Ce este sarea Epsom și la ce poate fi folosită în gospodărie

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Sarea Epsom este unul dintre acele ingrediente aparent banale care pot avea mai multe întrebuințări în gospodărie. Deși seamănă cu sarea de bucătărie și poate fi găsită sub formă de cristale albe, cele două produse sunt complet diferite.

Sarea Epsom poate fi întâlnită sub denumiri precum sare amară, sare de magneziu sau sulfat de magneziu. Este folosită de câteva secole în diverse domenii, de la produse pentru baie și îngrijire personală până la bucătărie și horticultură. Dar trebuie să reținem un detaliu important: nu trebuie confundată sarea Epsom cosmetică sau tehnică cu produsul certificat pentru uz alimentar.

Ce este, de fapt, sarea Epsom

Din punct de vedere chimic, sarea Epsom este cunoscută drept sulfat de magneziu heptahidrat, formula sa fiind MgSO₄·7H₂O. Are aspectul unor cristale albe și se dizolvă ușor în apă. Denumirea de „sare amară” vine de la gustul său, care este foarte diferit de cel al sării de masă.

Spre deosebire de sarea obișnuită, care este clorură de sodiu, sarea Epsom nu este destinată în mod obișnuit condimentării mâncării. Totuși, sulfatul de magneziu de calitate alimentară are anumite utilizări în industria alimentară, inclusiv ca agent de fermitate, adjuvant de procesare și în anumite procese de fermentare. De aceea, dacă este folosită în bucătărie, primul lucru care trebuie verificat este eticheta. Un produs cumpărat pentru baie, cosmetică sau grădină nu trebuie pus automat în alimente și conserve.

De unde vine numele de sare Epsom

Numele provine de la localitatea Epsom, din Surrey, Anglia. Istoria acestei sări este legată de izvoarele minerale din zonă și datează din secolul al XVII-lea. Potrivit relatărilor istorice, în jurul anului 1618, un localnic pe nume Henry Wicker ar fi observat că vitele sale evitau să bea apa dintr-un anumit izvor. Apa avea un gust neobișnuit de amar. Dar a observat că vitele care se tăvăleau în noroiul din jur se vindecau mai repede dacă aveau răni și ulcerații pe piele.

Mult mai târziu au fost studiate proprietățile speciale ale izvoarelor cu magneziu din Epsom, iar localitatea a devenit o stațiune cunoscută pentru apele sale minerale. Primele utilizări cunoscute ale sării obținute din aceste ape au fost legate de proprietățile sale laxative. De-a lungul timpului, însă, sulfatul de magneziu a ajuns să fie folosit în numeroase alte scopuri. Un medic britanic, Nehemiah Grew, a avut un rol important în extragerea și analiza sărurilor din apele de la Epsom, iar cercetările sale au contribuit la consacrarea denumirii de „Epsom salts”.

Sarea amară și sarea de bucătărie nu sunt același lucru

Una dintre cele mai frecvente confuzii este aceea că sarea Epsom ar fi pur și simplu o altă formă de sare alimentară. Nu este așa.

Sarea de masă = clorură de sodiu.

Sarea Epsom = sulfat de magneziu.

Ambele sunt albe, cu aspect cristalin, dar proprietățile și utilizările lor sunt diferite. Sarea Epsom are un gust amar și nu trebuie folosită ca înlocuitor obișnuit pentru sarea de bucătărie. Acest lucru este important mai ales atunci când sunt încercate diverse „trucuri” găsite pe internet. Pentru orice utilizare alimentară trebuie aleasă numai sare Epsom de calitate alimentară, destinată acestui scop.

Sarea Epsom este cunoscută mai ales pentru utilizările sale externe. Este întâlnită în produse pentru baie, în diverse preparate cosmetice și în unele produse destinate îngrijirii personale. Cristalele se dizolvă ușor în apă, motiv pentru care pot fi folosite pentru băi sau anumite soluții. În gospodărie, mai poate apărea în rețete pentru curățare sau întreținere, deși nu trebuie considerată un detergent universal.

Cum poate fi folosită sarea Epsom în bucătărie

Aici este nevoie de cea mai mare atenție. Deși sulfatul de magneziu poate avea utilizări în industria alimentară, asta nu înseamnă că orice pungă de sare Epsom din baie poate fi pusă în mâncare. Așa cum știm, cele mai multe întrebuințări ale acestui produs sunt pentru sănătate și îngrijirea pielii. În bucătărie, sarea Epsom cu certificare alimentară are întrebuințări reduse și se folosește cu prudență.

Pentru prepararea tofu

Una dintre utilizările alimentare ale sulfatului de magneziu este în prepararea tofu. Magneziul poate contribui la coagularea proteinelor din laptele de soia, iar sulfatul de magneziu este unul dintre compușii care pot fi utilizați în acest proces. Cercetările despre coagularea tofu menționează sulfatul de magneziu printre sărurile folosite în acest scop.

Dacă vrei să prepari tofu acasă, este important să urmezi o rețetă verificată și să folosești un produs alimentar destinat coagulării, respectând cantitatea indicată.

În prepararea berii

Sulfatul de magneziu poate fi utilizat și în procesul de fabricare a berii, unde anumite săruri sunt folosite pentru ajustarea compoziției apei și pentru procesele de fermentare și malțificare. Acesta este însă un domeniu mai degrabă tehnic, iar cantitățile trebuie calculate în funcție de apa și rețeta folosite.

Pentru anumite procese de conservare și preparare

Sulfatul de magneziu poate avea rol de agent de fermitate în anumite produse alimentare. În acest caz, scopul său nu este să dea gustul sărat specific clorurii de sodiu, ci să contribuie la anumite proprietăți ale alimentului. Dacă întâlnești o rețetă care recomandă sare Epsom pentru conserve, murături sau alte preparate, verifică întotdeauna dacă se referă explicit la produs alimentar și dacă proporțiile sunt corecte.

Concluzia este simplă: sarea Epsom nu trebuie adăugată „după ochi” într-o rețetă doar pentru că ai văzut că este folosită în industria alimentară.

Un sfat important: nu înlocui sarea obișnuită cu sare Epsom

Chiar dacă denumirea conține cuvântul „sare”, sarea Epsom nu trebuie folosită pentru a săra ciorba, tocănița, salata sau murăturile după aceleași reguli ca sarea de masă. Este amară și are o compoziție complet diferită. În plus, folosirea unei cantități nepotrivite poate afecta gustul și proprietățile preparatului.

Regula de aur: în bucătărie se folosește doar sulfat de magneziu de calitate alimentară și numai atunci când rețeta cere în mod explicit acest ingredient.

Sarea Epsom în gospodărie: întrebuințări practice

Pe lângă bucătărie, sarea amară poate fi întâlnită și în unele activități de întreținere a casei. Este solubilă în apă și poate fi inclusă în anumite soluții de curățare, însă nu trebuie privită ca un înlocuitor pentru produsele special concepute pentru igienizarea suprafețelor.

Unele surse recomandă utilizarea ei pentru îndepărtarea depunerilor de detergent din mașina de spălat, prin adăugarea unei cantități mici și efectuarea unui ciclu cu apă fierbinte.

Dacă încerci un astfel de truc, verifică mai întâi recomandările producătorului mașinii. Nu orice aparat sau material reacționează la fel la soluțiile pe bază de săruri minerale.

Sarea Epsom pentru grădină: ce trebuie să știi înainte să o folosești

Poate că cea mai populară întrebuințare casnică a sării Epsom este în grădină. Multe rețete de grădinărit recomandă sulfatul de magneziu pentru trandafiri, roșii, ardei și alte plante. Explicația este simplă: sulfatul de magneziu furnizează magneziu și sulf, două elemente nutritive pentru plante.

Totuși, există o nuanță importantă. Sarea Epsom nu este un îngrășământ complet și nu înlocuiește fertilizarea obișnuită. Utilizarea ei nu aduce beneficii plantelor dacă solul nu are o carență de magneziu. Aplicată în exces, poate contribui la dezechilibre ale solului.

În cazul grădinilor de acasă, cel mai bine este să nu pornești de la ideea că orice plantă are nevoie de sare Epsom. Mai întâi observă planta, verifică solul și, dacă problema persistă, cere sfatul unui specialist.

Sarea Epsom pentru trandafiri

Trandafirii sunt printre plantele cel mai des asociate cu sarea Epsom. Unele recomandări horticole o folosesc ca sursă de magneziu și sulf, în special atunci când există un deficit al acestor elemente. În cazul unui sol sănătos, însă, nu este necesar să adaugi sare Epsom doar pentru a face trandafirii să crească mai repede. Sarea Epsom nu este un „îngrășământ-minune”. Planta are nevoie de un echilibru de nutrienți, nu doar de magneziu.

Poate fi folosită și la florile din ghiveci?

Da, dar cu aceeași precauție. Unele recomandări populare sugerează dizolvarea unei cantități mici de sare Epsom în apă și udarea plantelor. Totuși, nu este indicat să aplici această metodă lunar tuturor florilor din casă, fără să știi dacă au nevoie de magneziu.

Plantele din ghivece au un volum mic de sol, ceea ce înseamnă că acumularea unor săruri poate fi mai problematică decât în cazul unei grădini. Dacă planta este sănătoasă și crește normal, nu există un motiv clar să adaugi sare Epsom preventiv.

Atenție la „trucurile” pentru roșii și ardei

Pe internet circulă numeroase recomandări potrivit cărora câteva cristale de sare Epsom puse la baza roșiilor și ardeilor ar face fructele mai mari și mai gustoase. Unele articole recomandă chiar repetarea tratamentului de câteva ori pe lună.

Este bine să privești aceste sfaturi cu prudență. Sulfatul de magneziu este util atunci când există un deficit de magneziu, nu ca tratament universal pentru orice plantă.

Sarea Epsom și insectele sau melcii

Un alt truc des întâlnit este folosirea sării Epsom pentru îndepărtarea melcilor sau a insectelor. Deși asemenea recomandări apar frecvent în materialele de grădinărit, nu trebuie considerată o metodă sigură de combatere a dăunătorilor. Utilizările populare ale sării Epsom în grădină nu sunt susținute de dovezi și că produsul nu trebuie folosit în exces. Pentru dăunători, sunt mai potrivite metodele recomandate în funcție de planta și problema identificată.

Sarea Epsom poate fi utilă, dar nu este un ingredient-minune

Sarea Epsom are o istorie de câteva sute de ani și, datorită conținutului său de sulfat de magneziu, poate avea numeroase utilizări. De la băile cu sare amară până la anumite procese alimentare și aplicații horticole, acest produs poate fi folositor atunci când este ales și utilizat corect.

În același timp, multe dintre trucurile care circulă în gospodării îi atribuie proprietăți mult mai largi decât cele demonstrate. Mai ales în grădină, sarea Epsom nu trebuie presărată automat peste toate plantele. Dacă solul nu are deficit de magneziu, aplicarea ei poate fi inutilă și chiar poate afecta grav dezvoltarea unor plante.

Foto: Shutterstock

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