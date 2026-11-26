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Liderul AUR, George Simion, a fost pus oficial sub urmărire penală, joi, 26 noiembrie 2026, într-un dosar deschis pentru infracțiunea de instigare publică. Potrivit Parchetului General, ancheta vizează o postare video din martie 2025, în care politicianul afirma că membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale „ar trebui jupuiți în piața publică”. În replică, George Simion susține că este vorba despre un dosar fabricat politic.

George Simion, urmărit penal de Parchetul General

Într-un comunicat de presă transmis joi și preluat de HotNews, reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au confirmat punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat al Parlamentului României, fără a-i menționa explicit numele.

Procurorii arată că fapta a avut loc în seara zilei de 9 martie 2025, în jurul orei 22:00, când politicianul a publicat pe pagina sa de Facebook un clip video intitulat „Reacție la cald”. Conform datelor din anchetă, materialul a strâns peste 45.400 de aprecieri, 7.823 de comentarii și 6.143 de distribuiri până a doua zi.

„Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale)”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Anchetatorii subliniază și contextul tensionat în care a fost publicat mesajul: în aceeași seară, la sediul BEC avea loc un protest la care participau mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică. Manifestația a degenerat ulterior în violențe, soldate cu incendierea și distrugerea unor bunuri, precum și cu rănirea unor jandarmi.

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Reacția lui George Simion înainte de audieri

La sosirea la sediul Parchetului General, unde a fost întâmpinat de susținători, George Simion a respins acuzațiile și a declarat că deschiderea acestui dosar reprezintă o răzbunare politică.

„Singurul motiv pentru care s-a declanșat acest dosar inventat este faptul că nu am vrut să votăm guvernul Veștea”, a declarat George Simion în fața jurnaliștilor și a susținătorilor săi.

Liderul AUR a criticat, de asemenea, prioritățile procurorilor și durata scursă de la momentul postării până la citarea sa, catalogând situația drept „hilară”.

„În mod normal ar fi trebuit ca acest Parchet General să ancheteze dosarul Nordis. În mod normal, acest Parchet General ar fi trebuit să ne cheme pe toți în dosarul anulării alegerilor. În mod normal ar fi trebuit ca acest Parchet General să îi facă dreptate lui Călin Georgescu, nu să îl țină nevinovat în închisoare și în arest la domiciliu. Vom intra alături de avocații aleși în clădirea parchetului și vom vedea de ce suntem acuzați”, a mai spus George Simion.

Înainte de a intra în clădirea instituției, politicianul a adăugat că se așteaptă și la alte dosare în viitor: „Au procurori care execută ordine politice și nu este exclus ca să mă vedeți plecat de aici în altă calitate decât cea în care am fost chemat. România astăzi este o dictatură din păcate, dar nu va rămâne așa mult timp”.

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Ce riscă liderul AUR, conform Codului Penal

Potrivit legislației în vigoare, infracțiunea de instigare publică se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Totuși, Codul Penal prevede o agravare a pedepsei în situația în care fapta este comisă de un funcționar public — categorie în care intră și parlamentarii. În acest caz, limitele de pedeapsă cresc, fiind cuprinse între 1 și 5 ani de închisoare.

Sursă foto: Profimedia

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