Ce se întâmplă dacă apare mucegai în casă și îl ignori

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Petele de mucegai care apar pe pereții din baie sau bucătărie pot părea, la început, doar o problemă estetică. În realitate, în spatele unei pete negre sau verzi se poate ascunde o problemă de umezeală care afectează locuința, dar mai grav este că îți poate afecta sănătatea, căile respiratorii și plămânii.

Riscul de a descoperi mucegai în casă este mai mare în sezonul rece și umed, când aerisirea este mai dificilă, iar condensul se formează mai ușor. Totodată, petele ascunse de mucegai se dezvoltă rapid în timpul iernii și apar la suprafață. Iată ce se întâmplă dacă apare mucegai în casă, ce soluții trebuie să folosești și cum poți preveni această problemă care poate declanșa probleme cronice de sănătate.

De ce apare mucegai în casă

Mucegaiul apare atunci când sporii de fungi din mediul înconjurător găsesc condiții favorabile pentru dezvoltare. Sporii de mucegai există în mod natural în aer și în mediul înconjurător, însă problema apare atunci când ajung pe suprafețe umede și rămân acolo suficient timp pentru a se multiplica.

Una dintre cele mai frecvente cauze este umiditatea excesivă. Condensul format pe ferestre și pereți, infiltrațiile de apă, țevile fisurate care pierd apă, uscarea hainelor în interior, lipsa unei ventilații corespunzătoare sau dușurile frecvente fără aerisirea băii pot crea mediul ideal pentru mucegai.

În sezonul rece, fenomenul poate deveni mai evident. Pereții exteriori sunt mai reci, iar aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețele reci. Se formează astfel condens, iar dacă umezeala se menține, în timp pot apărea petele caracteristice.

Este important de înțeles că simpla ștergere a petelor de mucegai cu o lavetă nu rezolvă întotdeauna problema. Dacă sursa umezelii rămâne, mucegaiul poate reveni după câteva zile sau săptămâni.

Ce este, de fapt, mucegaiul de pe pereți

Mucegaiul nu este doar o „murdărie” care s-a depus pe perete. Este o formă de fungi care se dezvoltă sub forma unor filamente microscopice, numite hife, și care poate produce spori.

Culoarea petei nu este suficientă pentru a determina tipul de mucegai. Acesta poate fi negru, verde, gri, alb sau chiar portocaliu, în funcție de specie și de suprafața pe care se dezvoltă. Uneori, ceea ce se vede la suprafață reprezintă doar o parte din problemă. Mucegaiul se poate dezvolta în spatele tapetului, în materiale poroase, în gips-carton, în jurul ferestrelor sau în zone ascunse unde există umezeală.

De aceea, atunci când apare o pată persistentă, este important să fie căutată cauza. Dacă există infiltrații sau condens permanent, problema nu va fi rezolvată doar prin curățarea peretelui.

Cât de periculos este mucegaiul din locuință

Prezența mucegaiului nu înseamnă automat că o persoană sănătoasă se va îmbolnăvi. Totuși, expunerea la spații umede și mucegăite poate provoca sau agrava anumite simptome respiratorii și alergice, în special la persoanele sensibile. Sporii și alte particule eliberate de mucegai pot ajunge în aer și pot fi inhalați. Unele persoane pot avea nas înfundat, strănut, iritații ale ochilor, tuse, senzație de gât iritat sau respirație șuierătoare.

Persoanele cu alergii sau care suferă de astm bronșic sunt mult mai vulnerabile. În cazul lor, expunerea la mucegai poate contribui la agravarea simptomelor și poate face mai dificil controlul astmului. Există și situații mai rare, în special la persoanele cu sistem imunitar sever compromis sau cu anumite afecțiuni pulmonare, în care anumite mucegaiuri pot provoca infecții fungice. Aceste cazuri nu trebuie însă confundate cu reacțiile obișnuite la mucegai întâlnite în locuințe.

Ce boli și probleme de sănătate poate favoriza mucegaiul

Mucegaiul din locuință este asociat în primul rând cu probleme respiratorii și reacții alergice. Expunerea poate contribui la apariția sau agravarea rinitei alergice, a simptomelor de astm și a iritațiilor de la nivelul nasului, gâtului și ochilor.

În cazul persoanelor sensibile, simptomele pot deveni mai evidente atunci când petrec multe ore într-o încăpere afectată și se pot ameliora după ce părăsesc mediul respectiv.

Tusea persistentă, nasul înfundat, strănutul repetat, senzația de apăsare în piept sau respirația șuierătoare nu trebuie puse automat pe seama mucegaiului, deoarece pot avea numeroase alte cauze. Dar, dacă simptomele persistă, este recomandată o discuție cu medicul.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor care au deja probleme respiratorii. Pentru acestea, reducerea expunerii la mucegai și menținerea unei locuințe uscate și bine ventilate sunt măsuri importante.

Ce se întâmplă dacă ignori petele de mucegai

Ignorarea unei pete mici poate părea lipsită de consecințe, dar problema se poate extinde. Mucegaiul are nevoie de umezeală pentru a se dezvolta, iar dacă aceasta este constantă, colonia poate crește și poate apărea în zone din ce în ce mai mari. În timp, pot fi afectate finisajele, vopseaua, tapetul și anumite materiale de construcție. Petele se pot înmulți, iar mirosul specific de umezeală poate deveni persistent.

Mai important, dacă mucegaiul este ignorat, este posibil să nu fie identificată cauza reală: o infiltrație, o problemă la instalația sanitară, o ventilație insuficientă sau o problemă de condens. Cu cât problema este descoperită mai târziu, cu atât curățarea și repararea pot deveni mai dificile și mai costisitoare. Iar sănătatea ta, a copiilor și chiar a animalelor de companie este în pericol.

Cât de repede se răspândește mucegaiul

Nu există un interval universal în care mucegaiul se răspândește, deoarece viteza de dezvoltare depinde de umiditate, temperatură, tipul suprafeței și disponibilitatea nutrienților. În condiții favorabile, mucegaiul se poate dezvolta rapid. O zonă mică, aparent neimportantă, poate deveni mult mai extinsă dacă peretele rămâne umed.

Sporii pot fi transportați prin curenții de aer, iar perturbarea unei colonii de mucegai prin frecare sau curățare necorespunzătoare poate dispersa particule în încăpere.

Din acest motiv, nu este recomandat să răzuiești agresiv o suprafață mare afectată, mai ales într-o încăpere închisă, fără protecție și fără să rezolvi mai întâi sursa umezelii.

Cum poți curăța mucegaiul cu oțet

Pentru suprafețe mici și neporoase, unele persoane folosesc oțet alb ca soluție de curățare. Acesta are proprietăți antimicrobiene și poate fi util pentru anumite tipuri de mucegai de la suprafață. Oțetul poate fi aplicat pe suprafața afectată și lăsat să acționeze înainte de curățare, însă eficiența sa nu este garantată pentru toate tipurile de mucegai și pentru toate materialele.

Este important să nu amesteci oțetul cu alte produse de curățare. În special, nu trebuie combinat cu înălbitorul pe bază de clor, deoarece pot rezulta gaze periculoase. De asemenea, oțetul nu rezolvă cauza. Dacă peretele continuă să fie umed, mucegaiul poate reapărea indiferent cât de bine este curățată suprafața.

Cum poți să folosești clorul împotriva mucegaiului

Produsele comerciale pe bază de clor sunt utilizate frecvent pentru curățarea mucegaiului de pe anumite suprafețe dure și neporoase. Ele pot distruge mucegaiul de la suprafață, însă nu reprezintă o soluție universală.

Clorul nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru materiale poroase, deoarece problema poate pătrunde mai adânc în material. În aceste situații, curățarea suprafeței poate să nu fie suficientă.

Dacă folosești un produs comercial împotriva mucegaiului, citește cu atenție eticheta și respectă instrucțiunile producătorului. Aerisește foarte bine încăperea, poartă echipamentul de protecție recomandat și nu combina niciodată produse de curățare între ele.

Cum previi reapariția mucegaiului

Cel mai eficient mod de a preveni apariţia mucegaiului este să reduci umezeala. Aerisește zilnic camerele, în special baia și bucătăria, și folosește ventilatorul sau sistemul de evacuare atunci când gătești ori faci duș. Evită să usuci cantități mari de haine în camere slab ventilate și verifică periodic țevile, robinetele și zonele din jurul ferestrelor.

Dacă observi condens frecvent pe geamuri sau pereți umezi, problema trebuie investigată. Un dezumidificator poate fi util în anumite locuințe, dar nu înlocuiește repararea unei infiltrații. Mobila lipită complet de pereții exteriori poate împiedica circulația aerului. Lasă un mic spațiu între mobilier și perete pentru o ventilare mai bună.

Când este nevoie de un specialist

Nu toate situațiile pot fi rezolvate cu o sticlă de oțet sau cu un produs din supermarket. Dacă suprafața afectată este mare, mucegaiul revine constant, există infiltrații sau mirosul de umezeală persistă, este indicat să fie identificată cauza de către un specialist. În multe cazuri, cea mai bună soluție este anveloparea pereților casei, pe exterior, cu materiale care previn umezeala și infiltrațiile de apă.

Aceeași recomandare este valabilă dacă mucegaiul apare în gips-carton, sub tapet, în tavane sau în alte materiale poroase care nu pot fi curățate corespunzător. Dacă în locuință există persoane cu astm, alergii importante sau imunitate sever compromisă, este cu atât mai important ca expunerea să fie redusă și problema să fie remediată cât mai repede.

Mucegaiul nu trebuie doar ascuns

O pată acoperită cu vopsea poate dispărea temporar din punct de vedere vizual, însă umezeala din spatele ei poate continua să existe. De aceea, zugrăvirea fără rezolvarea cauzei este, de multe ori, doar o soluție de moment.

Mucegaiul trebuie privit ca un semnal că în locuință există o problemă care merită investigată. Curățarea suprafeței este doar primul pas. Controlul umidității, repararea infiltrațiilor, aerisirea corectă și menținerea unui mediu uscat sunt măsurile care ajută cel mai mult la prevenirea reapariției.

În concluzie, nu orice pată de mucegai reprezintă un pericol grav pentru sănătate, dar nici nu ar trebui ignorată. Cu cât problema este observată și rezolvată mai devreme, cu atât sunt mai mici șansele ca mucegaiul să se extindă, să deterioreze locuința sau să contribuie la apariția unor probleme respiratorii și alergice.

Foto: Shutterstock

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