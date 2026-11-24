Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristian Tudor Popescu critică dur strategiile lui George Simion și Călin Georgescu pentru atragerea electoratului și pe Nicușor Dan pentru că a evitat din nou să dea un calendar concret pentru publicarea raportului pe care îl promisese cu privire la anularea alegerilor din 2024.

Cristian Tudor Popescu comentează jocurile politice ale lui George Simion și Călin Georgescu și îl atacă dur pe Nicușor Dan

Cristian Tudor Popescu a comentat strategiile diferite pe care liderii politici George Simion și Călin Georgescu le folosesc pentru a câștiga simpatia electoratului, într-o intervenție la B1 TV, citată de HotNews.ro. Totodată, jurnalistul a criticat amânarea repetată a publicării raportului privind anularea alegerilor prezidențiale, promis de Nicușor Dan.

Într-o zi marcată de evenimente importante – plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu și conferința de presă organizată de liderii AUR, inclusiv George Simion – Popescu a observat o conexiune subtilă între acestea. La conferință, Simion a prezentat un raport propriu legat de anularea alegerilor din 2024, moment pe care CTP l-a descris drept „o mișcare propagandistică” menită să profite de situația creată de președintele Nicușor Dan.

„Nicușor Dan și-a bătut joc pur și simplu de o țară întreagă”

„Sunt tactici pe care le adoptă cei doi pentru a smulge voturi de la oameni, tactici diferite”, a spus Popescu. „George Simion putea să pună orice în așa-zisul său raport, absolut orice, acum, pentru că el are valoare prin faptul că Nicușor Dan și-a bătut joc pur și simplu de o țară întreagă, vreme de un an și jumătate, cât a tot zis că dă raportul publicității – și ne vine acum cu argumentul domnul Nicușor Dan că n-a avut timp să se ocupe de raport, ca și cum ar fi trebuit să îl facă el raportul (…), și nu organele responsabile.”

Citește și: Apelul la numărul de urgențe care a anunțat moartea lui Dudu Georgescu. Ce au descoperit polițiștii canadieni

Această amânare a fost subliniată și în conferința de presă din 10 noiembrie, în care Nicușor Dan a evitat să ofere un termen concret pentru publicarea documentului promis, deși a declarat că problema anulării alegerilor este din nou o prioritate pentru administrația sa. Potrivit lui Popescu, acest vid de comunicare este folosit de AUR pentru a-și promova propria agendă. „Vor fi destui care să ia de bun ce spune acolo Simion, în absența raportului oficial al lui Nicușor Dan”, a adăugat Popescu, citat de HotNews.ro. El a descris raportul lui Simion ca pe „o hârtie de înălțat zmeul”, care, de fapt, nu face decât să accentueze eșecul lui Nicușor Dan.

„Călin Georgescu este șeful lui Nicușor Dan, e peste el”

Cât despre Călin Georgescu, strategia sa a fost una complet diferită, iar Popescu a remarcat că acesta a evitat să menționeze numele altor politicieni în primele sale declarații după ieșirea din arest. „Călin Georgescu este șeful lui Nicușor Dan, e peste el, pentru că, probabil și cu aportul unor consilieri, care știu ce fac, a ales o cale net superioară. (…) Călin Georgescu n-a zis nimic de Bolojan, de Grindeanu, de Neacșu, de Nicușor Dan, n-a zis nimic, n-a pronunțat niciun nume”, a observat Popescu.

Gazetarul a subliniat că Georgescu folosește un discurs cu puternice conotații biblice, afirmând că fostul candidat la prezidențiale „a încercat prin astfel de sintagme să sugereze pe toate căile că el, Călin Georgescu, este noul, sau vechiul, Iisus venit pe Pământ a doua oară”. Refuzul său de a recunoaște justiția din România și referirile la „legile lui Dumnezeu” sunt, în opinia lui CTP, o tactică eficientă într-o țară unde „80% dintre români se declară creștini, mulți dintre ei fervenți, practicanți”.

Rămâne de văzut cum vor influența publicul aceste strategii diametral opuse ale celor doi politicieni în contextul alegerilor din 2024.

Foto: Shutterstock.com; Hepta.ro

Urmărește-ne pe Google News