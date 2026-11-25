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O amplă operațiune a procurorilor DIICOT și a polițiștilor Capitalei vizează, miercuri, 25 noiembrie 2026, două grupări infracționale suspectate că ar fi încercat să controleze activitatea mai multor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească. Printre suspecți s-ar număra frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de membri ai familiilor lor, iar pe lista victimelor ar figura artiști precum Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Percheziții la frații Cămătaru

Anchetatorii din cadrul DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din Poliția Capitalei, au pus în executare 45 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Totodată, au fost emise peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri la sediul central al DIICOT, potrivit Știripesurse.

Cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat oficial identitatea suspecților sau a părților vătămate și nici nu au anunțat dispunerea unor măsuri preventive.

La acțiunea de miercuri au participat polițiști de investigații criminale, polițiști din cadrul Polițiilor Sectoarelor 1–6 din București, efective din județele Brașov și Mureș, precum și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. De asemenea, în operațiune au fost cooptați specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

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Cine sunt persoanele vizate de anchetă

Potrivit informațiilor vehiculate pe surse în presă, zece persoane s-ar afla în centrul investigației:

Nuțu Cămătaru;

Sile Cămătaru;

Balint Vasile Daniel (zis Dani al lui Sile), fiul lui Sile Cămătaru;

Balint Nuțu Mario, fiul lui Sile Cămătaru;

Dan Emanuel Daniel (zis Manu Bombardierul), ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Petcu Cezar, ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Șpac Vladimir Florin (zis Șpac), apropiat al familiei;

Țuțu Radu Giovani (zis Giovani), apropiat al familiei;

Ionescu Mohamed (zis Mohamed), apropiat al familiei;

Nedelcu Giani Laurențiu (zis Giani), apropiat al familiei.

Conform comunicatelor oficiale transmise de Poliția Română și DIICOT, cele două grupări s-ar fi constituit începând cu anul 2025, în București și Ilfov, pe fondul unor legături de rudenie și al unor interese financiare comune. Cele două structuri ar fi acționat interdependent, având inclusiv membri comuni.

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Cum ar fi fost controlați artiștii și obligați să cânte fără bani

Pe lista interpreților de manele care ar avea calitatea de victime în acest dosar s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Anchetatorii susțin că membrii grupărilor urmăreau să preia controlul asupra activității profesionale a cântăreților prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență. În acest scop, suspecții s-ar fi folosit de reputația și notorietatea unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale penale și pentru implicarea în fapte comise cu violență. De asemenea, unii membri ar fi fost plasați în anturajul artiștilor pentru a le supraveghea permanent activitatea.

Investigația vizează și evenimente din sezonul estival 2026. Potrivit procurorilor, mai mulți soliști, dar și impresari sau intermediari, ar fi fost amenințați pentru a nu onora contracte cu cluburi concurente sau pentru a nu participa la un anumit festival. Obiectivul urmărit ar fi fost eliminarea concurenței și instituirea unui monopol în favoarea cluburilor controlate de grupări.

Totodată, DIICOT investighează și infracțiunea de muncă forțată. Potrivit probatoriului, artiștilor li se condiționa participarea la anumite evenimente de obligația de a cânta gratuit în localurile controlate de suspecți. Într-unul dintre cazuri, un interpret ar fi fost constrâns psihic și amenințat în mod repetat pentru a presta servicii muzicale fără remunerație sau în schimbul unor onorarii cu mult sub tarifele sale obișnuite.

Acuzații de camătă, taxe de protecție și exploatare sexuală în străinătate

Pe lângă presiunile exercitate în industria muzicală, membrii celor două grupări sunt suspectați și de alte activități ilegale:

Taxe de protecție: Suspecții ar fi impus diverse sume de bani sub pretextul oferirii unor servicii de pază.

Suspecții ar fi impus diverse sume de bani sub pretextul oferirii unor servicii de pază. Exploatare sexuală: Mai multe victime ar fi fost determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și al Elveției. Până în prezent, anchetatorii nu au comunicat numărul acestora și nici prejudiciul total estimat.

Mai multe victime ar fi fost determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și al Elveției. Până în prezent, anchetatorii nu au comunicat numărul acestora și nici prejudiciul total estimat. Camătă și recuperări violente: Unii membri ar fi acordat sistematic împrumuturi cu dobândă fără a fi autorizați. Pentru a recupera banii, aceștia ar fi recurs la amenințări și acte de violență îndreptate atât împotriva datornicilor, cât și a familiilor acestora. Într-o situație documentată de procurori, un suspect s-ar fi deplasat la locuința unei victime pentru a o forța să îi cedeze un autoturism de lux a cărui valoare depășea semnificativ suma împrumutată.

Sursă foto: Shutterstock

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