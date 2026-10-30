Andreea Popescu a furat startul sărbătorilor de iarnă. Influencerița a împodobit bradul de Crăciun

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La doar două luni de la mutarea într-un penthouse cu patru dormitoare, Andreea Popescu a intrat deja în spiritul sărbătorilor. Influencerița a decorat bradul de Crăciun împreună cu copiii ei, creând o atmosferă festivă.

Andreea Popescu a împodobit bradul

Andreea Popescu a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă, chiar dacă acestea sunt la două luni distanță. Recent mutată într-un penthouse spectaculos, influencerița a decis să marcheze începutul noii etape din viața sa împodobind bradul de Crăciun alături de cei trei copii ai săi.

Imaginile festive, publicate de vedetă pe rețelele sociale, au atras imediat atenția fanilor.

Bradul artificial, cu un aspect natural, a fost decorat cu luminițe sclipitoare și ornamente atent alese, creând o atmosferă caldă și magică în livingul spațios.

„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a mărturisit Andreea Popescu, entuziasmată de noul său început.

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Cine plătește chiria influenceriței

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu s-a mutat într-un penthouse, cu chirie. Deși locuiește acolo cu copiii ei, influencerița nu plătește singură chiria, fostul soț fiind cel cu care împarte suma.

„Nu am spus niciodată, dar este în chirie, nu este cumpărat. S-a speculat că mi-am cumpărat penthouse-ul. Aș vrea la un moment dat să mi-l cumpăr. Există această posibilitate și îmi doresc. E o casă mult mai mare. E greu să menții viața pe care tatăl le-o oferă copiilor. Fac niște eforturi pentru a nu fi acest dezechilibru. Rareș mă ajută cu jumătate de chirie”, a declarat Andreea Popescu la Fresh by Unica.

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În același timp, influencerița a explicat că ea nu a avut niciun beneficiu după divorț, plecând din casa în care a locuit cu Rareș Cojoc, doar cu un bagaj.

„Eu nu am plecat cu nimic și lucrul ăsta vreau cumva să îl lămuresc, că ba s-a speculat că așa, ba s-a speculat. Eu am plecat cu bagajul, atât. Am intrat în energia aia a bărbatului, adică mă simțeam…de aceea, nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani de zile independentă financiar”, a precizat Andreea Popescu.

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Sursă foto: Instagram

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