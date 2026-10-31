De ce se adună apă în frigider – cauze și rezolvare rapidă

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Apa care se adună în interiorul frigiderului nu trebuie ignorată, chiar dacă, la prima vedere, poate părea doar o neplăcere minoră. În multe situații, poate fi o problemă simplă, pe care o poți remedia singură în câteva minute. Alteori însă, apa poate indica o defecțiune care necesită intervenția unui specialist.

De aceea, este important să observi unde se adună apa în frigider, cât de multă este și când apare. O peliculă fină de apă pe peretele din spate poate avea o explicație normală, în timp ce apa care se scurge pe podea sau se acumulează constant în partea de jos a frigiderului poate indica o problemă care trebuie rezolvată cât mai repede.

De ce apare apa în frigider

În timpul funcționării, frigiderul produce în mod natural condens. Aerul cald și umed care intră în interior atunci când deschizi ușa intră în contact cu suprafețele reci, iar vaporii de apă se transformă în picături. Într-un frigider care funcționează corect, această apă este colectată și evacuată printr-un mic orificiu de drenaj. De acolo, apa ajunge într-o tavă situată în apropierea compresorului, unde se evaporă treptat.

Problemele apar atunci când apa nu mai poate fi evacuată corespunzător. Orificiul de scurgere se poate înfunda cu resturi alimentare, gheață sau murdărie, iar condensul începe să se acumuleze în interior. În alte cazuri, cauza poate fi temperatura setată incorect, deschiderea frecventă a ușii, o garnitură deteriorată sau chiar o defecțiune tehnică.

Orificiul de scurgere este înfundat

Una dintre cele mai frecvente cauze pentru care se adună apă în frigider este înfundarea orificiului de drenaj.

Acesta se află, de regulă, pe peretele din spate al frigiderului, în partea inferioară, sub zona în care se formează condensul. Poziția exactă diferă însă de la un model la altul.

În timp, în orificiu pot ajunge:

firimituri;

resturi de legume sau fructe;

particule de mâncare;

praf și murdărie;

depuneri;

gheață.

Atunci când apa nu mai are pe unde să se scurgă, aceasta rămâne pe fundul frigiderului sau ajunge sub sertarele pentru legume și fructe.

Cum cureți orificiul de scurgere

În primul rând, scoate alimentele din zona respectivă și curăță peretele din spate. Dacă vezi orificiul de drenaj, verifică dacă este blocat. Poți folosi un instrument subțire, special conceput pentru curățarea orificiului, dacă acesta a fost furnizat împreună cu frigiderul. Toarnă apoi cu grijă o cantitate mică de apă pentru a verifica dacă aceasta se scurge.

Dacă apa nu circulă și orificiul pare blocat în profunzime, nu forța. În această situație, este mai sigur să consulți manualul aparatului sau să apelezi la un specialist.

Temperatura din frigider este prea scăzută

O altă explicație pentru acumularea apei poate fi temperatura setată prea jos. Când frigiderul este foarte rece, umezeala se poate transforma în gheață pe peretele din spate. Atunci când ciclul de răcire se oprește, gheața se topește, iar apa rezultată ar trebui să se scurgă prin orificiul de drenaj.

Dacă se formează prea multă gheață, cantitatea de apă rezultată poate fi mai mare decât cea pe care sistemul de drenaj o poate gestiona în mod normal.

Verifică setarea temperaturii și consultă recomandările producătorului pentru modelul tău. În general, frigiderul trebuie menținut suficient de rece pentru siguranța alimentelor, fără a funcționa inutil la temperaturi foarte scăzute. Dacă observi că peretele din spate este acoperit frecvent cu un strat gros de gheață, problema trebuie remediată.

Ușa frigiderului nu se închide corect

O ușă care nu se închide etanș permite aerului cald și umed să pătrundă constant în frigider. Acest lucru înseamnă că aparatul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține temperatura, iar cantitatea de condens poate crește considerabil.

Verifică dacă:

ușa se închide complet;

rafturile sunt montate corect;

garnitura este curată;

garnitura nu este crăpată sau desprinsă;

frigiderul este așezat corect și ușa nu rămâne ușor întredeschisă.

Test simplu pentru garnitură

Poți verifica garnitura ușii cu o foaie de hârtie. Introdu foaia între garnitură și rama frigiderului și închide ușa. Dacă foaia poate fi trasă foarte ușor din mai multe puncte, este posibil ca etanșarea să nu mai fie corespunzătoare.

Ai pus mâncare fierbinte în frigider

Introducerea alimentelor foarte calde în frigider poate crește rapid temperatura și umiditatea din interior. Aburul rezultat se condensează pe suprafețele reci, iar cantitatea de apă din frigider crește. În plus, alimentele fierbinți obligă aparatul să funcționeze mai intens pentru a readuce temperatura la nivelul normal.

Deschizi foarte des ușa frigiderului

De fiecare dată când deschizi ușa, aerul rece din interior este înlocuit parțial cu aerul mai cald din încăpere. Într-o bucătărie foarte caldă sau umedă, efectul poate fi și mai vizibil. Dacă ușa este deschisă frecvent, poate apărea mai mult condens, iar frigiderul va trebui să lucreze mai mult pentru a menține temperatura.

Se formează prea multă gheață

Dacă observi un strat gros de gheață în interiorul frigiderului sau în zona congelatorului, poate exista o problemă de dezghețare. La unele aparate, sistemul automat de dezghețare topește periodic gheața acumulată. Apa rezultată este evacuată prin sistemul de drenaj.

Dacă acest mecanism nu funcționează corect, gheața se poate acumula, iar apa poate ajunge în locuri în care nu ar trebui. În cazul unui frigider cu sistem No Frost, acumularea repetată și importantă de gheață nu ar trebui ignorată.

Unde se adună apa în frigider și ce poate însemna

Locul în care observi apa poate oferi indicii importante despre cauză.

Apă pe rafturi

Dacă vezi picături pe rafturi sau pe peretele din spate, cauza poate fi condensul excesiv, temperatura prea scăzută, introducerea alimentelor calde sau deschiderea frecventă a ușii.

Apă sub sertarele de legume

Aceasta este o situație foarte frecventă și poate indica un orificiu de drenaj înfundat. Curățarea acestuia poate rezolva problema, dacă nu există o altă defecțiune.

Apă pe fundul frigiderului

Apa care se adună în partea de jos poate proveni tot din drenajul blocat. Verifică mai întâi orificiul de evacuare și zona din jurul acestuia.

Apă pe podea

Dacă apa ajunge în exteriorul frigiderului, situația trebuie verificată mai atent. Poate fi vorba despre o problemă a sistemului de drenaj, a tăviței de colectare sau, în anumite situații, despre o defecțiune tehnică.

Cum rezolvi rapid problema

Înainte de a apela la un specialist, poți face câteva verificări simple:

Scoate alimentele din zona în care s-a acumulat apa. Șterge complet interiorul frigiderului. Verifică orificiul de drenaj. Curăță-l cu apă călduță, fără să folosești obiecte ascuțite. Verifică temperatura setată. Uită-te dacă există un strat neobișnuit de gheață. Verifică garnitura ușii. Asigură-te că nimic nu împiedică închiderea ușii. Mută alimentele care ating peretele din spate. Observă dacă problema reapare după curățare.

Când trebuie să chemi un specialist

Nu toate problemele frigiderului pot fi rezolvate simplu. Este recomandat să apelezi la un tehnician dacă apa continuă să se acumuleze după curățarea drenajului sau dacă apar și alte simptome.

Fii atentă în special dacă:

frigiderul nu mai răcește suficient;

congelatorul nu mai îngheață corespunzător;

se formează constant cantități mari de gheață;

apar zgomote neobișnuite;

compresorul funcționează aproape continuu;

apa ajunge frecvent pe podea;

garnitura nu mai poate fi etanșată;

apare un miros neobișnuit.

Nu încerca să desfaci componentele electrice sau sistemul frigorific dacă nu ai pregătirea necesară. Unele intervenții trebuie realizate numai de persoane calificate.

Cum previi apariția apei în frigider

Prevenția este mai simplă decât repararea unei probleme deja instalate. O întreținere regulată poate contribui la buna funcționare a aparatului și poate prelungi durata de utilizare.

Curăță periodic interiorul

Șterge rafturile, sertarele și pereții interiori. Resturile alimentare nu trebuie lăsate să ajungă în zona de drenaj.

Verifică garnitura ușii

Curăță garnitura și urmărește dacă prezintă fisuri, deformări sau zone desprinse.

Nu supraîncărca frigiderul

Lasă aerul rece să circule între produse și nu bloca gurile de ventilație.

Păstrează temperatura recomandată

Nu seta frigiderul la o temperatură extrem de scăzută doar pentru că afară este foarte cald. Respectă recomandările producătorului și urmărește comportamentul aparatului.

Nu pune alimente foarte fierbinți în frigider

Lasă preparatele să se răcorească în condiții sigure înainte de depozitare.

Verifică periodic sistemul de drenaj

O verificare simplă a orificiului de scurgere poate preveni acumularea apei în partea de jos a aparatului.

Sfaturi pentru buna funcționare a frigiderului

Un frigider funcționează cel mai bine atunci când este curat, bine organizat și nu este solicitat inutil. Evită să lași ușa deschisă perioade lungi, verifică periodic garnitura și nu bloca spațiile prin care circulă aerul rece. Astfel, nu vei mai găsi apa în frigider.

Curăță interiorul în mod regulat și acordă atenție orificiului de drenaj, mai ales dacă observi picături de apă sau umezeală neobișnuită. Nu înghesui alimentele și păstrează-le în recipiente bine închise, pentru a limita transferul de umiditate și mirosuri.

În același timp, urmărește orice schimbare în modul în care funcționează aparatul. Un frigider care începe să facă zgomote neobișnuite, să formeze prea multă gheață, să funcționeze aproape continuu sau să nu mai răcească suficient poate avea nevoie de o verificare tehnică.

Foto: Shutterstock

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