierde o parte din parfumul delicat atunci când este gătit prea mult. Din acest motiv, în multe rețete se adaugă după ce mâncarea a fost luată de pe foc sau chiar înainte de servire.

Cum se conservă mărarul uscat

Uscarea este una dintre cele mai accesibile metode de păstrare a mărarului pentru iarnă. Se aleg legături cu frunze verzi, fără zone îngălbenite sau umede. Mărarul se spală sub un jet delicat de apă, apoi se scutură și se tamponează cu prosoape curate. Este important ca frunzele să nu rămână ude, deoarece umiditatea favorizează mucegaiul. Planta se poate întinde în strat subțire pe o tavă sau pe o sită, într-un loc uscat, umbros și bine ventilat. Pentru a se usca uniform, frunzele trebuie întoarse periodic, iar stratul nu trebuie să fie prea gros.

O alternativă este uscarea într-un deshidrator, la temperatură joasă, potrivită pentru plante aromatice. Procesul trebuie urmărit cu atenție, deoarece mărarul are frunze fine și se usucă relativ repede.

După uscare completă, frunzele se mărunțesc ușor și se depozitează în recipiente etanșe, ferite de lumină și umezeală. Mărarul uscat este potrivit pentru ciorbe, tocănițe, sosuri și mâncăruri gătite, dar aroma lui este, de obicei, mai puțin proaspătă decât cea a mărarului congelat. Pentru o calitate cât mai bună, este indicat să fie folosit în aproximativ 6-12 luni și să fie păstrat departe de aragaz sau de alte surse de căldură.

Cum se congelează mărarul

Mărarul se curăță de tulpinile groase și de frunzele deteriorate. Se spală, se scurge și se usucă foarte bine. Apoi se toacă mărunt sau se păstrează sub formă de crenguțe, se împarte în porții mici și se pune în pungi speciale pentru congelator sau în recipiente etanșe. Este util ca fiecare porție să corespundă unei singure utilizări, pentru a evita scoaterea repetată a întregii cantități.

O metodă practică presupune folosirea unei tăvi pentru cuburi de gheață. Mărarul tocat se distribuie în compartimente, apoi se adaugă puțină apă sau ulei, cât să acopere planta. După congelare, cuburile se transferă într-o pungă etanșă și se folosesc direct în mâncărurile calde. La -18°C, mărarul congelat poate fi păstrat aproximativ 6-12 luni.

Alte plante aromatice pe care merită să le păstrezi pentru iarnă

Pe lângă frunzele de dafin, cimbru și mărar, există numeroase plante aromatice care pot fi conservate pentru a îmbogăți gustul mâncărurilor în sezonul rece.

Pătrunjelul – se poate toca și congela în porții mici sau se poate usca. Este potrivit pentru ciorbe, supe, tocănițe, sosuri și mâncăruri de legume.

– se poate toca și congela în porții mici sau se poate usca. Este potrivit pentru ciorbe, supe, tocănițe, sosuri și mâncăruri de legume. Leușteanul – poate fi congelat proaspăt, tocat sau păstrat în crenguțe. Este foarte apreciat pentru aroma sa intensă, mai ales în ciorbele de legume, de fasole sau de perișoare.

– poate fi congelat proaspăt, tocat sau păstrat în crenguțe. Este foarte apreciat pentru aroma sa intensă, mai ales în ciorbele de legume, de fasole sau de perișoare. Busuiocul – se poate congela sub formă de frunze sau de pastă cu puțin ulei. Este potrivit pentru sosuri de roșii, paste, salate și preparate cu brânzeturi.

– se poate congela sub formă de frunze sau de pastă cu puțin ulei. Este potrivit pentru sosuri de roșii, paste, salate și preparate cu brânzeturi. Oregano – se păstrează foarte bine prin uscare și poate fi folosit în sosuri, pizza, preparate cu roșii și marinade.

– se păstrează foarte bine prin uscare și poate fi folosit în sosuri, pizza, preparate cu roșii și marinade. Rozmarinul – poate fi uscat sau congelat în crenguțe. Aroma sa intensă se potrivește cu fripturile, cartofii la cuptor și legumele coapte.

– poate fi uscat sau congelat în crenguțe. Aroma sa intensă se potrivește cu fripturile, cartofii la cuptor și legumele coapte. Salvia – poate fi uscată sau congelată și este potrivită pentru preparatele din carne, sosuri și unele mâncăruri cu unt.

– poate fi uscată sau congelată și este potrivită pentru preparatele din carne, sosuri și unele mâncăruri cu unt. Menta – se poate usca pentru ceaiuri sau congela în frunze și cuburi de gheață. Este folosită și în limonade, salate și deserturi.

– se poate usca pentru ceaiuri sau congela în frunze și cuburi de gheață. Este folosită și în limonade, salate și deserturi. Tarhonul – poate fi congelat sau conservat în oțet, fiind potrivit pentru anumite ciorbe, sosuri și preparate din carne.

– poate fi congelat sau conservat în oțet, fiind potrivit pentru anumite ciorbe, sosuri și preparate din carne. Coriandrul verde – se poate congela în porții mici și este util în salate, sosuri și preparate cu legume.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News