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George Simion este acuzat de instigare publică, dar susține că dosarul său este politic. Președintele Nicușor Dan a răspuns din Bruxelles că acuzațiile neprobate nu ar trebui luate în serios, subliniind importanța responsabilității în spațiul public.

Nicușor Dan, răspuns tăios pentru George Simion, după ce liderul AUR a reclamat că este victima unui dosar politic

Aflat joi seară la Conferința de alegeri a AUR Vâlcea, George Simion le-a mulțumit susținătorilor care l-au însoțit în cursul zilei la Parchetul General. Liderul AUR a afirmat ulterior că ar fi fost interceptat timp de o lună, împreună cu familia sa și alți lideri politici.

„Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliția politică. (…) Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârșit-o și timp de o lună de zile și eu și alți lideri suveraniști am fost ascultați. Toate telefoanele, telefoanele familiei, am fost monitorizați”, a transmis Simion.

George Simion: „Locatarul de la Cotroceni, încurcă-lume Nicuşor Dan, face declaraţii”

Simion susține că acuzațiile se bazează pe o simplă declarație politică și a adus în discuție situația lui Călin Georgescu: „Am făcut o declaraţie. O declaraţie politică. Nu ştiam că o declaraţie politică poate deveni motiv de urmărire penală. Am zis-o şi recent şi zic şi în faţa voastră astăzi în Vâlcea, eu consider că ceea ce trăim arată cât de adâncă a devenit criza democratică din România. Am ajuns într-un punct în care liderii opoziţiei sunt persecutaţi politic. Aţi văzut 55 de zile de arest pentru Călin Georgescu şi arestul continuă doar că este la domiciliu”.

În cadrul aceluiași eveniment, președintele AUR a lansat un atac direct la adresa lui Nicușor Dan: „Locatarul de la Cotroceni, încurcă-lume Nicuşor Dan, face declaraţii. A început să facă declaraţii în ultima vreme. Cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proşti sunt cei care l-au pus acolo”.

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George Simion: „Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică”

El a adăugat detalii despre momentul în care au fost rostite cuvintele vizate de anchetă: „Am devenit inculpat pentru o declaraţie politică făcută în martie 2025, când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă. Uite că un an şi jumate mai târziu, de când a început să glăsuiască Nicuşor Dan, şi-a adus aminte statul român de vorbele mele”.

George Simion a respins acuzațiile procurorilor, motivând că gestul său a fost doar o reacție de revoltă: „Eu astăzi am fost chemat în faţa procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor. (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”.

Simion: „Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi”

Totodată, președintele AUR a menționat că „o să fie trimitere în judecată foarte, foarte curând, e clar” și a dorit să clarifice un termen folosit în intervențiile sale:

„O să vorbesc în continuare despre nedreptăţi şi despre fiecare abuz pe care îl văd. Aşa că toţi cei care mă întreabă de acasă şi dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociţi care se cred stăpâni peste ţară şi peste noi. Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşilă pe ei şi să-i jupoi cum ne-au jupuit şi ei pe noi de 35 de ani”.

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Nicușor Dan: „Asta este evaluarea mea”

Întrebat despre aceste acuzații, președintele Nicușor Dan a arătat că nu acordă atenție afirmațiilor care nu se sprijină pe fapte verificabile.

„Eu am spus asta de mai multe ori și încerc să fiu cât de obiectiv pot să fiu, în momentul în care faci o afirmație, trebuie s-o probezi și în momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată serios. Eu așa mă raportez la oameni. Sunt oameni, sunt în contact cu oamenii, obțin informații, opinii de la ei față de cineva care, o dată, de două, de trei ori îmi spune niște bluf-uri care nu se confirmă, nu mai prea am ce să interacționez și cred că și societatea ar trebui să facă la fel. Adică trăim într-o lume complexă, care informația este esențială și trebuie să dăm credit celor care, când spun lucruri, se și întâmplă. Asta este evaluarea mea”, a spus Dan.

Foto: Facebook

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