Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, pasiune neașteptată la 21 de ani. David a intrat pe mâna unei legende a boxului românesc. „Îi place foarte mult!”

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Perioadă plină de satisfacții pentru Iuliana Marciuc și Adrian Enache, care își văd fiul făcând pași importanți spre o carieră independentă. Fiul lor, David, care se pregătește să împlinească vârsta de 21 de ani pe 28 octombrie, se află temporar în România, unde urmează un program riguros de pregătire profesională și personală.

Tânărul îmbină orele de muncă din cadrul unui internship de marketing online cu o nouă pasiune extrem de solicitantă: antrenamentele zilnice de box alături de fostul campion mondial Leonard Doroftei.

Pasiune neașteptată: Antrenamente de box cu o legendă a sportului românesc

Student în anul al treilea de facultate, David își petrece primul semestru al anului universitar la București, unde respectă un program zilnic strict între orele 10:00 și 18:00. Deși activitatea sa din cadrul agenției de marketing nu este remunerată, Iuliana Marciuc apreciază faptul că fiul ei acumulează experiență practică și dă dovadă de o seriozitate exemplară. Pe lângă muncă, tânărul a surprins pe toată lumea cu disciplina cu care se dedică sportului de performanță.

„Mă bucur foarte mult că este foarte serios, pentru că nu numai că merge la treabă, cum spune el, dar aproape în fiecare zi merge și la box. Și face box cu Leonard Doroftei! Îi place foarte mult. Este noua lui preocupare și noua lui pasiune”, a declarat Iuliana Marciuc, pentru click.ro.

Prezentă la activitățile de zi cu zi ale fiului său, vedeta de televiziune observă îndeaproape cum David își extinde cunoștințele practice pe teren: „Internshipul nu este cu bani, dar important este că are un program, un program pe care îl respectă. Este foarte serios. Astăzi mi-a povestit că a fost și la niște filmări, un soi de making-of al filmărilor pe care le face agenția de marketing online unde lucrează el. Face totul cu plăcere. Să vedem spre ce drum se va duce”.

Un nou capitol departe de casă: Din februarie, David pleacă la Porto

Anii de studiu și independența l-au schimbat vizibil pe fiul celor doi artiști, devenind un tânăr matur și asumat. Cu toate acestea, perioada petrecută în familie este una limitată, deoarece din luna februarie a anului viitor David își va continua studiile în Portugalia, în cadrul celui de-al doilea semestru universitar.

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Părinții săi privesc cu emoție această nouă etapă din viața lui, dar îi susțin necondiționat deciziile. „Este acasă, pentru că face un internship la o firmă de marketing online. Este în anul trei și prima parte a anului este în România, iar partea a doua a anului va fi în Porto. De ce Porto, nu mă întreba, nu știu de ce a ales asta! Asta a ales și abia aștept, bineînțeles, să-l însoțesc și eu puțin, puțin măcar”, a explicat prezentatoarea TV.

Progresul și maturizarea lui David sunt motive de bucurie zilnică în casă, Iuliana subliniind evoluția sa: „Este bărbat, da, se vede! Este foarte responsabil în tot ceea ce face și asta mă bucură foarte mult. Suntem foarte mândri de el”. Vedeta a detaliat și structura academică pe care fiul ei o urmează: „În februarie pleacă. Este semestrul doi. El face patru ani și un singur an de master. Cei care fac trei ani fac doi ani de master”.

Aniversare de 21 de ani și bucuria momentelor petrecute în familie

Înainte de plecarea în Portugalia, familia se pregătește pentru un moment festiv deosebit. Pe 28 octombrie, David va împlini 21 de ani, ocazie cu care părinții săi vor organiza o sărbătoare specială, chiar dacă detaliile nu au fost încă stabilite complet.

„Va face 21 de ani pe 28 octombrie. Urmează să fie sărbătorit! Nu știm încă cum”, a mărturisit Iuliana Marciuc.

Prezentatoarea se bucură din plin de această perioadă din an și de prezența fiului ei acasă, păstrând o stare de spirit optimistă și luminoasă: „Culorile sunt vesele, de vară. Întâmpinăm toamna prelungind vara din suflete”.

Foto – Facebook

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