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Camera Deputaților a votat miercuri, 25 noiembrie 2026, moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD). Textul a fost adoptat cu 154 de voturi „pentru”, 91 „împotrivă” și 17 abțineri, în timp ce șase parlamentari nu au votat. Rezultatul marchează primul eșec la vot în Parlament pentru Guvernul condus de Luca Niculescu.

Moțiunea împotriva lui Alexandru Rogobete a trecut în Camera Deputaților

Din punct de vedere legal, o moțiune simplă nu duce automat la schimbarea unui ministru, spre deosebire de moțiunea de cenzură care dărâmă întreg Executivul. Ea reprezintă doar un vot politic de neîncredere dat de o cameră a Parlamentului, așa că decizia de a pleca sau de a rămâne îi aparține ministrului vizat.

Potrivit Hotnews, imediat după aflarea rezultatului, în timp ce reprezentanții USR scandau „Demisia”, Alexandru Rogobete a anunțat de la tribună că nu părăsește funcția: „Nu am cum să-mi dau demisia pe o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată. Cu toate că moțiunea a trecut, nu-mi voi da demisia din funcția de ministru al Sănătății, pentru că nu pot da curs unei moțiuni scrise de un urmărit penal, care a lăsat românilor o datorie de un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu-mi pot da demisia în urma unei moțiuni scrise de bufonii și circarii de la USR, care doar cu asta se ocupă în Parlamentul României și care nu au făcut niciodată nimic pentru România”.

Dezbaterea din plen a fost tensionată încă de la început. Moțiunea a fost intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, iar textul a fost citit de deputatul USR Emanuel Ungureanu. În replică, ministrul Sănătății i-a vizat direct pe reprezentanții Opoziției: „Pentru o secundă, am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, am văzut că este USR în sală. Și unde e USR, e circ”.

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Reacția lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete a susținut că textul depus conține doar atacuri politice, fără vreo abatere administrativă concretă: „Demersul dumneavoastră de azi a depășit orice limită a acuzațiilor politice, prezentați doar lozinci. Moțiunea e lipsită de esență si de sens. V-ați cățărat pe drama oamenilor. Ce poate fi mai puțin empatic decât asta? E un instinct de bază al celor de la USR și al USR-iștilor din PNL”.

Ministrul a respins totodată comparațiile cu trecutul: „Nu am declarat niciodată că avem de toate, e o tentativa jenantă de a mă asocia cu tragedia de la Colectiv”.

Diana Buzoianu reacționează la acuzațiile ministrului Sănătății

Replica din partea Opoziției a venit prin deputata USR Diana Buzoianu: „Palatul devine circ atunci când clovnul intră în palat crezându-se rege”.

Aceasta a reproșat guvernării lipsa medicamentelor din spitale: „De ce mințiți pacienții că există medicamente, care nu există în farmacii. De ce în 2026 un pacient care intră în spital ca să fie tratat, trebuie să își trimită rudele să cumpere medicamente din afara spitalului”.

Buzoianu a completat că, în cazul unei îmbolnăviri, „spitalele din România vă vor primi cu covorul roșu”. Din tabăra liberală, deputatul Adrian Cosma a cerut de asemenea plecarea ministrului: „Lăsați campania de PR și plecați acasă”.

Celelalte grupuri parlamentare au adoptat poziții diferite. Deputatul Vass Levente a anunțat că UDMR se abține. Liderul grupului Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, a explicat opțiunea colegilor săi: „Noi, de obicei, mergem pe formula «prezent, nu votez». Când mergem pe altă formulă, sunt situații rare. E ca în Macbeth. Când se mișcă pădurea nu e bine. Deocamdată rămânem pe formula «prezent nu votez»”.

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Alexandru Rogobete, susținut de Sorin Grindeanu

În sprijinul ministrului a intervenit liderul PSD, Sorin Grindeanu, printr-un mesaj publicat pe Facebook: „Dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România. Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?! Dar cu voturile AUR, au o problemă?! Sau interesul bate propaganda lor despre «extremism»”.

Inițiatorii moțiunii i-au reproșat ministrului Sănătății lipsa tratamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cu tulburări psihice, modul de alcătuire a bugetului pe 2026 și întârzierile la plata concediilor medicale. Tensiunile pe tema medicamentelor s-au accentuat după ce jurnalista Digi24 Liliana Ruse a semnalat pe rețelele sociale că tratamentul Lyrica nu se mai găsește în farmacii: „Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”.

După ce ministrul a susținut public că datele oficiale din 13 noiembrie arată că medicamentul există în stocurile din țară, jurnalista a revenit cu un răspuns: „Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”.

Sursă foto: Hepta

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