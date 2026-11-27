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Cu o carieră impresionantă de peste trei decenii pe scena muzicală din România, Monica Anghel (55 de ani) a vorbit deschis despre direcția în care se îndreaptă industria muzicală, despre iluzia succesului pe rețelele de socializare, dar și despre cum a învățat să ignore criticile legate de aspectul său fizic.

Monica Anghel, despre iluzia succesului pe rețelele de socializare

Într-o lume în care validarea pare să vină exclusiv din numărul de aprecieri și vizualizări din mediul online, Monica Anghel trage un semnal de alarmă asupra superficialității din muzica actuală. Artista consideră că mulți dintre tinerii aflați la început de drum își pierd autenticitatea încercând să urmeze aceleași tipare comerciale.

Cântăreața subliniază diferența majoră dintre viralitatea de moment pe platforme precum TikTok sau Instagram și longevitatea reală pe scenă, susținută de un public fidel.

„Nu mă deranjează nimic la artiștii din noua generație, dar toți fac piese la fel, toți vor să fie la fel, vocile lor sună cam la fel. Totul este superficial, nu mai au personalitate. Nu mi-am construit viața în funcție de social media. Nu am nici mulți, nici puțini urmăritori, nu am followeri cumpărați. Important este că eu sunt în regulă cu mine însămi. Eu am publicul meu și sala este plină. Nu are importanță câți urmăritori ai. Poți să ai milioane de followeri și să te trezești cu sala goală”, a declarat Monica Anghel pentru Cancan.

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Cum a gestionat artista criticile legate de aspectul fizic

Dincolo de observațiile legate de carieră, Monica Anghel a abordat și un subiect personal: presiunea publicului și comentariile răutăcioase privind greutatea sa.

După ce a reușit să slăbească 40 de kilograme și a obținut chiar și o certificare de instructor de fitness pentru a-și menține stilul de viață sănătos, artista mărturisește că a atins un nivel de maturitate emoțională care o protejează de judecățile celor din jur.

„Am slăbit 40 de kilograme și am făcut acest curs de instructor de fitness pentru mine, ca să nu fiu dependentă de altcineva și să pot face exerciții oricând. Am făcut-o ca să fiu într-o formă fizică bună și să mă simt bine. Lumea m-a judecat în față de nenumărate ori pentru felul în care arătam, dar nu m-a interesat. Nu mă interesează ce spun unii oameni, pentru că important este să fiu eu bine cu mine însămi”, a explicat artista.

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Indiferent de etapa în care s-a aflat, opiniile necerute nu au lipsit, însă Monica Anghel a învățat să pună pe primul loc liniștea sufletească și cercul restrâns de oameni apropiați.

„Atunci spuneau că sunt grasă, acum unii spun că sunt prea slabă. De ce nu mă interesează? Pentru că, dacă am nevoie de ceva, singurii oameni care îmi sunt alături sunt cei din familia mea și câțiva prieteni. În rest, fiecare își dă cu presupusul și discută pe la colțuri. Trăiesc în pace, armonie și echilibru cu mine însămi și sunt liniștită noaptea, când pun capul pe pernă, pentru că știu că nu fac rău nimănui”, a adăugat cântăreața.

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Sursă foto: Facebook

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