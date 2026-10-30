Andreea Popescu a furat startul sărbătorilor de iarnă. Influencerița a împodobit bradul de Crăciun

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La doar două luni de la mutarea într-un penthouse cu patru dormitoare, Andreea Popescu a intrat deja în spiritul sărbătorilor. Influencerița a decorat bradul de Crăciun împreună cu copiii ei, creând o atmosferă festivă.
Andreea Popescu a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă, chiar dacă acestea sunt la două luni distanță. Recent mutată într-un penthouse spectaculos, influencerița a decis să marcheze începutul noii etape din viața sa împodobind bradul de Crăciun alături de cei trei copii ai săi.
„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a mărturisit Andreea Popescu, entuziasmată de noul său început.
După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu s-a mutat într-un penthouse, cu chirie. Deși locuiește acolo cu copiii ei, influencerița nu plătește singură chiria, fostul soț fiind cel cu care împarte suma.
„Nu am spus niciodată, dar este în chirie, nu este cumpărat. S-a speculat că mi-am cumpărat penthouse-ul. Aș vrea la un moment dat să mi-l cumpăr. Există această posibilitate și îmi doresc. E o casă mult mai mare. E greu să menții viața pe care tatăl le-o oferă copiilor. Fac niște eforturi pentru a nu fi acest dezechilibru. Rareș mă ajută cu jumătate de chirie”, a declarat Andreea Popescu la Fresh by Unica.
În același timp, influencerița a explicat că ea nu a avut niciun beneficiu după divorț, plecând din casa în care a locuit cu Rareș Cojoc, doar cu un bagaj.
„Eu nu am plecat cu nimic și lucrul ăsta vreau cumva să îl lămuresc, că ba s-a speculat că așa, ba s-a speculat. Eu am plecat cu bagajul, atât. Am intrat în energia aia a bărbatului, adică mă simțeam…de aceea, nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani de zile independentă financiar”, a precizat Andreea Popescu.
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