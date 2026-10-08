Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Rareș Cojoc după divorț: „Ne străduim”

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După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu se concentrează pe carieră și familie. Cu 17 kilograme în minus, vedeta își împarte viața între trei copii și o agendă plină.

Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Rareș Cojoc după divorț

Andreea Popescu a trecut printr-o transformare semnificativă după divorțul de Rareș Cojoc. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, artista a vorbit deschis despre provocările vieții de mamă singură, cariera ei dinamică și relația actuală cu fostul soț.

„Mă crezi că eu nu mă văd atât de sexy? Nu mă văd, nu. Nu fac mari eforturi, ar trebui să mă reapuc de sală. La un moment dat dădusem jos 20 de kilograme. Acum 17, că am pus 3. Dar mă bucur că reușesc să mă mențin. Ce mănânc? Prostii. Foarte multe prostii mănânc”, a mărturisit Andreea pentru WOWbiz.ro.

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„Ne străduim să fim părinți buni”

Cu trei copii de crescut, Andreea jonglează între carieră și viața de familie. „Mi-e un pic dificil să le împart în mod egal când sunt copiii în săptămâna când sunt la mine, pentru că viața mea este destul de dinamică, muncesc și mă întrețin singură și atunci trebuie să… Nah, nu am un job de la 9:00 la 17:00. E destul de complicat, dar încerc să fac față”, a explicat ea.

În ciuda provocărilor, Andreea și Rareș au reușit să păstreze o relație armonioasă pentru binele copiilor lor. „Copiii sunt bine, da. Sunt bine. Ne străduim să fim părinți buni, să le creăm sentimentul ăla că încă suntem o familie pentru ei, adică în momentele importante suntem acolo pentru ei. De exemplu, cum a fost începutul anului școlar, pentru că ei au început mai devreme că sunt la o școală britanică, am fost la deschidere, i-am dus împreună, i-am luat împreună. La fel zilele de naștere, sărbătorile. Și suntem într-un punct foarte bun eu cu Rareș acum. Ne înțelegem foarte bine și mă bucur enorm”, a adăugat ea pentru Libertatea.

Foto: Instagram

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