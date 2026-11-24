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Jeanine Grasmeijer, campioană mondială la scufundări libere și deținătoare a două recorduri istorice, s-a stins din viață pe 16 noiembrie 2026, la doar 33 de ani. Performanțele sale au redefinit limitele acestui sport.

Jeanine Grasmeijer a murit la 33 de ani

Jeanine Grasmeijer s-a stins din viață la doar 33 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă. Recunoscută pentru curajul și determinarea sa, sportiva olandeză a cucerit inimile iubitorilor de sporturi extreme din întreaga lume. Vestea tristă a fost confirmată de familia sa pe 16 noiembrie 2026, iar comunitatea internațională din lumea sporturilor subacvatice deplânge pierderea unei adevărate pionere, relatează Golazo.ro.

Jeanine a intrat în istoria sportului ca fiind cea mai tânără femeie care a stabilit un record mondial la scufundări libere. În 2013, la doar 20 de ani, a reușit să atingă o adâncime de 90 de metri la un eveniment desfășurat în Kalamata, Grecia. Trei ani mai târziu, în 2016, performanțele sale au atins noi culmi: Grasmeijer a stabilit un al doilea record mondial, ajungând la o adâncime de 92 de metri în proba de imersiune liberă, reușind să se scufunde și să revină la suprafață în doar 3 minute și 46 de secunde.

Scufundarea liberă este o probă care cere o condiție fizică impecabilă și o stăpânire extraordinară a respirației, sportivii propulsându-se de-a lungul unei frânghii verticale, fără a folosi labe de înot. Jeanine Grasmeijer a dovedit o stăpânire de sine și o dedicare care au inspirat o întreagă generație de sportivi și admiratori ai acestui sport unic.

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„Nicio provocare nu era prea mare pentru ea”

Tatăl ei, Jan Grasmeijer, a transmis un mesaj emoționant, exprimând durerea familiei: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Jeanine Irina Grasmeijer pe 16 noiembrie 2026, la vârsta de 33 de ani. A fost o femeie iubitoare, veselă, întreprinzătoare și puternică. Nicio provocare nu era prea mare pentru ea, iar atunci când își stabilea un obiectiv, îl urmărea cu determinare. A lăsat o amprentă asupra vieților multor oameni, iar amintirea ei va rămâne pentru totdeauna alături de noi”.

Asociația Internațională pentru Dezvoltarea Scufundărilor Libere (AIDA) a adus, la rândul său, un omagiu acestei campioane. „Jeanine a devenit cea mai tânără femeie care a stabilit vreodată un record mondial la scufundări libere, după doar un an de la prima lecție. A câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial AIDA de Adâncime din 2015 și a stabilit un al doilea record mondial în 2016. Cei care au cunoscut-o o descriu ca fiind o persoană modestă și extrem de inteligentă, cu un dar rar de a fi complet prezentă în moment.”

După ce s-a retras din competiții, Jeanine Grasmeijer a continuat să inspire prin activitatea sa ca instructoare la ESKO, redenumit ulterior Freediving Utrecht, unde și-a împărtășit cunoștințele și pasiunea cu nenumărați elevi. Moștenirea ei rămâne vie în comunitatea scafandrilor liberi olandezi și internaționali.

Foto: Facebook

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