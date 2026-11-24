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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu (54 ani), a participat la reuniunea Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin, unde a fost distinsă cu premiul „Women for Peace and Security”. Dincolo de recunoașterea internațională și de apariția vestimentară remarcată de public, șefa statului a susținut un discurs ferm privind riscurile de securitate din regiune și parcursul european al țării sale.

Maia Sandu, premiată de NATO la Berlin

Evenimentul din capitala Germaniei a reunit oficiali europeni și euroatlantici, iar prezența Maiei Sandu a atras atenția atât prin mesajele politice transmise, cât și prin stilul vestimentar adoptat. Președinta Republicii Moldova a optat pentru o ținută roșie, cu o croială clasică și linii simple, menținând linia aparițiilor sale publice sobre.

În cadrul sesiunii de la Berlin, Adunarea Parlamentară a NATO i-a acordat Maiei Sandu premiul „Women for Peace and Security”, o distincție instituită în anul 2021 pentru a recompensa femeile cu un rol activ în consolidarea păcii, a rezilienței democratice și a securității. Discursul de laudatio a fost rostit de Julia Klöckner, președinta Bundestagului german.

La preluarea trofeului, președinta Republicii Moldova a subliniat că această recunoaștere aparține tuturor celor care contribuie la stabilitatea țării.

„Accept cu recunoștință. Și, în numele numeroșilor oameni care au muncit pentru ca Republica Moldova să rămână sigură și liberă, aș dori să îi mulțumesc președintei Klöckner pentru cuvintele frumoase, precum și Germaniei, NATO și partenerilor Republicii Moldova pentru sprijinul acordat”, a declarat Maia Sandu.

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Avertismentul transmis Europei privind acțiunile Rusiei

De la tribuna reuniunii, Maia Sandu a analizat strategiile actuale ale Federației Ruse, făcând distincția între conflictul militar din Ucraina și așa-numitul război cognitiv purtat împotriva democrațiilor europene prin dezinformare, finanțări ilegale și campanii de influență electorală. Potrivit acesteia, obiectivul principal este erodarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

„Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei, dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a subliniat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a atras atenția asupra necesității unui răspuns ferm din partea statelor europene, avertizând că lipsa de reacție poate genera noi escaladări.

„Când dronele și rachetele rusești cad pe teritoriul nostru, asta nu mai înseamnă război hibrid. Rusia vrea să forțeze limitele. Trebuie să înțelegem că nu se va opri aici. Deci, trebuie să găsim modalități de a răspunde fără teama de escaladare. Când ezităm de teama escaladării, Moscova percepe reținerea noastră ca pe o invitație de a merge mai departe. Iar asta reprezintă o amenințare pentru cetățenii noștri”, a adăugat ea.

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Maia Sandu, despre obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028

Un alt punct central al vizitei la Berlin a vizat integrarea europeană a Republicii Moldova. Maia Sandu a reconfirmat obiectivul autorităților de la Chișinău de a finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, menționând că patru grupuri de capitole de negociere au fost deja deschise.

Referindu-se la neutralitatea constituțională a Republicii Moldova, președinta a explicat că acest statut nu exclude cooperarea internațională pentru consolidarea capacităților de apărare, în special în domeniul antiaerian, și a evidențiat rolul parteneriatului cu Germania și NATO.

„Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri ai noștri în domeniul apărării, ne sprijină pe drumul european și este o sursă importantă de investiții: companiile germane creează locuri de muncă sigure și bine plătite. Germania sprijină și proiecte în regiuni, precum cele de aprovizionare cu apă, și familiile vulnerabile la plata facturilor la energie. NATO ne ajută să ne întărim capacitățile de apărare în fața amenințărilor curente. Securitatea cetățenilor rămâne o prioritate. Lucrăm cu partenerii noștri pentru ca Moldova să fie mai bine apărată și să-și păstreze pacea în Uniunea Europeană”, a transmis Maia Sandu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook după eveniment.

Sursă foto: Facebook, Hepta

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