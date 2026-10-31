  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > De ce se adună apă în frigider – cauze și rezolvare rapidă

De ce se adună apă în frigider – cauze și rezolvare rapidă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Apa care se adună în interiorul frigiderului nu trebuie ignorată, chiar dacă, la prima vedere, poate părea doar o neplăcere minoră. În multe situații, poate fi o problemă simplă, pe care o poți remedia singură în câteva minute. Alteori însă, apa poate indica o defecțiune care necesită intervenția unui specialist.

De aceea, este important să observi unde se adună apa în frigider, cât de multă este și când apare. O peliculă fină de apă pe peretele din spate poate avea o explicație normală, în timp ce apa care se scurge pe podea sau se acumulează constant în partea de jos a frigiderului poate indica o problemă care trebuie rezolvată cât mai repede.

De ce apare apa în frigider

În timpul funcționării, frigiderul produce în mod natural condens. Aerul cald și umed care intră în interior atunci când deschizi ușa intră în contact cu suprafețele reci, iar vaporii de apă se transformă în picături. Într-un frigider care funcționează corect, această apă este colectată și evacuată printr-un mic orificiu de drenaj. De acolo, apa ajunge într-o tavă situată în apropierea compresorului, unde se evaporă treptat.

Problemele apar atunci când apa nu mai poate fi evacuată corespunzător. Orificiul de scurgere se poate înfunda cu resturi alimentare, gheață sau murdărie, iar condensul începe să se acumuleze în interior. În alte cazuri, cauza poate fi temperatura setată incorect, deschiderea frecventă a ușii, o garnitură deteriorată sau chiar o defecțiune tehnică.

La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Recomandarea zilei

Orificiul de scurgere este înfundat

Una dintre cele mai frecvente cauze pentru care se adună apă în frigider este înfundarea orificiului de drenaj.

Acesta se află, de regulă, pe peretele din spate al frigiderului, în partea inferioară, sub zona în care se formează condensul. Poziția exactă diferă însă de la un model la altul.

O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
Recomandarea zilei

În timp, în orificiu pot ajunge:

  • firimituri;
  • resturi de legume sau fructe;
  • particule de mâncare;
  • praf și murdărie;
  • depuneri;
  • gheață.

Atunci când apa nu mai are pe unde să se scurgă, aceasta rămâne pe fundul frigiderului sau ajunge sub sertarele pentru legume și fructe.

Cum cureți orificiul de scurgere

În primul rând, scoate alimentele din zona respectivă și curăță peretele din spate. Dacă vezi orificiul de drenaj, verifică dacă este blocat. Poți folosi un instrument subțire, special conceput pentru curățarea orificiului, dacă acesta a fost furnizat împreună cu frigiderul. Toarnă apoi cu grijă o cantitate mică de apă pentru a verifica dacă aceasta se scurge.

Dacă apa nu circulă și orificiul pare blocat în profunzime, nu forța. În această situație, este mai sigur să consulți manualul aparatului sau să apelezi la un specialist.

Temperatura din frigider este prea scăzută

O altă explicație pentru acumularea apei poate fi temperatura setată prea jos. Când frigiderul este foarte rece, umezeala se poate transforma în gheață pe peretele din spate. Atunci când ciclul de răcire se oprește, gheața se topește, iar apa rezultată ar trebui să se scurgă prin orificiul de drenaj.

Dacă se formează prea multă gheață, cantitatea de apă rezultată poate fi mai mare decât cea pe care sistemul de drenaj o poate gestiona în mod normal.

Verifică setarea temperaturii și consultă recomandările producătorului pentru modelul tău. În general, frigiderul trebuie menținut suficient de rece pentru siguranța alimentelor, fără a funcționa inutil la temperaturi foarte scăzute. Dacă observi că peretele din spate este acoperit frecvent cu un strat gros de gheață, problema trebuie remediată.

Ușa frigiderului nu se închide corect

cum-setezi-frigiderul-pe-canicula

O ușă care nu se închide etanș permite aerului cald și umed să pătrundă constant în frigider. Acest lucru înseamnă că aparatul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține temperatura, iar cantitatea de condens poate crește considerabil.

Verifică dacă:

  • ușa se închide complet;
  • rafturile sunt montate corect;
  • garnitura este curată;
  • garnitura nu este crăpată sau desprinsă;
  • frigiderul este așezat corect și ușa nu rămâne ușor întredeschisă.

Test simplu pentru garnitură

Poți verifica garnitura ușii cu o foaie de hârtie. Introdu foaia între garnitură și rama frigiderului și închide ușa. Dacă foaia poate fi trasă foarte ușor din mai multe puncte, este posibil ca etanșarea să nu mai fie corespunzătoare.

Ai pus mâncare fierbinte în frigider

Introducerea alimentelor foarte calde în frigider poate crește rapid temperatura și umiditatea din interior. Aburul rezultat se condensează pe suprafețele reci, iar cantitatea de apă din frigider crește. În plus, alimentele fierbinți obligă aparatul să funcționeze mai intens pentru a readuce temperatura la nivelul normal.

Deschizi foarte des ușa frigiderului

De fiecare dată când deschizi ușa, aerul rece din interior este înlocuit parțial cu aerul mai cald din încăpere. Într-o bucătărie foarte caldă sau umedă, efectul poate fi și mai vizibil. Dacă ușa este deschisă frecvent, poate apărea mai mult condens, iar frigiderul va trebui să lucreze mai mult pentru a menține temperatura.

Se formează prea multă gheață

Dacă observi un strat gros de gheață în interiorul frigiderului sau în zona congelatorului, poate exista o problemă de dezghețare. La unele aparate, sistemul automat de dezghețare topește periodic gheața acumulată. Apa rezultată este evacuată prin sistemul de drenaj.

Dacă acest mecanism nu funcționează corect, gheața se poate acumula, iar apa poate ajunge în locuri în care nu ar trebui. În cazul unui frigider cu sistem No Frost, acumularea repetată și importantă de gheață nu ar trebui ignorată.

Unde se adună apa în frigider și ce poate însemna

Locul în care observi apa poate oferi indicii importante despre cauză.

Apă pe rafturi

Dacă vezi picături pe rafturi sau pe peretele din spate, cauza poate fi condensul excesiv, temperatura prea scăzută, introducerea alimentelor calde sau deschiderea frecventă a ușii.

Apă sub sertarele de legume

Aceasta este o situație foarte frecventă și poate indica un orificiu de drenaj înfundat. Curățarea acestuia poate rezolva problema, dacă nu există o altă defecțiune.

Apă pe fundul frigiderului

Apa care se adună în partea de jos poate proveni tot din drenajul blocat. Verifică mai întâi orificiul de evacuare și zona din jurul acestuia.

Apă pe podea

Dacă apa ajunge în exteriorul frigiderului, situația trebuie verificată mai atent. Poate fi vorba despre o problemă a sistemului de drenaj, a tăviței de colectare sau, în anumite situații, despre o defecțiune tehnică.

Cum rezolvi rapid problema

Înainte de a apela la un specialist, poți face câteva verificări simple:

  1. Scoate alimentele din zona în care s-a acumulat apa.
  2. Șterge complet interiorul frigiderului.
  3. Verifică orificiul de drenaj.
  4. Curăță-l cu apă călduță, fără să folosești obiecte ascuțite.
  5. Verifică temperatura setată.
  6. Uită-te dacă există un strat neobișnuit de gheață.
  7. Verifică garnitura ușii.
  8. Asigură-te că nimic nu împiedică închiderea ușii.
  9. Mută alimentele care ating peretele din spate.
  10. Observă dacă problema reapare după curățare.

Când trebuie să chemi un specialist

Nu toate problemele frigiderului pot fi rezolvate simplu. Este recomandat să apelezi la un tehnician dacă apa continuă să se acumuleze după curățarea drenajului sau dacă apar și alte simptome.

Fii atentă în special dacă:

  • frigiderul nu mai răcește suficient;
  • congelatorul nu mai îngheață corespunzător;
  • se formează constant cantități mari de gheață;
  • apar zgomote neobișnuite;
  • compresorul funcționează aproape continuu;
  • apa ajunge frecvent pe podea;
  • garnitura nu mai poate fi etanșată;
  • apare un miros neobișnuit.

Nu încerca să desfaci componentele electrice sau sistemul frigorific dacă nu ai pregătirea necesară. Unele intervenții trebuie realizate numai de persoane calificate.

Cum previi apariția apei în frigider

Pericolul din frigiderul tău

Prevenția este mai simplă decât repararea unei probleme deja instalate. O întreținere regulată poate contribui la buna funcționare a aparatului și poate prelungi durata de utilizare.

Curăță periodic interiorul

Șterge rafturile, sertarele și pereții interiori. Resturile alimentare nu trebuie lăsate să ajungă în zona de drenaj.

Verifică garnitura ușii

Curăță garnitura și urmărește dacă prezintă fisuri, deformări sau zone desprinse.

Nu supraîncărca frigiderul

Lasă aerul rece să circule între produse și nu bloca gurile de ventilație.

Păstrează temperatura recomandată

Nu seta frigiderul la o temperatură extrem de scăzută doar pentru că afară este foarte cald. Respectă recomandările producătorului și urmărește comportamentul aparatului.

Nu pune alimente foarte fierbinți în frigider

Lasă preparatele să se răcorească în condiții sigure înainte de depozitare.

Verifică periodic sistemul de drenaj

O verificare simplă a orificiului de scurgere poate preveni acumularea apei în partea de jos a aparatului.

Sfaturi pentru buna funcționare a frigiderului

Un frigider funcționează cel mai bine atunci când este curat, bine organizat și nu este solicitat inutil. Evită să lași ușa deschisă perioade lungi, verifică periodic garnitura și nu bloca spațiile prin care circulă aerul rece. Astfel, nu vei mai găsi apa în frigider.

Curăță interiorul în mod regulat și acordă atenție orificiului de drenaj, mai ales dacă observi picături de apă sau umezeală neobișnuită. Nu înghesui alimentele și păstrează-le în recipiente bine închise, pentru a limita transferul de umiditate și mirosuri.

În același timp, urmărește orice schimbare în modul în care funcționează aparatul. Un frigider care începe să facă zgomote neobișnuite, să formeze prea multă gheață, să funcționeze aproape continuu sau să nu mai răcească suficient poate avea nevoie de o verificare tehnică.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
GSP.ro
Chinezii au oferit imaginile zilei! Scenografie impresionantă pentru un român » 7 goluri și două eliminări în duelul cu Stanciu
Chinezii au oferit imaginile zilei! Scenografie impresionantă pentru un român » 7 goluri și două eliminări în duelul cu Stanciu
Click.ro
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Citește și...
Cine este Kimi Antonelli, puștiul de 20 de ani care a spulberat recordurile din Formula 1! Pariul de geniu al lui Toto Wolff a rescris istoria
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Clădirea bântuită din Chişinău, în care ar fi fost sacrificată o copilă
Ce se întâmplă dacă apare mucegai în casă și îl ignori
Ce este sarea Epsom și la ce poate fi folosită în gospodărie
Ce condimente se pun la murături
ANM anunță ploi de peste 50 l/mp și strat de zăpadă de până la 25 cm: cinci județe, sub cod galben de vreme severă până duminică dimineață
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. "Dumnezeu poartă de grijă!" Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV
Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. "Dumnezeu poartă de grijă!" Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV
Cine e iubitul Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Denis Bătrînu este videograf și are o relație specială cu fiul artistei
Cine e iubitul Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Denis Bătrînu este videograf și are o relație specială cu fiul artistei
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu
Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu
Horoscop săptămânal 2–8 noiembrie 2026. Două zodii au noroc la bani, iar o alta primește o veste care îi schimbă planurile!
Horoscop săptămânal 2–8 noiembrie 2026. Două zodii au noroc la bani, iar o alta primește o veste care îi schimbă planurile!
Horoscop 2 noiembrie 2026. Zodiile care vor avea parte de o dezamăgire la început de săptămână
Horoscop 2 noiembrie 2026. Zodiile care vor avea parte de o dezamăgire la început de săptămână
Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”
Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”
Horoscop 1 noiembrie 2026. Un adevăr incomod poate schimba planurile a două zodii
Horoscop 1 noiembrie 2026. Un adevăr incomod poate schimba planurile a două zodii
Observator News
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
Libertatea pentru Femei
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Sorin Grindeanu, naş de botez în familia lui Alfred Simonis, dar cine este și cu ce se ocupă nașa Mihaela Grindeanu? „Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar certați. Suntem..."
Sorin Grindeanu, naş de botez în familia lui Alfred Simonis, dar cine este și cu ce se ocupă nașa Mihaela Grindeanu? „Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar certați. Suntem..."
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cancerul de colon crește alarmant la o categorie neașteptată de pacienți. Cazurile s-au înmulțit de șase ori, iar medicii caută explicații
Cancerul de colon crește alarmant la o categorie neașteptată de pacienți. Cazurile s-au înmulțit de șase ori, iar medicii caută explicații
Cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu peste un an înainte de diagnostic. Inteligența artificială a descoperit semne invizibile pentru medici
Cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu peste un an înainte de diagnostic. Inteligența artificială a descoperit semne invizibile pentru medici
Cât timp poți păstra carnea în congelator fără să-și piardă gustul. Greșeala care îi poate schimba textura
Cât timp poți păstra carnea în congelator fără să-și piardă gustul. Greșeala care îi poate schimba textura
Trei zodii lasă în urmă o perioadă grea de la 1 noiembrie 2026. Urmează o schimbare majoră!
Trei zodii lasă în urmă o perioadă grea de la 1 noiembrie 2026. Urmează o schimbare majoră!
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Libertatea
Schimbare la taloanele de pensii, în noiembrie. Cum arată taloanele mov cu cod QR pe care le vor primi pensionarii
Schimbare la taloanele de pensii, în noiembrie. Cum arată taloanele mov cu cod QR pe care le vor primi pensionarii
ANM anunță ploi de peste 50 l/mp și strat de zăpadă de până la 25 cm: cinci județe, sub cod galben de vreme severă până duminică dimineață
ANM anunță ploi de peste 50 l/mp și strat de zăpadă de până la 25 cm: cinci județe, sub cod galben de vreme severă până duminică dimineață
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
National Geographic a desemnat destinațiile anului 2027, iar una dintre ele se află la 700 km de România: „Un sat pescăresc mic, dar plin de farmec”
National Geographic a desemnat destinațiile anului 2027, iar una dintre ele se află la 700 km de România: „Un sat pescăresc mic, dar plin de farmec”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton