Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute

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Hreanul este unul dintre ingredientele nelipsite din multe gospodării românești, mai ales în sezonul rece, când începe pregătirea murăturilor pentru iarnă. Rădăcina sa este apreciată pentru gustul puternic, iuțeala specifică și aroma care completează numeroase preparate tradiționale.

Hreanul este adăugat adesea în borcanele cu castraveți murați, gogonele sau varză, păstrează textura crocantă a legumelor și oferă murăturilor o aromă inconfundabilă. Dar dincolo de întrebuințările sale culinare, hreanul este folosit de multă vreme și în diverse remedii populare, fiind asociat cu ameliorarea simptomelor de răceală și guturai.

Totuși, pentru a ne bucura de aroma sa pe tot parcursul sezonului rece, este important să știm cum se păstrează hreanul în condiții potrivite. Dacă este depozitat corect, acesta poate rămâne proaspăt, ferm și suficient de iute timp de mai multe săptămâni sau chiar luni, în funcție de metoda aleasă. Există câteva soluții simple, folosite de gospodine, care ajută la prevenirea deshidratării, a mucegăirii și a pierderii calității rădăcinilor.

Ce este hreanul și de ce este atât de apreciat în bucătăria românească

Hreanul este o plantă perenă, cunoscută în botanică sub denumirea de Armoracia rusticana, cultivată în special pentru rădăcina sa groasă, cărnoasă și aromată. Face parte din familia Brassicaceae, aceeași familie botanică din care fac parte varza, ridichile, muștarul și broccoli.

Partea folosită cel mai des în alimentație este rădăcina, care are un gust relativ blând atunci când este întreagă, dar devine puternic iute după ce este tăiată sau rasă. Acest lucru se întâmplă deoarece, atunci când țesuturile plantei sunt deteriorate, anumite substanțe intră în contact cu aerul și formează compuși volatili responsabili pentru aroma înțepătoare.

Hreanul este apreciat nu doar pentru gust, ci și pentru versatilitatea sa. Poate fi folosit proaspăt, ras, amestecat cu oțet sau transformat în sosuri care însoțesc carnea, peștele ori legumele. În plus, rădăcina conține vitamina C, fibre și diferiți compuși vegetali, inclusiv glucozinolați.

Când se culege hreanul pentru iarnă

Momentul recoltării influențează atât gustul, cât și capacitatea rădăcinii de a rezista la depozitare. În România, hreanul se recoltează frecvent toamna, după ce frunzele încep să se ofilească, dar și în perioadele mai răcoroase din timpul iernii, dacă solul nu este înghețat. Temperaturile scăzute favorizează recoltarea rădăcinilor mature, care pot fi păstrate în lunile următoare. Pentru depozitarea pe termen mai lung, sunt alese rădăcinile sănătoase, ferme, fără lovituri, zone moi sau semne de mucegai.

Dacă intenționezi să păstrezi hreanul proaspăt mai multe luni, nu este recomandat să îl speli imediat după recoltare. Este suficient să cureți pământul și să speli rădăcina doar înainte de folosire.

Cum se folosește hreanul în preparatele culinare

În bucătăria românească, hreanul este cunoscut mai ales ca ingredient pentru murături și sosuri. Aroma sa puternică poate completa preparatele consistente, în special pe cele servite în sezonul rece.

Printre cele mai cunoscute utilizări se numără:

Murături pentru iarnă: se adaugă în borcanele cu castraveți, gogonele, conopidă sau alte legume murate.

Varză murată: bucățile de hrean sunt folosite în anumite rețete tradiționale pentru a contribui la menținerea texturii crocante.

Sos de hrean cu oțet: rădăcina rasă se amestecă, după gust, cu oțet și puțină sare.

Sos de hrean cu smântână: este potrivit pentru fripturi, carne fiartă sau alte preparate consistente.

Salate cu sfeclă roșie: hreanul oferă un contrast plăcut gustului dulceag al sfeclei.

Preparatele din pește: sosurile pe bază de hrean pot completa peștele afumat sau fiert.

Un truc important este să razi hreanul în cantități mici, chiar înainte de folosire, deoarece aroma sa intensă se pierde treptat după ce rădăcina este mărunțită. Dacă ai nevoie să îl pregătești în avans, păstrează-l într-un recipient curat, închis ermetic, la frigider.

Hreanul în leacurile naturiste tradiționale

În medicina populară românească, hreanul a fost folosit de mult timp în diverse preparate casnice destinate sezonului rece. Gustul său înțepător și aroma puternică l-au transformat într-un ingredient frecvent întâlnit în rețetele tradiționale asociate răcelilor și guturaiului.

Hreanul ras este folosit uneori în amestecuri cu miere, iar în unele gospodării se prepară diverse combinații cu hrean, lămâie și miere pentru dureri în gât. Aceste rețete sunt apreciate în special pentru gust, însă nu trebuie considerate tratamente dovedite pentru infecțiile respiratorii. Rădăcina conține compuși vegetali, însă nu există dovezi suficiente că simplul consum de hrean previne răcelile sau întărește în mod direct sistemul imunitar.

Aroma intensă a hreanului este uneori folosită pentru a desfunda nasul. Totuși, această reacție nu înseamnă că hreanul tratează cauza, infecția sau inflamația sinusurilor. În plus, inhalarea intenționată a vaporilor concentrați poate irita ochii și căile respiratorii.

Hreanul trebuie consumat cu moderație, deoarece poate irita stomacul și mucoasele. Persoanele cu afecțiuni digestive sau care urmează tratamente medicale ar trebui să ceară sfatul unui specialist dacă intenționează să folosească preparate concentrate. Remediile tradiționale nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic.

Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: cele mai bune metode

Pentru a înțelege cum se păstrează hreanul astfel încât să rămână proaspăt și iute, trebuie să ții cont de trei factori: temperatura, umiditatea și expunerea la aer.

Rădăcina întreagă rezistă mai bine decât cea rasă, deoarece are o suprafață mai mică expusă la aer și pierde mai lent umezeala. Prin urmare, dacă ai cumpărat sau ai recoltat o cantitate mare de hrean, este indicat să îl păstrezi întreg și să îl cureți numai atunci când ai nevoie de el.

1. Păstrarea hreanului în frigider

Frigiderul este una dintre cele mai simple soluții pentru păstrarea hreanului atunci când ai doar câteva rădăcini și intenționezi să le consumi în următoarele săptămâni.

Pentru rezultate bune, procedează astfel:

Alege rădăcini ferme, fără pete moi sau porțiuni deteriorate. Îndepărtează pământul prin periere ușoară, fără să speli rădăcinile dacă nu este necesar. Lasă suprafața să se usuce dacă rădăcinile au fost umede. Înfășoară hreanul într-un prosop de hârtie ușor umed sau pune-l într-o pungă perforată. Așază-l în sertarul pentru legume, unde temperatura este scăzută și umiditatea este mai ridicată decât în alte zone ale frigiderului.

2. Cum se păstrează hreanul în nisip, în pivniță

Pentru gospodăriile care au pivniță sau beci răcoros, păstrarea hreanului în nisip este o metodă tradițională, utilă mai ales atunci când există o cantitate mai mare de rădăcini.

Ai nevoie de o ladă curată și de nisip curat, ușor umed, dar nu îmbibat cu apă.

Cum procedezi:

Pune un strat de nisip pe fundul lăzii.

Așază rădăcinile de hrean una lângă alta, fără să le înghesui.

Acoperă-le cu un nou strat de nisip.

Dacă ai mai multe rădăcini, poți forma straturi succesive.

Depozitează lada într-un loc răcoros, ferit de îngheț și de variații mari de temperatură.

Nisipul nu trebuie să fie ud, deoarece excesul de apă poate favoriza putrezirea. Verifică periodic starea rădăcinilor și îndepărtează imediat orice exemplar care prezintă semne de degradare.

3. Păstrarea hreanului în pungi perforate

O altă soluție simplă este folosirea pungilor perforate din hârtie. Acestea limitează deshidratarea și permit circulația aerului. Pungile pot fi folosite pentru depozitarea hreanului în frigider, cu condiția ca rădăcinile să nu fie ude.

Evită pungile complet etanșe în care se acumulează apă. Dacă observi condens, deschide punga pentru scurt timp, schimbă materialul absorbant, dacă ai folosit unul, și verifică rădăcinile. Pentru această metodă, este recomandat să păstrezi hreanul întreg, fără să îndepărtezi coaja înainte de depozitare.

4. Cum se păstrează hreanul ras

Hreanul ras este mai ușor de folosit în sosuri și în preparatele pentru murături, dar se păstrează mai greu decât rădăcina întreagă. După răzuire, compușii responsabili pentru aroma intensă se formează rapid, dar sunt volatili.

Dacă vrei să păstrezi hrean ras pentru câteva zile, urmează câteva reguli:

Folosește un recipient curat, cu capac etanș.

Pune hreanul în recipient imediat după răzuire.

Păstrează-l la frigider.

Consumă-l cât mai repede și aruncă-l dacă apar mirosuri neobișnuite, mucegai sau modificări evidente ale aspectului.

5. Congelarea pentru iarnă

Prin congelare, rădăcina poate fi păstrată mai mult timp, însă textura se poate modifica după decongelare. Din acest motiv, hreanul congelat este mai potrivit pentru sosuri, amestecuri culinare și alte preparate în care nu este necesar să aibă exact textura unei rădăcini proaspete. Poți congela hreanul întreg, în bucăți sau ras.

Spală bine hreanul și îndepărtează coaja, dacă preferi să îl cureți înainte. Usucă-l foarte bine. Taie-l în bucăți potrivite pentru cantitățile pe care le folosești de obicei. Pune bucățile în pungi sau recipiente potrivite pentru congelator. Elimină cât mai mult aer din pungi și notează data congelării.

Dacă alegi să îl congelezi ras, împarte-l în porții mici, astfel încât să poți scoate doar cantitatea necesară pentru o rețetă.

6. În borcane cu oțet

O altă variantă este prepararea hreanului ras cu oțet, o metodă folosită frecvent pentru a obține un condiment gata de servire. Hreanul se curăță, se rade și se amestecă cu oțet și, după preferințe, cu puțină sare. Compoziția se pune într-un borcan curat, care se închide cu un capac potrivit. Această variantă este practică atunci când vrei să ai hreanul pregătit pentru fripturi, sfeclă roșie sau alte preparate.

Foto: Shutterstock

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