Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Românii iubesc murăturile, iar toamna este, pentru multe gospodării, momentul în care începe adevărata pregătire a cămării. În fiecare an se pun la murat castraveți, gogonele, varză, ardei, conopidă, morcovi sau diverse amestecuri de legume, după rețete păstrate din familie. De la o zonă a țării la alta, modul de preparare poate fi diferit, iar același lucru se întâmplă și în cazul condimentelor folosite.

Unele gospodine preferă murături mai aromate, cu mult mărar și usturoi, altele pun accent pe hrean, boabe de muștar sau ardei iute. Important este ca ingredientele să fie alese și dozate corect, pentru ca legumele să rămână crocante, gustoase și bine conservate pe timpul iernii.

De ce sunt importante condimentele pentru murături

Condimentele nu sunt folosite doar pentru a da un gust mai plăcut murăturilor. Ele contribuie la aroma finală a conservelor și, în funcție de ingredient, au rol în procesul de murare și păstrare. Saramura este elementul de bază, însă combinația dintre sare, condimente, legume și, în unele rețete, oțet, creează gustul specific al murăturilor românești.

De exemplu, hreanul este apreciat pentru aroma sa puternică și pentru faptul că ajută la menținerea texturii crocante a legumelor. Mărarul uscat oferă aroma clasică întâlnită la castraveții murați, în timp ce usturoiul adaugă o notă intensă și ușor picantă. În același timp, condimentele trebuie folosite cu măsură. Prea mult mărar, prea mult usturoi sau o cantitate exagerată de ardei iute poate acoperi gustul natural al legumelor.

Ce condimente se pun la murături

Lista poate varia în funcție de rețetă și de legumele puse la conservat, însă printre cele mai întâlnite ingrediente se numără:

sare neiodată;

mărar uscat și tije de mărar;

usturoi;

hrean;

boabe de piper negru;

boabe de muștar;

frunze de dafin;

ardei iute;

semințe de mărar;

cimbru uscat;

frunze de țelină;

rădăcină de țelină;

frunze de vișin;

frunze de țelină;

morcov;

felii de ceapă;

zahăr;

oțet, în cazul murăturilor preparate în oțet sau al rețetelor cu saramură și oțet.

Sarea, ingredientul de bază pentru murături

Înainte de orice condiment, trebuie stabilită corect cantitatea de sare. Pentru murăturile în saramură se folosește, în mod obișnuit, sare neiodată, specială pentru murături. Sarea iodată sau cea cu aditivi poate modifica gustul și aspectul conservelor.

O proporție folosită frecvent pentru saramură este de aproximativ 20–30 g de sare la un litru de apă, în funcție de rețetă și de tipul de murături. Pentru multe murături asortate se utilizează aproximativ 25 g de sare la un litru de apă.

Saramura trebuie să acopere complet legumele. Orice legumă rămasă deasupra lichidului este mai expusă la aer și poate dezvolta mucegai sau alte probleme de conservare. Pentru o saramură uniformă, sarea se dizolvă foarte bine în apă înainte de a fi turnată peste legume. Unele rețete presupun fierberea apei cu sare, urmată de răcirea saramurii, în timp ce altele folosesc apă rece sau la temperatura camerei.

Mărarul – aroma clasică a murăturilor

Mărarul este unul dintre cele mai cunoscute condimente pentru murături. Se folosesc atât tulpinile și umbrelele uscate, cât și semințele. Pentru un borcan de aproximativ 3 litri se pot folosi câteva tije sau umbrele de mărar uscat. Acesta se așază de obicei la baza borcanului și printre legume. Mărarul se potrivește foarte bine cu castraveții, gogonelele și varza, iar aroma sa devine mai pronunțată pe măsură ce murăturile stau la maturat.

Usturoiul

Usturoiul este nelipsit din multe rețete tradiționale de murături. Pe lângă aroma puternică, el oferă și un gust ușor picant. Pentru un borcan de 3 litri se folosesc, în funcție de preferințe, aproximativ 3–6 căței de usturoi, iar pentru un borcan mai mare cantitatea poate crește.

Hreanul păstrează murăturile crocante

Borcane pentru murături și conserve

Hreanul este unul dintre ingredientele preferate pentru murăturile de toamnă, mai ales pentru gogonele, castraveți și conopidă. Se folosesc bucăți subțiri de rădăcină de hrean, așezate printre legume sau deasupra lor. Pentru un borcan de 3 litri pot fi suficiente 4 – 5 fâșii de hrean, în funcție de cât de intens se dorește gustul. Hreanul este o alegere bună atunci când gospodinele își doresc castraveți și gogonele crocante.

Piperul boabe

Boabele de piper dau murăturilor o aromă discret picantă și ușor lemnoasă. Nu este nevoie de o cantitate mare. Pentru un borcan de 3 litri se pot folosi aproximativ o linguriță de boabe de piper, distribuite printre legume. Piperul este potrivit pentru aproape toate tipurile de murături, de la castraveți și gogonele până la conopidă și amestecuri de legume.

Boabele de muștar

Semințele de muștar sunt foarte des întâlnite în rețetele de murături, mai ales în cele pentru castraveți și legume asortate. Pentru un borcan de 3 litri se poate folosi aproximativ o linguriță de boabe de muștar. Acestea dau saramurii o aromă ușor înțepătoare, dar nu neapărat picantă. Boabele de muștar se combină foarte bine cu mărarul, usturoiul și hreanul.

Frunzele de dafin

Dafinul este folosit pentru aroma sa intensă și ușor amăruie. În cazul murăturilor, câteva frunze sunt suficiente pentru a parfuma saramura. De regulă, într-un borcan se pot pune 1–3 frunze de dafin. Dacă se folosește prea mult, aroma poate deveni dominantă și poate acoperi gustul legumelor.

Ardeiul iute

Pentru cei care preferă murăturile picante, ardeiul iute este aproape nelipsit. Unul sau doi ardei pot fi suficienți pentru un borcan de 3 litri, însă cantitatea depinde foarte mult de soi și de toleranța la iuțeală. Ardeiul iute se potrivește foarte bine cu gogonelele, castraveții și conopida. El poate fi pus întreg sau tăiat în bucăți.

Țelina

Țelina este folosită frecvent în murăturile asortate. Se pot pune atât frunze, cât și bucăți de rădăcină. Frunzele de țelină au o aromă puternică și proaspătă, care se combină bine cu morcovul, conopida, gogonelele și castraveții.Pentru un borcan de 3 litri sunt suficiente câteva frunze sau o bucată mică de rădăcină.

Frunzele de vișin

În unele rețete tradiționale apar și crenguțele subțiri sau frunzele de vișin. Acestea sunt adăugate în special pentru aroma lor discretă și pentru contribuția la menținerea texturii crocante. Se folosesc câteva frunze bine spălate, așezate printre legume. Cantitatea nu trebuie să fie mare, deoarece scopul lor este de a completa, nu de a domina, aroma murăturilor.

Cimbrul

Cimbrul poate fi adăugat în cantități mici în special la gogonele și la murăturile asortate. Are o aromă intensă, motiv pentru care o crenguță sau două pot fi suficiente pentru un borcan. Cimbrul se combină bine cu usturoiul, piperul și dafinul, dar trebuie folosit cu măsură.

Morcovul și ceapa

Deși nu sunt condimente în sens strict, morcovul și ceapa apar în numeroase rețete de murături și contribuie la gustul final. Morcovul poate fi tăiat rondele și pus printre conopidă, gogonele sau castraveți. Ceapa, tăiată în felii, adaugă o aromă dulceagă și ușor înțepătoare.

Ce condimente se pun la varza murată

Varza murată are o rețetă ceva mai simplă decât murăturile asortate. Ingredientul esențial este sarea, iar pentru aromă se folosesc în special:

mărar uscat;

cimbru;

boabe de piper;

hrean;

foi de dafin;

boabe de porumb, în unele rețete;

gutuie, pentru aromă și culoare, în unele zone.

La varza murată, cantitatea de sare este foarte importantă. O proporție des întâlnită este de aproximativ 25–30 g de sare neiodată la un kilogram de saramură. Varza se curăță de cotoare, se spală bine, se așază în butoi și trebuie să rămână acoperită de saramură. Condimentele se distribuie între straturi.

De ce se pune zahăr la murături

muraturi-asortate

Zahărul este un ingredient întâlnit în numeroase rețete de murături, chiar dacă nu are rolul principal în conservare. În funcție de rețetă, gospodinele adaugă aproximativ o linguriță de zahăr la un litru de apă sau o cantitate mică direct în borcan. Rolul său este în primul rând de a echilibra gustul. Zahărul poate îndulci ușor senzația iute și poate pune în valoare combinația dintre gustul sărat și cel acidulat.

În cazul murăturilor cu oțet, această doză mică poate face gustul mai plăcut, fără ca murăturile să devină dulci. Pentru castraveți, gogonele, conopidă sau ardei, zahărul poate fi folosit în funcție de rețetă și de preferințele familiei. În mod special la gogoșarii în oțet și la gogonele, zahărul face diferența și le conferă un gust mult mai bun.

Condimentele trebuie alese în funcție de murături

Nu există o singură combinație obligatorie pentru toate murăturile. Pentru castraveți, de exemplu, mărarul, usturoiul, hreanul, piperul și boabele de muștar formează o combinație clasică. Pentru gogonele, se pot adăuga ardei iute, țelină și dafin.

La conopidă, aromele mai puternice precum hreanul, usturoiul, piperul și muștarul se potrivesc foarte bine, în timp ce varza murată are nevoie de mai puține ingrediente pentru a-și păstra gustul specific.

Secretul unor murături reușite nu stă însă în folosirea unui număr cât mai mare de condimente, ci în echilibrul dintre sare, apă, legume și aromele adăugate. Câteva ingrediente bine alese pot fi suficiente pentru ca borcanele pregătite toamna să aibă un gust plăcut și să rămână o garnitură apreciată pe mesele de iarnă.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News