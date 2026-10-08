Ema, soția lui Lucian Viziru, declarații tăioase după ce a fost eliminată de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

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Ema, soția lui Lucian Viziru, a fost eliminată de la MasterChef, în ediția din 6 octombrie. Totul s-a întâmplat după proba sub presiune, când chefii au gustat preparatele concurenților și au văzut că diferențele dintre ei sunt foarte mici. Ema Petre Viziru a făcut declarații tăioase după ce a fost eliminată din concurs.

Ema Petre Viziru, eliminată de la MasterChef

Recent intrată în lumea mondenă, soția lui Lucian Viziru a decis să încerce o experiență nouă. Deși a preferat până acum să stea departe de reflectoare, Ema a decis să accepte o provocare și s-a înscris la MasterChef.

În ediția din 6 octombrie, aceasta a fost eliminată după ce chefii au observat că rizotto-ul pe care aceasta l-a pregătit nu era gătit suficient.

Ea a explicat că a participat la emisiune pentru că îi place să gătească și adoră noi provocări.

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„Mie îmi place să gătesc. De la 12-13 ani, cred că am început să-mi descoper pasiunea. Acesta e hobby-ul meu. Și la toate mesele de sărbători, toți prietenii vin la noi, iar eu gătesc pentru toți.

La aproape 50 de ani, pur și simplu am vrut să încerc ceva nou, am vrut să văd dacă încă mai am pofta aia de viață. Am vrut să arăt și altor oameni, nu neapărat femei, că nu e niciodată târziu să-ți urmezi pasiunea”, a spus Ema pentru Click!.

Ea a spus că MasterChef a reprezentat un pariu personal pentru ea și că a vrut să își demonstreze că poate trece de frica de camere.

„Nu știu dacă o să am vreo dată restaurat sau o să lucrez într-o bucătărie profesională. Mi-aș dori să am însă da, chiar am un proiect în lucru în sensul acesta, despre care o să vorbim mai încolo însă, pentru că acest proiect e acum la statut de idee. E vorba mai degrabă despre niște cine private, mai mult tot așa, pe spectacol, cum ne place nouă.

MasterChef a fost un pariu personal cu mine că pot. Am vrut să-mi demonstrez că pot să trec de frica de cameră, de frica de vorbit. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu prea mai e nimic de dovedit la 50 de ani.

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Pentru că, gândește-te, am avut ocazia 16 de ani de zile să mă expun, să apar la tv, ca soție a lui Lucian. Însă acum am vrut să mă cunoască lumea oarecum și pe mine Ema, nu doar pe soția lui Lucian Viziru. Și asta a fost o chestie unde Lucian nu prea avea loc”, a explicat ea.

Ema Viziru: „Există oameni pe care nu vreau să îi mai văd”

Ema a explicat că i-a plăcut cel mai mult de chef Florin Dumitrescu, însă îi apreciază pe toți cei trei bucătari de la MasterChef. Mai mult, ea a declarat că există și persoane din competiție pe care nu ar vrea să le revadă niciodată.

„Chef-ul meu favorit, a fost și cel cu care am lucrat cel mai mult: Florin Dumitrescu. Cu restul n-am prea interacționat foarte mult. Dar îi respect pe toți, îi admir, ca oameni sunt extraordinari și ne-au ajutat foarte mult. Au fost tot timpul lângă noi, deși sunt foarte stricți, așa și trebuie. Și am învățat foarte multe de la ei. După experiența MasterChef am învățat că îmi place să vorbesc, îmi place să încerc lucruri noi (…)

Nu, nu e în cazul de dușmani! Dușmanii înseamnă o risipă de energie și eu n-am energie pentru așa ceva. În schimb, am rămas cu 4-5 prieteni pe care vreau să-i mai văd, cu care vreau să construiesc lucruri împreună. Dar, într-adevăr, există și oameni pe care nu vreau să-i mai văd nici în poze. Dar, asta e!”, a mai spus soția artistului.

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