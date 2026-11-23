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Lee Fyer, un jucător de baschet în scaun rulant în vârstă de 26 de ani, care a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Paralimpice din 2024, a apărut în fața instanței fiind acuzat de 11 infracțiuni de viol, alături de alte fapte penale grave. Sportivul a pledat nevinovat la toate acuzațiile.

Atletul paralimpic Lee Fyer, acuzat de viol

Lee Fryer, medaliat cu argint la Campionatele Mondiale din 2023 și component al lotului britanic la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024, a fost audiat joi la Tribunalul Coroanei din Leeds (Leeds Crown Court). Tânărul în vârstă de 26 de ani se confruntă cu un total de 17 capete de acuzare, care vizează o perioadă de cinci ani, cuprinsă între mai 2021 și mai 2026, potrivit The Mirror.

Pe lângă cele 11 acuzații de viol, sportivul este cercetat și pentru filmare fără consimțământ în ipostaze intime, strangulare intenționată, agresiune soldată cu vătămări corporale, precum și pentru posesie de droguri de mare risc.

Audiat prin videoconferință, Fryer a ascultat toate acuzațiile citite în sala de judecată și a pledat nevinovat pentru fiecare dintre ele. Instanța a decis menținerea acestuia în arest preventiv, iar un proces care se va întinde pe durata a șapte zile a fost programat pentru anul viitor.

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Reacția oficialilor din sportul britanic

Problemele juridice ale sportivului au dus deja la excluderea sa din activitățile oficiale. Încă din luna iulie, Federația Britanică de Baschet în Scaun Rulant (British Wheelchair Basketball – BWB) l-a suspendat pe Lee Fryer „până la finalizarea anchetei”, invocând o „încălcare a codului de conduită”.

„Suntem la curent cu acuzațiile penale aduse împotriva lui Lee Fryer și recunoaștem gravitatea acestora. Încă din momentul arestării sale, el a fost exclus din Programul Marii Britanii și din toate activitățile Federației, în așteptarea rezultatului anchetei externe. Deoarece procedurile penale sunt în curs de desfășurare, ar fi nepotrivit să comentăm mai mult în acest moment”, a transmis un purtător de cuvânt al BWB.

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O poziție similară a fost adoptată și de Comitetul Paralimpic Britanic (ParalympicsGB), care a confirmat că a luat act de acuzații, dar a precizat că nu va face alte declarații pe durata procesului.

Lee Fryer și-a început cariera în baschetul în scaun rulant încă din perioada școlii, evoluând pentru echipele Wakefield Whirlwinds și Sheffield Steelers. După debutul la nivel de juniori la Campionatele Europene Under-22, a făcut pasul către echipa națională de seniori, alături de care a cucerit medalia de argint la Mondialele din 2023 și a concurat la Jocurile Paralimpice din 2024.

Sursă foto: Profimedia

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