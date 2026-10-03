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Ce înseamnă cifrele de pe încărcătorul telefonului (W, A, V) și cum alegi corect

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Dacă te-ai uitat vreodată la încărcătorul telefonului și ai văzut inscripții precum 5V/2A, 9V/2,22A, 20W, 45W sau 67W, probabil te-ai întrebat ce înseamnă toate aceste cifre și dacă este important să alegi un anumit încărcător pentru telefonul tău.

În urmă cu 5-10 ani, alegerea era ceva mai simplă. Telefoanele veneau, în general, cu încărcătorul în cutie, iar utilizatorul îl conecta la priză și nu trebuia să își bată prea mult capul cu specificațiile tehnice.

Astăzi, însă, multe telefoane noi nu mai includ adaptorul de priză, iar pe piață există încărcătoare de 20W, 25W, 30W, 45W, 67W, 100W sau chiar mai puternice. Dar mai mulți wați înseamnă automat că telefonul se încarcă mai repede? Și este periculos să folosești un încărcător mai puternic decât cel cu care a venit telefonul? Iată ce trebuie să știi înainte să cumperi un încărcător nou.

De ce telefoanele moderne nu mai vin cu încărcător în cutie

În urmă cu câțiva ani era aproape imposibil să cumperi un telefon nou fără să găsești în cutie și adaptorul de priză. Situația s-a schimbat însă treptat. Apple a renunțat la adaptorul de alimentare inclus în cutia iPhone începând cu generațiile recente, explicând decizia prin obiectivele sale de mediu și prin faptul că mulți utilizatori au deja încărcătoare acasă. Samsung a adoptat, de asemenea, această strategie pentru telefoanele Galaxy și spune explicit că eliminarea încărcătoarelor din cutie contribuie la reducerea deșeurilor electronice și a duplicării inutile a accesoriilor.

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Un alt motiv este standardizarea. Multe telefoane moderne folosesc USB-C, ceea ce înseamnă că același adaptor poate fi utilizat pentru mai multe dispozitive: telefon, căști, tabletă, smartwatch sau chiar laptop. Astfel, producătorii susțin că utilizatorii nu mai au nevoie să primească un încărcător nou cu fiecare telefon. Există însă și un avantaj pentru cumpărător: dacă ai deja un adaptor bun și compatibil, îl poți folosi în continuare cu telefonul nou.

Ce tipuri de încărcătoare pentru telefon există astăzi

În prezent, pe piață găsești mai multe categorii de încărcătoare.

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Încărcătorul clasic, cu fir

Este varianta obișnuită în care adaptorul se conectează la priză, iar cablul face legătura dintre încărcător și telefon. Avantajul principal este eficiența. Încărcarea prin cablu este, în general, mai rapidă decât cea wireless și oferă mai puține pierderi de energie.

Încărcătorul rapid

Încărcătoarele rapide pot furniza o putere mai mare decât modelele clasice. În funcție de telefon și de tehnologia acceptată, acestea pot avea 20W, 25W, 30W, 45W, 67W sau mai mult. Important este că telefonul decide câtă energie poate primi. Dacă ai un adaptor de 100W, dar telefonul suportă maximum 25W, acesta nu va primi automat 100W.

Apple, de exemplu, recomandă pentru încărcarea rapidă a anumitor iPhone-uri adaptoare USB-C compatibile cu USB Power Delivery, iar necesarul de putere diferă în funcție de model.

Încărcătorul wireless

În acest caz, telefonul este așezat pe o suprafață specială, fără să fie conectat direct prin cablu. Există standarde precum Qi și Qi2, iar unele telefoane au propriile sisteme de încărcare wireless rapidă. Avantajul este comoditatea, însă încărcarea wireless poate produce mai multă căldură și poate fi mai lentă decât cea prin cablu, în funcție de dispozitivele folosite.

Ce înseamnă W, V și A pe încărcător

Cele mai importante trei valori sunt W, V și A.

W – wații

W înseamnă wați și indică puterea. Cu cât numărul de wați este mai mare, cu atât încărcătorul poate furniza mai multă putere, dacă și telefonul este capabil să o accepte.

De exemplu:

  • 5W – încărcare lentă;
  • 10W – încărcare obișnuită;
  • 20W – încărcare rapidă pentru numeroase telefoane;
  • 25W-30W – încărcare rapidă pe multe modele;
  • 45W-67W – încărcare rapidă avansată;
  • 100W – putere mare, întâlnită inclusiv la încărcătoare pentru laptopuri și unele telefoane compatibile.

Puterea se calculează simplificat astfel: W = V × A

De exemplu, un încărcător care oferă 9V și 2A poate furniza aproximativ 18W.

V – volții

V înseamnă volți și reprezintă tensiunea electrică. Pe încărcătoare poți vedea mai multe valori de tensiune, de exemplu: 5V, 9V, 12V, 15V sau 20V.

Un adaptor modern poate modifica tensiunea furnizată în funcție de dispozitiv și de protocolul de încărcare. Nu trebuie să alegi însă tensiunea „după ochi”. Telefonul și încărcătorul trebuie să fie compatibile.

A – amperii

A înseamnă amperi și reprezintă intensitatea curentului electric. Pe etichetă poți întâlni valori precum:

  • 1A;
  • 2A;
  • 2,22A;
  • 3A;
  • 5A.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât adaptorul poate furniza un curent mai mare în condițiile prevăzute de specificațiile sale. În practică, pentru utilizatorul obișnuit, cel mai important este să urmărească puterea în wați și compatibilitatea încărcătorului cu telefonul, nu să încerce să aleagă separat V și A.

Dacă am un încărcător de 100W, îmi încarc telefonul cu 100W?

Nu neapărat. Aceasta este una dintre cele mai frecvente confuzii. Un adaptor de 100W poate furniza până la 100W, dar telefonul va lua doar puterea pe care o acceptă. De exemplu, dacă telefonul este proiectat pentru încărcare la maximum 25W, un adaptor de 100W nu îl va transforma într-un telefon care se încarcă la 100W. De aceea, nu trebuie să alegi neapărat cel mai puternic încărcător pe care îl găsești. Mai important este să alegi unul compatibil cu telefonul și cu standardul de încărcare pe care acesta îl folosește.

Ce este USB-C și de ce a devenit atât de important

Ce înseamnă cifrele de pe încărcătorul telefonului (W, A, V) și cum alegi corect

USB-C este tipul de conector devenit foarte răspândit pentru telefoanele moderne. Avantajul său este că mufa este reversibilă și poate fi folosită pentru alimentare, transfer de date și, în funcție de dispozitiv și cablu, pentru puteri mai mari.

Samsung explică faptul că USB-C a devenit standard pe dispozitivele sale și că această compatibilitate permite utilizarea unor încărcătoare existente cu telefoanele mai noi. Totuși, faptul că două cabluri au mufă USB-C nu înseamnă că sunt identice. Există cabluri capabile să suporte puteri și viteze de transfer diferite. Pentru încărcarea rapidă, trebuie să verifici și specificațiile cablului.

Cum alegi corect încărcătorul telefonului

Cel mai simplu este să începi cu specificațiile producătorului telefonului.

Verifică:

  1. Puterea maximă de încărcare acceptată de telefon.
  2. Tipul de port, de obicei USB-C.
  3. Protocolul de încărcare rapidă acceptat.
  4. Puterea cablului.
  5. Certificările și standardele de siguranță ale încărcătorului.

Nu cumpăra un adaptor doar pentru că scrie pe el „100W” sau „super fast charging”. Un încărcător bun trebuie să fie compatibil cu telefonul și să respecte standardele de siguranță. Samsung recomandă utilizarea încărcătoarelor și accesoriilor compatibile și avertizează asupra produselor necertificate sau contrafăcute, care pot provoca probleme pe termen lung.

Încărcătorul mai puternic strică bateria?

În mod normal, nu, dacă este un încărcător compatibil și de calitate. Telefonul și încărcătorul comunică pentru a stabili ce putere poate fi furnizată. Așadar, un adaptor de 65W nu înseamnă că un telefon care acceptă 25W va primi automat 65W. Problema este mai degrabă folosirea unor produse ieftine, contrafăcute, deteriorate sau incompatibile.

În plus, căldura este unul dintre factorii importanți care contribuie la îmbătrânirea bateriei. Google recomandă evitarea supraîncălzirii telefonului în timpul încărcării, iar sistemele moderne pot reduce sau opri temporar încărcarea atunci când temperatura devine problematică.

Cât timp trebuie să încarci telefonul pentru a proteja bateria

Nu există o regulă de tipul „telefonul trebuie încărcat exact două ore”. Telefoanele moderne folosesc baterii litiu-ion și sisteme care controlează automat încărcarea. De aceea, nu este nevoie să aștepți ca bateria să ajungă la 0% înainte să o încarci.

De fapt, încărcările parțiale sunt perfect normale. Apple precizează că o încărcare parțială nu dăunează bateriei și explică faptul că un ciclu de încărcare se referă la consumarea cumulată a 100% din capacitatea bateriei, nu neapărat la o singură încărcare de la 0 la 100%. Pentru utilizarea de zi cu zi, este mai bine să nu transformi bateria într-un joc permanent de „0%–100%”.

Este bine să lași telefonul la încărcat peste noapte?

Telefoanele moderne au sisteme de protecție care controlează încărcarea, astfel că lăsarea telefonului conectat nu înseamnă că bateria continuă să primească energie la aceeași intensitate după ce ajunge la 100%. Totuși, pentru sănătatea bateriei, producătorii au introdus funcții speciale care reduc perioada petrecută la încărcare completă.

Funcția Încărcare optimizată a bateriei poate opri temporar încărcarea în jurul valorii de 80% și o poate finaliza înainte de momentul în care utilizatorul obișnuiește să scoată telefonul din priză. Google oferă, la rândul său, funcții de încărcare adaptivă și posibilitatea de a limita încărcarea la 80% pe anumite modele Pixel.

Regula de 80% pentru o baterie mai sănătoasă

Dacă vrei să prelungești cât mai mult durata de viață a bateriei, evitarea menținerii îndelungate la 100% poate fi utilă. Nu înseamnă că trebuie să scoți telefonul din priză exact la 80% în fiecare zi.

Dacă ai nevoie de autonomie maximă, îl poți încărca la 100%. Însă dacă stai aproape de o priză și nu ai nevoie de întreaga capacitate, o limită de 80% poate reduce solicitarea bateriei pe termen lung. Pe modelele compatibile, atât Apple, cât și Google oferă funcții pentru limitarea încărcării sau optimizarea momentului în care bateria ajunge la 100%.

De asemenea, nu e bine să laşi telefonul la încărcat noaptea.

Ce să faci pentru ca bateria telefonului să țină mai mult

Câteva obiceiuri simple pot ajuta bateria să își păstreze capacitatea mai mult timp:

  • Evită temperaturile foarte ridicate, mai ales în timpul încărcării.
  • Nu ține telefonul sub pernă sau într-un spațiu în care căldura nu se poate disipa.
  • Folosește un încărcător și un cablu de calitate.
  • Nu aștepta obligatoriu ca bateria să ajungă la 0%.
  • Activează funcția de încărcare optimizată dacă telefonul o oferă.
  • Folosește limita de 80% dacă ai această opțiune și nu ai nevoie zilnic de autonomie maximă.
  • Nu cumpăra încărcătoare contrafăcute doar pentru că sunt mai ieftine.
  • Verifică dacă adaptorul și cablul sunt compatibile cu puterea necesară telefonului.
  • Dacă telefonul se încălzește foarte tare în timpul încărcării, oprește încărcarea și verifică problema.
  • Nu folosi cabluri deteriorate, cu fire expuse sau mufe deformate.

Foto: Shutterstock





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Libertatea
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