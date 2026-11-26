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Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, s-a căsătorit recent cu partenerul ei, Traian. La 53 de ani, antreprenoarea a marcat acest nou pas printr-o ceremonie religioasă și o petrecere la Palatul Snagov, într-un decor inspirat din anii ’20.

Cristina Bâtlan, primele declarații despre căsătoria cu Traian

Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, aceasta a povestit că pasul făcut nu a venit din teama de singurătate, ci din siguranța că a găsit persoana potrivită.

„Viața în doi este o viață diferită față de cea a fiecăruia dintre noi. Stă întotdeauna în mâinile noastre. Noi construim absolut tot ceea ce trăim în fiecare moment. Nu trebuie să alegem o viață în doi, pentru că ne simțim singure. Principiul care mi-a vindecat rănile din trecut este acela că întotdeauna suntem singuri: ne naștem singuri și murim singuri. Am fost confortabilă să trăiesc singură. Când l-am întâlnit pe Traian, am simțit că e omul perfect care se potrivește cu personalitatea mea. Ador, pur și simplu, să îl aud vorbind, fără să am nevoie să îmi ofere ceva. Când găsești persoana asta, este mai mult decât orice. L-am întrebat: «Tu cum simți?» și mi-a spus: «Simt că sunt acasă». Bineînțeles că a avut și alte relații, eu am avut alte relații, dar în momentul în care ne-am întâlnit, am știut că vrem să fim doar împreună”, a declarat ea.

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„Am ales să facem o petrecere pentru noi și prietenii noștri, nu nuntă”

Totodată, cei doi au ales să nu facă un eveniment clasic sau de formă, ci o reuniune restrânsă, la care au invitat strict persoanele pe care se pot baza în orice clipă.

„Am ales să facem o petrecere pentru noi și prietenii noștri, nu nuntă, pentru că oamenii pe care i-am invitat sunt oameni alături de care ne dorim să ne continuăm viața, pe care îi putem ajuta necondiționat și care ne vor ajuta necondiționat. În viață ai nevoie să vezi care sunt oamenii care la 2 noaptea îți răspund la telefon și spun: «da, sunt aici pentru tine»”, a adăugat Cristina Bâtlan.

Foto: Instagram

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