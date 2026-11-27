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Anca Serea a ajuns de urgență la spital după o perioadă solicitantă. Vedeta a povestit că simptomele alarmante au determinat-o să ceară ajutor medical, subliniind importanța sănătății și a odihnei.

Anca Serea, de urgență la spital

Anca Serea, o prezență constantă în mediul online și la evenimente publice, a trecut recent printr-o experiență medicală care a determinat-o să tragă un semnal de alarmă privind importanța sănătății. După o perioadă extrem de solicitantă, vedeta a ajuns de urgență la spital. Oboseala acumulată și responsabilitățile zilnice și-au spus cuvântul, corpul său dând semne clare că are nevoie de o pauză.

„Aseară corpul meu a spus STOP! Am început să nu îmi mai simt mâinile și picioarele și am ajuns la spital. Perfuzii, analize, investigații și multe întrebări”, a dezvăluit Anca Serea pe rețelele sociale, unde este urmărită de sute de mii de oameni.

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„Perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o reamintesc”

Incidentul a fost un semnal de alarmă pentru prezentatoare, care a recunoscut că trebuie să își regândească prioritățile și să pună sănătatea pe primul loc. Din cauza problemelor medicale, Anca a fost nevoită să își anuleze participarea la un eveniment mult așteptat de fiica sa, Leah. Totuși, sprijinul familiei i-a oferit puterea de a privi înainte cu optimism.

„Ieri, după o zi plină de emoții, drumuri, copii și responsabilități, am ajuns la camera de gardă. Au urmat perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o reamintesc: sănătatea trebuie să fie o prioritate! Îmi pare rău că nu am mai ajuns la târgul de Crăciun, dar dimineață Leah m-a luat în brațe și mi-a spus: Lasă, mami, mergem în weekend! Își dorește foarte mult să vadă cele șase tărâmuri magice ale labirintului. Așa că, weekendul acesta sigur ne vedem la West Christmas Market.”

Mesajul vedetei este unul clar și plin de emoție: „Aveți grijă de voi, nu amânați odihna și nu vă puneți mereu pe ultimul loc. Sănătatea este cea mai importantă!”.

Câți copii are Anca Serea

Anca Serea are doi copii, David și Sarah, din primul mariaj cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață la doar 36 de ani, în urma luptei cu leucemia. Alături de artistul Adi Sînă, Anca mai are patru copii, doi fii și două fiice, Noah, Ava, Moise și Leah.

Foto: Instagram

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