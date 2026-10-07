Cristela Georgescu, declarații contradictorii despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu: „Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”

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Cristela Georgescu a ajuns din nou miercuri dimineață la DIICOT, unde soțul ei, Călin Georgescu, a fost adus din Arestul Central pentru percheziții informatice în dosarul de înșelăciune în care este arestat. Acesteia i se vor pune întrebări, dar fiind soția celui acuzat, legea îi permite să nu dea declarații.

Cristela Georgescu, declarații la ieșirea de la DIICOT

Cristela Georgescu a fost audiată marți, 6 octombrie, în dosarul de înșelăciune în care este cercetat Călin Georgescu. Ia ieșirea din sediul DIICOT, aceasta a dat și o declarație, afirmând că dosarul este unul politic, iar acuzațiile sunt „nefondate și adevărate”.

„Suntem, o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale inacceptabile. Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”, a afirmat Cristela Georgescu.

Soții Georgescu au asistat la percheziționarea informatică a 27 de telefoane, laptopuri, stickuri și hard diskuri, iar anchetatorii DIICOT au descărcat în fața lor toate fișierele. Aceste fișiere urmează să fie analizate de specialiști.

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Inadvertențe în declarațiile Cristelei Georgescu

După ce a plecat de la DIICOT, Cristela Georgescu a intrat în direct la Gândul.ro, unde a continuat să susțină imaginea de martir a soțului său, afirmând că acesta „ține post doar cu apă” în arest.

Totuși, declarațiile sale au fost însoțite de numeroase contradicții. De exemplu, deși inițial a insistat că soțul său nu consumă alimente în detenție, ulterior a revenit asupra afirmației: „Adică bea apă, mănâncă alimente. Bine, niște alimente pe care i le trimit eu de acasă, preparate”.

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Aceasta a descris condițiile de detenție ale fostului candidat, care, potrivit ei, ar locui într-o celulă de la subsol, împreună cu alți doi deținuți, având o „mică ferestruică care trebuie să stea mereu deschisă, altfel nu e aer”.

Totuși, Cristela Georgescu a stârnit confuzie atunci când a menționat că soțul său are dreptul la „20 de litri de lichid pe zi” și „10 kilograme de mâncare pe zi”, afirmație corectată rapid de moderatorul emisiunii.

Potrivit Digi24, în momentul reținerii lui Călin Georgescu, garda sa de corp a fost surprinsă de jurnaliști punând o pungă voluminoasă cu produse în portbagajul mașinii care urma să-l transporte la Arestul Central. În zilele următoare, aceeași persoană a fost văzută intrând de mai multe ori pe poarta arestului cu pungi ce păreau să conțină alimente și alte bunuri, deși soția lui Georgescu declara că are dreptul să-i trimită pachet doar o dată pe lună.

Sursă foto: Hepta

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