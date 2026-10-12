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Mariusz Komenda, fostul concurent de la MasterChef Polonia care a cucerit publicul prin pasiunea sa culinară, a încetat din viață la vârsta de doar 44 de ani. Fostul semifinalist al show-ului s-a stins din viață după o luptă cruntă, purtată de-a lungul câtorva luni, împotriva unei forme agresive de cancer cerebral.

Tragica veste a fost confirmată oficial de echipa de producție a postului TVN, rețeaua de televiziune care difuzează emisiunea. Reprezentanții canalului au transmis un mesaj profund de condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare, aducând un ultim omagiu omului care a adus atât de mult entuziasm în bucătăria emisiunii.

Lupta cruntă cu un diagnostic devastator

Parcursul dramatic al lui Mariusz Komenda a început la debutul acestui an, când starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. În luna ianuarie, bucătarul a ajuns de urgență la spital, cadrele medicale suspectând inițial un accident vascular cerebral. Investigarea amănunțită a scos însă la iveală o realitate mult mai sumbră, fiind diagnosticat cu gliom, o tumoare cerebrală malignă.

Bucătarul a ales să fie deschis cu susținătorii săi și a povestit pe rețelele de socializare despre momentul în care viața i s-a schimbat radical. El a mărturisit pe pagina sa de Instagram despre șocul trăit în spital, dezvăluind că „am crezut că este doar o criză temporară. Din păcate, realitatea s-a dovedit a fi mult mai dură. În urma unor analize detaliate, am primit diagnosticul.” În încercarea de a învinge boala, Komenda a fost supus la două operații majore pe creier, urmate de ședințe chinuitoare de radioterapie și un program intens de recuperare medicală.

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Omagii din partea echipei MasterChef și a celor dragi

Mariusz Komenda a devenit o figură îndrăgită de publicul polonez în anul 2019, când a participat la cel de-al optulea sezon al competiției MasterChef Polonia. Acolo, el a reușit să impresioneze juriul și să avanseze până în faza semifinalelor datorită talentului său incontestabil și energiei pozitive pe care o emana.

Postul TVN a evocat amintirea fostului concurent într-un comunicat preluat de publicațiile poloneze Do Rzeczy și Onet, menționând că „cu mare tristețe am primit vestea morții lui Mariusz Komenda. Mariusz a făcut parte din familia MasterChef. Ne vom aminti de el ca de un om plin de pasiune, energie și dragoste pentru gătit.” Colegii de producție și-au exprimat regretul profund pentru dispariția sa timpurie, adăugând că „este greu să găsim cuvinte pentru a ne exprima durerea. Suntem alături de familia sa, de cei dragi și de toți cei care au avut ocazia să-l cunoască. Mariusz, ne vei lipsi foarte mult.”

Foto – Instagram

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