  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Utilizări mai puțin știute ale frunzelor de dafin

Utilizări mai puțin știute ale frunzelor de dafin

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Pune frunze de dafin în punga cu orez! Vei fi surprinsă să observi ce aromă plăcută are orezul, dacă adaugi câteva frunze de dafin. Este un condiment excelent atât pentru orezul uscat, cât și pentru orezul gătit. Menține orezul gustos și ține departe insectele care ar putea infesta orezul din cămară. Află și alte utilizări mai puțin știute ale frunzelor de dafin!

Frunzele de dafin sunt folosite în special în bucătărie, unde dau savoare preparatelor din carne, orez sau legume. Gustul lor este inconfundabil, o combinație subtilă de cuișoare, nucșoară și note mentolate. Gospodinele știu că frunzele de dafin se folosesc cu moderație. Dacă pui o cantitate prea mare în mâncare, ele pot da un gust amărui și neplăcut.

Dar, dincolo de bucătărie, frunzele de dafin pot avea numeroase utilizări surprinzătoare. Din cele mai vechi timpuri, frunzele veșnic verzi ale dafinului au fost apreciate pentru aroma lor deosebită și se foloseau în ritualuri religioase, dar și în diverse leacuri și ceaiuri vindecătoare. În plus, ele au capacitatea de a îndepărta insectele și dănătorii din bucătărie, astfel că sunt adesea folosite pentru a păstra mai mult timp orezul, fasolea sau grâul.

Frunzele de dafin – compoziție, beneficii și utilizări

frunzele-de-dafin-uscate
frunzele-de-dafin-uscate

Apreciate din cele mai vechi timpuri pentru aroma lor intensă și pentru faptul că provin de la un arbore veșnic verde, frunzele de dafin (Laurus nobilis) sunt răspândite în special în zona mediteraneană, dar și în Asia și America. Indiferent de subspecie, frunzele își păstrează caracterul aromat și valoarea culinară.

Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
Recomandarea zilei

Din punct de vedere nutritiv, frunzele de laur conțin cantități moderate de vitamina C, vitamina A, riboflavină și vitamina B6, alături de minerale importante precum fierul, calciul, manganul și zincul. Totuși, cele mai valoroase componente sunt uleiurile aromatice. Aproximativ 1,3% din compoziția frunzelor este reprezentată de uleiuri volatile, eucaliptolul fiind dominant, alături de geraniol, linalol și acid lauric.

Prezența acestor uleiuri și a terpenilor explică gustul ușor amărui al frunzelor de dafin, care i-a făcut pe unii să le considere, în mod eronat, toxice. În realitate, ele sunt benefice și versatile, fiind utilizate nu doar în gastronomie, ci și în medicina naturistă, terapiile holistice sau industria cosmetică.

„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Recomandarea zilei

Mai mult, fructele dafinului sunt folosite pentru obținerea unui ulei esențial eficient împotriva durerilor de cap, inflamațiilor și infecțiilor respiratorii, iar lemnul fin al arborelui este apreciat chiar și în realizarea instrumentelor muzicale.

Cum este descrisă aroma frunzelor de dafin

Cât de aromate sunt frunzele de dafin? Poți afla acest lucru pur și simplu pregătind o infuzie din 4 – 5 frunze de dafin de bună calitate. Fierbe frunze de dafin într-un ibric plin de apă, timp de aproximativ cinci minute, apoi lasă-le la infuzat. Rezultatul este surprinzător!

Culoarea: Schimbarea este imediată. Apa capătă o nuanță aurie pală, semn că aromele s-au eliberat și s-au infuzat discret.

Aroma frunzelor de dafin: Parfumul infuziei din frunze de dafin este inconfundabil. Ba chiar o poți simți din cealaltă parte a bucătăriei. Apa cu frunze de dafin eliberează un parfum atât de plăcut încât ar putea fi folosit pentru a parfuma casa atunci când ai musafiri. Este o aromă lemnoasă, cu note de pin, ușor pământie, completată de accente erbacee și mentolate (deși dafinul nu face parte din familia mentei). Amintește de o plimbare printr-o pădure de conifere, într-o zi de octombrie: proaspătă, verde și liniștitoare.

Gustul: Degustarea apei infuzate cu frunze de dafin explică de ce acest ingredient este atât de iubit de bucătari din întreaga lume. Gustul este erbaceu, ușor amar, discret floral și cald, cu o notă fină de pin. Imaginează-ți oregano și cimbru combinate, dar cu o surpriză neașteptată: o ușoară tentă de mentă. Este acea notă profundă care face ca un sos de roșii cu dafin să fie atât de savuros când îl adaugi la o friptură de vită.

Cum verifici dacă frunzele de dafin mai sunt bune de consum

Poți identifica destul de ușor dacă frunzele de dafin sunt vechi sau nu mai sunt bune. Frunzele de dafin proaspete au o culoare verde intens și o aromă puternică. În timp, acestea își pierd culoarea vibrantă și capătă nuanțe de verde-oliv sau maroniu. De asemenea, aroma lor se estompează treptat.

O altă metodă este să fărâmițezi frunzele de dafin între degete. Dacă se rup sau se sfărâmă foarte ușor, este un semn clar că a venit momentul să cumperi frunze de dafin noi pentru gătit.

Utilizări mai puțin obișnuite ale frunzelor de dafin

Utilizări mai puțin știute ale frunzelor de dafin

Infuzarea uleiurilor pentru gătit

Chiar dacă frunzele de dafin și-au pierdut o parte din aromă, ele pot fi folosite în continuare la gătit, dar într-un mod diferit de cel obișnuit. Pune câteva frunze de dafin într-o sticlă cu ulei de gătit și lasă-le la infuzat timp de câteva zile. Frunzele vor elibera o aromă delicată, ușor amăruie și mentolată, iar uleiul obținut poate fi folosit în curry-uri, sosuri, salate sau preparate cu orez și legume.

Potpourri parfumat pentru casă

Imaginează-ți că intri în casă și te întâmpină un parfum blând și relaxant. Poți crea această atmosferă folosind frunze de dafin vechi. Amestecă-le cu petale de flori uscate, bețișoare de scorțișoară și cuișoare. Adaugă câteva picături de uleiuri esențiale pentru a intensifica aroma, apoi pune amestecul într-un bol decorativ sau într-un săculeț textil. Potpourri-ul va menține camera și bucătăria proaspete și plăcut parfumate.

Ceai de dafin pentru digestie

Ai avut probleme digestive sau te-ai simțit stresat în ultima vreme? Ceaiul de dafin te poate ajuta. Chiar și frunzele de dafin mai vechi pot fi folosite pentru a prepara această băutură reconfortantă. Fierbe 2–3 frunze de dafin în două căni de apă timp de 10–15 minute.

Strecoară ceaiul într-o cană și adaugă puțină miere. Pentru un plus de aromă, poți pune și câteva picături de suc de lămâie. Este băutura ideală pentru a-ți încheia o zi lungă și obositoare.

Frunzele de dafin sunt atât de bune pentru digestie, deoarece conțin o serie de enzime care ajută și la descompunerea anumitor proteine din leguminoase și carne. Acesta este motivul pentru care dafinul se adaugă în multe preparate pe bază de carne grasă și boabe. Mâncarea devine mai ușor de digerat, iar dafinul reduce efectele care provoacă balonare în cazul boabelor de fasole. Așadar, nu uita să adaugi frunze de dafin în oala cu fasole!

Amestec de condimente pentru parfumarea casei

Ai rămas fără odorizante de interior și urmează să primești musafiri? Este momentul perfect să folosești frunzele de dafin vechi. Poți crea un odorizant natural pentru casă din acest condiment. Combină frunze de dafin vechi cu bețișoare de scorțișoară, cuișoare, coji de portocală, coji de lămâie și puțin anason stelat.

Pune toate ingredientele într-o oală cu apă și lasă-le să fiarbă la foc mic. Fierberea lentă va elibera un parfum cald și condimentat, care va crea în locuință o atmosferă confortabilă și primitoare.

Repelent natural împotriva insectelor

Dacă te confrunți cu dăunători în bucătărie sau în casă, frunzele de dafin pot fi un aliat eficient. Așază frunze de dafin vechi în dulapuri, pe rafturile din bucătărie sau sub chiuvetă pentru a ține la distanță gândacii de bucătărie, furnicile și alte insecte. Zdrobește ușor frunzele înainte de a le pune într-un bol, pentru a elibera mai bine uleiurile naturale. Astfel, vei obține un repelent natural și ecologic pentru locuința ta.

Pune frunze de dafin în pungile cu orez sau cu boabe de fasole, ba chiar și în pungile cu făină sau cu mălai. Dacă ai provizii mai mari din aceste alimente și le consumi rar, există riscul să apară gărgărițe și gândăcei care se hrănesc cu boabe și mălai. Dar, dacă pui frunze de dafin zdrobite în aceste pungi, riscul să apară insecte nedorite este mult mai mic.

Parfum proaspăt pentru pantofi, ghete sau adidași

Frunzele de dafin sunt un remediu natural eficient împotriva mirosului neplăcut provocat de transpirație sau de umezeală. Pune câteva frunze uscate în pantofii sport, în ghete sau în cizmele umede de la zăpadă. Datorită uleiurilor aromatice, acestea absorb mirosurile neplăcute și lasă încălțămintea mai proaspătă.

Dacă pantofii s-au umezit din cauza ploii sau a zăpezii, lasă-i mai întâi să se usuce natural, într-un loc aerisit, ferit de surse directe de căldură, care pot deteriora materialul. Poți introduce în interior hârtie sau prosoape de hârtie pentru a absorbi excesul de umiditate, apoi adaugă frunzele de dafin. Pentru un efect mai puternic, schimbă frunzele la fiecare 1–2 zile și alternează purtarea încălțămintei, astfel încât să aibă timp suficient să se usuce complet.

Infuzie de dafin pentru mătreață

Infuzia de dafin poate fi un aliat de nădejde dacă te confrunți cu iritații ale scalpului și cu mătreață persistentă. După spălarea părului cu șamponul obișnuit, folosește o infuzie de dafin pentru clătirea finală. Prepar-o din aproximativ 20 de grame de frunze de dafin la 2 litri de apă fierbinte, acoperă vasul și lasă la infuzat timp de 20 de minute.

După aceea, descoperă oala și lasă lichidul să se răcească până ajunge la o temperatură confortabilă pentru scalp. Aplicată constant, această clătire poate calma pielea capului și reduce vizibil mătreața.

Evită spălarea zilnică a părului, deoarece poate irita suplimentar scalpul și stimula apariția mătreții, dar folosește infuzia de dafin după fiecare spălare. Folosește un șampon blând, fără sulfați agresivi, adaptat tipului tău de scalp.
Masează delicat pielea capului în timpul spălării pentru a îmbunătăți circulația și pentru a elimina celulele moarte. Masează delicat pielea capului și atunci când folosești infuzia din frunze de dafin. Folosită timp de 3 luni consecutiv, ea te va ajuta să scapi de mâncărimea specifică și de cojițele albe pe care le provoacă mătreața.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în platoul de la PRO TV, după ce emisiunea a fost scoasă de pe post. Imaginile care au emoționat pe toată lumea
Ce a făcut Cătălin Măruță în platoul de la PRO TV, după ce emisiunea a fost scoasă de pe post. Imaginile care au emoționat pe toată lumea
Fanatik
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Click.ro
Horoscop săptămâna 7-13 februarie. Cinci zodii vor trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste înainte de Valentine's Day 2026
Horoscop săptămâna 7-13 februarie. Cinci zodii vor trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste înainte de Valentine's Day 2026
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Citește și...
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Greșeala banală din baie care favorizează apariția mucegaiului. Ce să nu mai faci niciodată după duș
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
„Operațiunea Autobuzul”, deturnarea armată din Timiș ascunsă de cenzura comunistă, soldată cu morți și răniți
Cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. "America a venit cu mult aer proaspăt!" Ce spune despre viața sentimentală. "Iubirea nu se planifică, se întâmplă!"
Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. "America a venit cu mult aer proaspăt!" Ce spune despre viața sentimentală. "Iubirea nu se planifică, se întâmplă!"
Cum se menține în formă Marina Dina. Antrenoarea de yoga a dezvăluit ce dietă urmează
Cum se menține în formă Marina Dina. Antrenoarea de yoga a dezvăluit ce dietă urmează
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Elle
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Mario Fresh, criticat dur pe internet pentru despărțirea de Alexia Eram. Cum a reacționat artistul: „Evidențiază că vrei tu să fii...”
Mario Fresh, criticat dur pe internet pentru despărțirea de Alexia Eram. Cum a reacționat artistul: „Evidențiază că vrei tu să fii...”
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Horoscop 8 februarie 2026. Vești grozave! Se deschide poarta norocului pentru o zodie. Nu trebuie să rateze oportunitățile care se ivesc
Horoscop 8 februarie 2026. Vești grozave! Se deschide poarta norocului pentru o zodie. Nu trebuie să rateze oportunitățile care se ivesc
Babasha, concurent la “Desafio: Aventura”: “În fiecare zi spuneam că vreau acasă. Am plâns pe acolo…”/ Exclusiv
Babasha, concurent la “Desafio: Aventura”: “În fiecare zi spuneam că vreau acasă. Am plâns pe acolo…”/ Exclusiv
Imagini de colecție cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira
Imagini de colecție cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira
Nume unice alese de vedetele din România pentru copiii lor. Namiko, Nor și Roua, în topul celor mai deosebite prenume
Nume unice alese de vedetele din România pentru copiii lor. Namiko, Nor și Roua, în topul celor mai deosebite prenume
Observator News
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicii spun că există o modalitate simplă și naturală de a scădea rapid glicemia, fără pastile. Funcționează în câteva minute
Medicii spun că există o modalitate simplă și naturală de a scădea rapid glicemia, fără pastile. Funcționează în câteva minute
Studiu major despre statine: adevărul despre efectele adverse, dezvăluit
Studiu major despre statine: adevărul despre efectele adverse, dezvăluit
Consultații și analize gratuite pentru persoanele neasigurate în 2026. Lista completă publicată de CNAS
Consultații și analize gratuite pentru persoanele neasigurate în 2026. Lista completă publicată de CNAS
„Castrare chimică,” termenul care face bărbații să refuze tratament salvator pentru cancerul de prostată
„Castrare chimică,” termenul care face bărbații să refuze tratament salvator pentru cancerul de prostată
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Sunt colegi la TV, dar și familie în viața reală! Detaliul superb despre relația dintre Roxana Hulpe și Cosmin Stan. Puțini știu că prezentatorul este, de fapt, nașul de cununie al colegei sale de la știri. Acum fac echipă și într-un nou proiect
Sunt colegi la TV, dar și familie în viața reală! Detaliul superb despre relația dintre Roxana Hulpe și Cosmin Stan. Puțini știu că prezentatorul este, de fapt, nașul de cununie al colegei sale de la știri. Acum fac echipă și într-un nou proiect
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton